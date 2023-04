2b6bbfd610

32966e3712

Derechos Humanos Migración Política seguridad Ministro (s) del Interior Manuel Monsalve por crisis migratoria: “Vamos a respetar los derechos fundamentales de las personas” En Arica, la autoridad confirmó la disposición de sectores de realizar un enrolamiento. La subsecretaria de Relaciones Exteriores confirmó que en conversaciones con Perú se está barajando establecer un corredor humanitario para los migrantes varados. Maria Luisa Cisternas Viernes 28 de abril 2023 14:46 hrs.

Compartir en

El ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, encabezó una reunión de carácter urgente con parlamentarios y autoridades de la Región de Arica y Parinacota para abordar la crisis migratoria que se concentra en la capital regional, en específico, en la frontera de Arica con Tacna, donde se han registrado cientos de migrantes varados al ver frustrado su retorno al país de origen, debido a los impedimentos que se les presentan para hacer ingreso a Perú o de volver a territorio chileno. Allí, la autoridad de Interior indicó que se ha determinado fortalecer el resguardo de la frontera con más puntos de control. “No queremos que a partir del fenómeno migratorio, el control de esta crisis la tomen eventualmente grupos de personas dedicadas a crímenes organizados. No queremos que aquí se genere un punto para el tráfico ílicito de migrantes y para la trata de personas ni para que lleguen coyotes a cobrar por trasladar o traficar personas”, señaló. En esa línea, expresó que se dispondrán “puntos por parte del Registro Civil para hacer un enrolamiento y, por lo tanto, para que personas que están en situación irregular, que están transitando por Arica eventualmente para salir del país, que están en situación irregular, se puedan registrar su huella, su rostro y su nombre, porque lo que corresponde también en materia de seguridad es que garanticemos que tampoco estén saliendo de Chile personas que han cometido delitos”. Además, afirmó que se dispondrán puntos de asistencia. “Muchas de las personas que están saliendo no saben, no conocen cuál es la normativa que rige en Chile ni cual es la normativa que rige en Perú. Hay algunos que pudieran cruzar, pero que no tienen la información suficiente para salir de manera regular del país y, por lo tanto, nos parece necesario entregar esa información”, sostuvo. Con todo, el ministro subrogante aseguró que “vamos a respetar los derechos fundamentales de las personas y vamos a garantizar la asistencia humanitaria”. En ese sentido precisó que “vamos a garantizar que los niños y niñas tengan todos respeto a sus derechos fundamentales. No podemos permitir, a pesar de la crisis, que ningún niño o niña esté sin la posibilidad de disponer de agua, de alimento, de abrigo o de atención médica. Por lo tanto, vamos a disponer de la atención humanitaria que se requiere”. Corredor humanitario: La salida que toma fuerza Por su parte, la subsecretaría de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, presente también en la instancia, afirmó que “lo que hemos ido conversando con el gobierno peruano es precisamente la posibilidad de generar condiciones, ya sea para un corredor humanitario, aéreo o terrestre, lo que implica tener compromisos con otros países de la región, o bien, buscar alguna otra solución”. Asimismo, señaló que “compartimos con el gobierno peruano el sentido de urgencia de enfrentar esta situación y, en ese sentido, confiamos plenamente en que este canal y este diálogo que hemos tenido, que ha sido fructífero en los últimos días -parte importante de lo que estamos respondiendo hoy día es parte importante de las inquietudes que nos han presentado desde el gobierno peruano- nos va a servir para generar mejores condiciones para ojalá en los próximos días, en las próximas semanas, ya tener una solución más definitiva a esta situación”. Cabe destacar que el estrés migratorio de la frontera ha derivado en cruces políticos entre Chile y Perú. Ayer jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó el embajador de Perú en Chile, Jaime Pomareda, para manifestar la molestia que generaron las críticas del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, hacia el Presidente Gabriel Boric, a quien calificó de “irresponsable” por “no tomar las medidas adecuadas” para frenar la ola de migrantes que busca cruzar a la ciudad peruana más próxima a la frontera chilena. Por lo demás, el presidente del Consejo de Ministros en Perú, Alberto Otárola, pidió al mandatario chileno y de otros países que “solucionen sus problemas” y “que no los tiren hacia otro país”. Precisamente, estos dichos no pasaron inadvertidos en el ambiente político nacional. “Las declaraciones de algunas autoridades peruanas, que son por lo demás bastante ofensivas respecto de Chile, no corresponden y no sirven para nada”, sostuvo el diputado de Arica y presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic. En ese sentido, el legislador señaló que “aquí lo que necesitamos son soluciones concretas, hay un grupo importante de gente que quiere salir de Chile e ir a su país de origen y los estados que están entre ese tránsito no pueden ser un obstáculo porque, de lo contrario, se genera el problema que estamos viviendo hoy día en la frontera. Necesitamos un corredor humanitario de retorno hacia Venezuela y hacia el resto de los países de origen porque la situación es crítica”. Mientras el senador de la UDI e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, mencionó que “lo que corresponde aquí es buscar soluciones. Si hay gente que quiere volver a Venezuela, lo responsable es ver la fórmula de regularizar su situación y colaborar para que puedan regresar de forma segura y la única forma es mediante un acuerdo internacional que permita un tránsito expedito y seguro. Eso es un corredor humanitario”. Cabe destacar que ambos países han sido cuestionados por Amnistía Internacional, debido a la militarización que han ejercido sobre la frontera, en Perú, con el decreto de estado de emergencia que la presidenta Dina Boluarte declaró en Tacna y otras seis regiones fronterizas a raíz de esta crisis y en Chile, con la aplicación de la Ley de Infraestructura Crítica.

El ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, encabezó una reunión de carácter urgente con parlamentarios y autoridades de la Región de Arica y Parinacota para abordar la crisis migratoria que se concentra en la capital regional, en específico, en la frontera de Arica con Tacna, donde se han registrado cientos de migrantes varados al ver frustrado su retorno al país de origen, debido a los impedimentos que se les presentan para hacer ingreso a Perú o de volver a territorio chileno. Allí, la autoridad de Interior indicó que se ha determinado fortalecer el resguardo de la frontera con más puntos de control. “No queremos que a partir del fenómeno migratorio, el control de esta crisis la tomen eventualmente grupos de personas dedicadas a crímenes organizados. No queremos que aquí se genere un punto para el tráfico ílicito de migrantes y para la trata de personas ni para que lleguen coyotes a cobrar por trasladar o traficar personas”, señaló. En esa línea, expresó que se dispondrán “puntos por parte del Registro Civil para hacer un enrolamiento y, por lo tanto, para que personas que están en situación irregular, que están transitando por Arica eventualmente para salir del país, que están en situación irregular, se puedan registrar su huella, su rostro y su nombre, porque lo que corresponde también en materia de seguridad es que garanticemos que tampoco estén saliendo de Chile personas que han cometido delitos”. Además, afirmó que se dispondrán puntos de asistencia. “Muchas de las personas que están saliendo no saben, no conocen cuál es la normativa que rige en Chile ni cual es la normativa que rige en Perú. Hay algunos que pudieran cruzar, pero que no tienen la información suficiente para salir de manera regular del país y, por lo tanto, nos parece necesario entregar esa información”, sostuvo. Con todo, el ministro subrogante aseguró que “vamos a respetar los derechos fundamentales de las personas y vamos a garantizar la asistencia humanitaria”. En ese sentido precisó que “vamos a garantizar que los niños y niñas tengan todos respeto a sus derechos fundamentales. No podemos permitir, a pesar de la crisis, que ningún niño o niña esté sin la posibilidad de disponer de agua, de alimento, de abrigo o de atención médica. Por lo tanto, vamos a disponer de la atención humanitaria que se requiere”. Corredor humanitario: La salida que toma fuerza Por su parte, la subsecretaría de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, presente también en la instancia, afirmó que “lo que hemos ido conversando con el gobierno peruano es precisamente la posibilidad de generar condiciones, ya sea para un corredor humanitario, aéreo o terrestre, lo que implica tener compromisos con otros países de la región, o bien, buscar alguna otra solución”. Asimismo, señaló que “compartimos con el gobierno peruano el sentido de urgencia de enfrentar esta situación y, en ese sentido, confiamos plenamente en que este canal y este diálogo que hemos tenido, que ha sido fructífero en los últimos días -parte importante de lo que estamos respondiendo hoy día es parte importante de las inquietudes que nos han presentado desde el gobierno peruano- nos va a servir para generar mejores condiciones para ojalá en los próximos días, en las próximas semanas, ya tener una solución más definitiva a esta situación”. Cabe destacar que el estrés migratorio de la frontera ha derivado en cruces políticos entre Chile y Perú. Ayer jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó el embajador de Perú en Chile, Jaime Pomareda, para manifestar la molestia que generaron las críticas del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, hacia el Presidente Gabriel Boric, a quien calificó de “irresponsable” por “no tomar las medidas adecuadas” para frenar la ola de migrantes que busca cruzar a la ciudad peruana más próxima a la frontera chilena. Por lo demás, el presidente del Consejo de Ministros en Perú, Alberto Otárola, pidió al mandatario chileno y de otros países que “solucionen sus problemas” y “que no los tiren hacia otro país”. Precisamente, estos dichos no pasaron inadvertidos en el ambiente político nacional. “Las declaraciones de algunas autoridades peruanas, que son por lo demás bastante ofensivas respecto de Chile, no corresponden y no sirven para nada”, sostuvo el diputado de Arica y presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic. En ese sentido, el legislador señaló que “aquí lo que necesitamos son soluciones concretas, hay un grupo importante de gente que quiere salir de Chile e ir a su país de origen y los estados que están entre ese tránsito no pueden ser un obstáculo porque, de lo contrario, se genera el problema que estamos viviendo hoy día en la frontera. Necesitamos un corredor humanitario de retorno hacia Venezuela y hacia el resto de los países de origen porque la situación es crítica”. Mientras el senador de la UDI e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, mencionó que “lo que corresponde aquí es buscar soluciones. Si hay gente que quiere volver a Venezuela, lo responsable es ver la fórmula de regularizar su situación y colaborar para que puedan regresar de forma segura y la única forma es mediante un acuerdo internacional que permita un tránsito expedito y seguro. Eso es un corredor humanitario”. Cabe destacar que ambos países han sido cuestionados por Amnistía Internacional, debido a la militarización que han ejercido sobre la frontera, en Perú, con el decreto de estado de emergencia que la presidenta Dina Boluarte declaró en Tacna y otras seis regiones fronterizas a raíz de esta crisis y en Chile, con la aplicación de la Ley de Infraestructura Crítica.