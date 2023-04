f9fb4717c4

Nacional Pensiones Política Reforma de pensiones: Gobierno busca alternativas a cuentas nocionales El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, aseguró que el Ejecutivo está pensando en otros mecanismos "que logren cumplir con el propósito de la reforma, que es subir de manera significativa las pensiones". Diario UChile Sábado 29 de abril 2023 14:33 hrs.

El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, afirmó en una entrevista con el diario La Tercera que el Gobierno está evaluando alternativas para reemplazar las cuentas nocionales en la reforma de pensiones. Si bien desde el Ejecutivo entienden que las cuentas nocionales son un instrumento para cumplir un objetivo, “no es necesariamente el único, y como gobierno estamos trabajando para llevar alternativas que logren cumplir con el principal propósito de la reforma, que es subir de manera significativa las pensiones para las personas que se jubilarán ahora, o en los próximos 5 años”, señaló Larraín. La mesa técnica conformada por los partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG) es una instancia clave para buscar consenso y lograr que la reforma previsional avance. Aunque todavía no hay conclusiones, puesto que se postergaron para después de las elecciones de los consejeros constitucionales del 7 de mayo, ya hay cierto consenso en que la viabilidad política para que se mantengan las cuentas nocionales es nula. Según Larraín “existen modelos alternativos, pero no es un mero acto de voluntad, es todo un trabajo técnico de modelamiento para ver que los aumentos de pensiones que se logran para las distintas generaciones sean similares a los que se encuentran en la reforma con las cuentas nocionales, y a la vez mantener la idea de que con el 6% podamos construir un sistema de seguro social y que no sea un mero reflejo de la capitalización individual”, dijo. El subsecretario además sostuvo que se está pensando en distintos modelos alternativos “porque el propósito central es avanzar en la reforma”, pero prefirió no adelantar la decisión final. “Para reemplazar las cuentas nocionales por otro instrumento hay que modelarlo. Eso significa saber cuáles son los efectos que tienen en pensiones en las distintas generaciones y sobre la sostenibilidad financiera. Eso no se puede hacer en cinco minutos. Con esto no estoy diciendo que no se pueda hacer, sino que impulsar una propuesta que reemplaza a las cuentas nocionales requiere todo un trabajo técnico, metodológico que permita buscar que con el instrumento alternativo se van a lograr resultados similares a la reforma. En la medida que eso ocurra, tenemos toda la apertura para buscar distintas alternativas”, explicó. Por último Larraín aseguró que: “La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos cerrar este tema o no, y eso significa alcanzar un acuerdo transversal para que el nuevo modelo de pensiones tenga una lógica mixta con seguridad social. Si no, siempre está la tentación de irse”, concluyó.

