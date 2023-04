d43d083caf

ccabb0d621

Nacional Política Proceso Constituyente Senadora Paulina Vodanovic: “A veces se caricaturiza que el Socialismo no quisiera avanzar y eso es falso” La senadora y presidenta del Partido Socialista reconoció que la relación entre ambas coaliciones de Gobierno ha sido compleja y manifestó su preocupación ante un eventual resultado desfavorable en la elección de consejeros. Diario UChile Domingo 30 de abril 2023 9:52 hrs.

Compartir en

A una semana de que el Partido Socialista resolviera por votación unánime designar a Paulina Vodanovic para reemplazar en el Senado al ministro de la SEGPRES, Álvaro Elizalde, la también presidenta de la colectividad realizó un análisis sobre la relación entre las dos almas del Gobierno y de sus expectativas sobre el desarrollo del proceso constituyente a una semana de las elecciones de consejeros. En entrevista con El Mercurio, Vodanovic reconoció que en las coaliciones de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad “hay una desafección entre los distintos partidos políticos” y que les ha costado constituirse “en un bloque homogéneo” para “tener un accionar común”. En ese sentido, mencionó que “como partidos oficialistas, no hemos sido capaces de sostener un diálogo permanente y buscar una forma de resolución de conflictos al interior de la alianza”, añadiendo ante esta situación “lamentablemente hay algunas fuerzas políticas que se cierran a hacer esa discusión”. Por ello la legisladora recalcó la necesidad de que ambas coaliciones de Gobierno logren alcanzar puntos de encuentro. “A veces se caricaturiza que el Socialismo Democrático no quisiera avanzar y eso es falso. Quisiéramos avanzar en todo cuanto sea posible, pero para ello es necesario ceder. Con su intransigencia, ciertos sectores del oficialismo no entienden lo fundamental que es el diálogo político”, señaló. En cuanto a sus expectativas sobre el proceso constituyente, Vodanovic calificó como compleja la falta de conocimiento de la ciudadanía sobre las elecciones de consejeros constitucionales y mencionó que “es evidente que el día después va a ser necesario el diálogo entre el oficialismo e, incluso, con las otras fuerzas políticas para construir un nuevo pacto social”. Asimismo, ante la eventualidad de un mal resultado en los comicios expresó que “si nos va mal, nos tiene que preocupar como fuerzas progresistas no haber sido capaces de transmitir la importancia de la nueva constitución centrada en los derechos sociales”. En cuanto a si este evento podría generar un impacto en la correlación de fuerzas al interior del Gobierno, sostuvo que “nosotros como fuerza de Gobierno tenemos que conversar y ver qué impacto va a tener en nosotros más que en el Gobierno. El Presidente es el que tiene que tomar esas decisiones y no ayudamos si hacemos estos comentarios antes de. Sí me parece importante hacer una reflexión que no se hizo después del 4 de septiembre, sobre cómo seguimos trabajando y qué debemos mejorar. Eso no puede faltar esta vez”.

A una semana de que el Partido Socialista resolviera por votación unánime designar a Paulina Vodanovic para reemplazar en el Senado al ministro de la SEGPRES, Álvaro Elizalde, la también presidenta de la colectividad realizó un análisis sobre la relación entre las dos almas del Gobierno y de sus expectativas sobre el desarrollo del proceso constituyente a una semana de las elecciones de consejeros. En entrevista con El Mercurio, Vodanovic reconoció que en las coaliciones de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad “hay una desafección entre los distintos partidos políticos” y que les ha costado constituirse “en un bloque homogéneo” para “tener un accionar común”. En ese sentido, mencionó que “como partidos oficialistas, no hemos sido capaces de sostener un diálogo permanente y buscar una forma de resolución de conflictos al interior de la alianza”, añadiendo ante esta situación “lamentablemente hay algunas fuerzas políticas que se cierran a hacer esa discusión”. Por ello la legisladora recalcó la necesidad de que ambas coaliciones de Gobierno logren alcanzar puntos de encuentro. “A veces se caricaturiza que el Socialismo Democrático no quisiera avanzar y eso es falso. Quisiéramos avanzar en todo cuanto sea posible, pero para ello es necesario ceder. Con su intransigencia, ciertos sectores del oficialismo no entienden lo fundamental que es el diálogo político”, señaló. En cuanto a sus expectativas sobre el proceso constituyente, Vodanovic calificó como compleja la falta de conocimiento de la ciudadanía sobre las elecciones de consejeros constitucionales y mencionó que “es evidente que el día después va a ser necesario el diálogo entre el oficialismo e, incluso, con las otras fuerzas políticas para construir un nuevo pacto social”. Asimismo, ante la eventualidad de un mal resultado en los comicios expresó que “si nos va mal, nos tiene que preocupar como fuerzas progresistas no haber sido capaces de transmitir la importancia de la nueva constitución centrada en los derechos sociales”. En cuanto a si este evento podría generar un impacto en la correlación de fuerzas al interior del Gobierno, sostuvo que “nosotros como fuerza de Gobierno tenemos que conversar y ver qué impacto va a tener en nosotros más que en el Gobierno. El Presidente es el que tiene que tomar esas decisiones y no ayudamos si hacemos estos comentarios antes de. Sí me parece importante hacer una reflexión que no se hizo después del 4 de septiembre, sobre cómo seguimos trabajando y qué debemos mejorar. Eso no puede faltar esta vez”.