Nacional Política Trabajo Ministra Jeannette Jara lamentó que la Cámara haya logrado “dilatar el trámite del salario mínimo” Por su parte, el diputado comunista, Luis Cuello, calificó la acción de la derecha como una “actitud vergonzosa”. Con todo, la discusión de la iniciativa se retomará la tarde de este miércoles. Osciel Moya Plaza Miércoles 26 de abril 2023 13:35 hrs.

Para las 15:00 horas de hoy está citada la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados para votar, hasta total despacho, el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual a 500 mil pesos a partir del próximo año. La discusión llega después de que ayer martes la instancia decidiera no votar la iniciativa ante la posición asumida por la derecha de no avanzar en el trámite hasta que no se tome en cuenta las demandas de los gremios que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese escenario, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara lamentó que la Cámara haya decidido incorporar en la discusión a una tercera comisión, con lo que logró “dilatar el trámite del salario mínimo”. “Lo que va ocurrir en el trámite legislativo es que la Cámara de Diputados estableció que no era suficiente, lamentablemente, con las comisiones tradicionales que han visto el salario mínimo por largos años, que son Trabajo, Hacienda y Sala, sino que agregó una tercera comisión que es la de Economía. Por tanto, con esto lo que se hace es dilatar el trámite del salario mínimo y hoy día vamos a poderlo nuevamente ver en la Comisión de Trabajo, donde esperamos que se pueda despachar, ya que el día de ayer se presentó”, señaló la secretaria de Estado. Sobre la incorporación de las pequeñas y medianas empresas al debate, Jara afirmó que “se está llevando adelante la continuación de la negociación con las pymes, a fin de resolver el apoyo que se les va a entregar ante esta alza del salario mínimo importante para los trabajadores, que nos va a permitir en julio de 2024 llegar a 500 mil pesos. Tenemos la convicción de que este es un compromiso del programa de Gobierno que hay que cumplir”. Ante la decisión opositora de frenar el proyecto de ley, el diputado integrante de la Comisión del Trabajo, Luis Cuello (PC), cuestionó lo ocurrido el martes en la instancia. “Lo que hemos presenciado es una actitud vergonzosa de la derecha que ya, con el ánimo de dilatar, había enviado el proyecto a una tercera comisión, la de Economía, con el pretexto de escuchar a las pymes. La derecha ha tirado la pelota al córner, ha sacrificado el bienestar de un millón de trabajadores que van a recibir el aumento del salario mínimo y todo con el objetivo que este no se vote antes del 7 de mayo. Me parece una actitud mezquina y vergonzosa”, precisó el legislador. El proyecto salario mínimo, que se encuentra con urgencia de discusión inmediata, también aumenta el universo de beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Familiar y Maternal, extiende el Ingreso Mínimo Garantizado y el Subsidio Temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas.

