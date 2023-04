6cd9f9d491

75290a9b1a

Deportes Boxeador chileno peleará por el título mundial en Gran Bretaña El púgil chileno Andrés Campos peleará el próximo 10 de junio ante el británico Sunny Edwards en el OVO Arena de Londres por el título mundial peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Claudio Medrano Jueves 27 de abril 2023 12:28 hrs.

Compartir en

Este miércoles se conoció la noticia que nuevamente el boxeo chileno masculino tendrá la oportunidad de conquistar un título mundial. Si bien en el boxeo femenino Carolina “Krespita” Rodríguez y la “Leona” Daniela Asenjo ya han conseguido la gloria máxima, por el lado de los varones la deuda sigue pendiente pese a las diversas oportunidades que se han presentado. Pero el joven e invicto Andrés Campos (26 años) espera cortar esa mala racha y otorgar a Chile el primer campeonato mundial en boxeo profesional masculino de alguna de las cinco organizaciones más importantes del planeta. Campos retará el próximo 10 de junio al invicto británico Sunny Edwards por el cinturón peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo y en diálogo con Radio Universidad de Chile entregó sus primeras impresiones respecto de lo que será esa pelea. “Cuando llegó la noticia de verdad no lo creí mucho, el año pasado tuvimos dos oportunidades de ir a pelear afuera pero por diversos motivos se cayeron las peleas así que hasta que no llegara el contrato y no se hiciera el anuncio oficial, iba a estar tranquilo, pero un poco ansioso también porque hemos trabajado muchos años para esto“, expresó Campos respecto del momento en que conoció la noticia. Respecto del estado de forma actual del boxeador nacional, Campos señaló que “me encuentro en una excelente forma. Soy un boxeador que entrena todo el año, apenas tuvimos la noticia la tomamos de inmediato, yo vengo entrenando desde enero así que físicamente estoy super bien. Solo faltan algunos aspectos de la preparación, realizar más sparrings, nuestro preparador físico ya ha hecho una preparación para llegar en la mejor forma así que confío ciegamente en el trabajo del equipo”. Sobre Sunny Edwards y las posibilidades que tiene en dicha pelea, el campeón latino de la OMB sostuvo que “todos los campeones son buenos, pero estoy esperando mi oportunidad, estamos haciendo un buen plan de trabajo para sacar adelante esta pelea y como lo hemos venido haciendo en mis últimos combates no hemos tenido rivales fáciles así que me siento 100% preparado para este desafío y salir con la mano en alto. Es un rival totalmente ganable, tengo mis condiciones y confío en mi trabajo. Vamos a ganar”. Campos además adelantó parte de lo que será su campamento específico para este combate y detalló que “apenas tuvimos el okey de la pelea empezamos a planificar, nos vamos a ir una semana a Argentina y de Argentina viajaremos en Estados Unidos donde esperamos estar todo el mes de mayo”. Finalmente, respecto de cómo espera manejar la presión de una pelea tan importante, Andrés Campos recalcó que “no es nada nuevo para mí, he estado en grandes escenarios, he tenido la presión de la gente, he peleado en otros países así que no representa nada nuevo, estoy concentrado en el trabajo que tengo que hacer, nada más”.

Este miércoles se conoció la noticia que nuevamente el boxeo chileno masculino tendrá la oportunidad de conquistar un título mundial. Si bien en el boxeo femenino Carolina “Krespita” Rodríguez y la “Leona” Daniela Asenjo ya han conseguido la gloria máxima, por el lado de los varones la deuda sigue pendiente pese a las diversas oportunidades que se han presentado. Pero el joven e invicto Andrés Campos (26 años) espera cortar esa mala racha y otorgar a Chile el primer campeonato mundial en boxeo profesional masculino de alguna de las cinco organizaciones más importantes del planeta. Campos retará el próximo 10 de junio al invicto británico Sunny Edwards por el cinturón peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo y en diálogo con Radio Universidad de Chile entregó sus primeras impresiones respecto de lo que será esa pelea. “Cuando llegó la noticia de verdad no lo creí mucho, el año pasado tuvimos dos oportunidades de ir a pelear afuera pero por diversos motivos se cayeron las peleas así que hasta que no llegara el contrato y no se hiciera el anuncio oficial, iba a estar tranquilo, pero un poco ansioso también porque hemos trabajado muchos años para esto“, expresó Campos respecto del momento en que conoció la noticia. Respecto del estado de forma actual del boxeador nacional, Campos señaló que “me encuentro en una excelente forma. Soy un boxeador que entrena todo el año, apenas tuvimos la noticia la tomamos de inmediato, yo vengo entrenando desde enero así que físicamente estoy super bien. Solo faltan algunos aspectos de la preparación, realizar más sparrings, nuestro preparador físico ya ha hecho una preparación para llegar en la mejor forma así que confío ciegamente en el trabajo del equipo”. Sobre Sunny Edwards y las posibilidades que tiene en dicha pelea, el campeón latino de la OMB sostuvo que “todos los campeones son buenos, pero estoy esperando mi oportunidad, estamos haciendo un buen plan de trabajo para sacar adelante esta pelea y como lo hemos venido haciendo en mis últimos combates no hemos tenido rivales fáciles así que me siento 100% preparado para este desafío y salir con la mano en alto. Es un rival totalmente ganable, tengo mis condiciones y confío en mi trabajo. Vamos a ganar”. Campos además adelantó parte de lo que será su campamento específico para este combate y detalló que “apenas tuvimos el okey de la pelea empezamos a planificar, nos vamos a ir una semana a Argentina y de Argentina viajaremos en Estados Unidos donde esperamos estar todo el mes de mayo”. Finalmente, respecto de cómo espera manejar la presión de una pelea tan importante, Andrés Campos recalcó que “no es nada nuevo para mí, he estado en grandes escenarios, he tenido la presión de la gente, he peleado en otros países así que no representa nada nuevo, estoy concentrado en el trabajo que tengo que hacer, nada más”.