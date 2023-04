2b6bbfd610

Deportes Arranca hoy con Colo Colo: la programación de la 12° fecha del Campeonato Este fin de semana se disputará una nueva jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno, donde todo comenzará este viernes con la visita del Cacique a Unión La Calera. Diario UChile Viernes 28 de abril 2023 10:12 hrs.

Este fin de semana se disputará la 12° fecha del Campeonato Nacional 2023, donde el duelo más atractivo será el clásico estudiantil que protagonizarán Universidad de Chile y Católica. Azules y cruzados se medirán el domingo 30 de abril a las 12:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, en un cotejo donde ambas escuadras buscarán alcanzar la cima o seguir al acecho del líder Huachipato. Eso sí, la fecha arrancará este viernes 28 de abril, cuando Colo Colo visite a Unión La Calera a las 18:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán, en un partido que se disputará sin hinchas albos, debido a la decisión del conjunto “cementero” por los últimos incidentes provocados por fanáticos del Cacique. En tanto, ese mismo día, pero a las 20:30, el líder Huachipato buscará mantenerse como puntero cuando reciba a Magallanes. Esta es la programación completa de la 12° fecha del Campeonato Nacional 2023: VIERNES 28 DE ABRIL 18:00 horas, Unión La Calera vs. Colo Colo, estadio Nicolás Chahuán.

20:30 horas, Huachipato vs. Magallanes, estadio CAP Huachipato. SÁBADO 29 DE ABRIL 12:30 horas, Palestino vs. Ñublense, estadio Municipal de La Cisterna.

17:30 horas, Curicó Unido vs. Everton, estadio La Granja.

20:00 horas, Audax Italiano vs. Cobresal, estadio Bicentenario de La Florida. DOMINGO 30 DE ABRIL 12:00 horas, Universidad de Chile vs. Universidad Católica, estadio Ester Roa Rebolledo.

18:00 horas, O’Higgins vs. Unión Española, estadio El Teniente.

20:30 horas, Deportes Copiapó vs. Coquimbo Unido, estadio Luis Valenzuela. Foto: Photosport.

