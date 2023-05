09287510dd

Candidatos al Consejo Constitucional por La Araucanía: con la mira en el fortalecimiento del Estado y la seguridad Kinturay Melin Rapimán (RD), Germán Becker (RN) y Miriam Valdés Zúñiga (DC) coinciden en los principales desafíos de la región que vive hace meses bajo Estado de Excepción Constitucional. A eso suman el reconocimiento de los pueblos indígenas. Osciel Moya Plaza Lunes 1 de mayo 2023 9:53 hrs.

Los problemas de seguridad, la necesidad que el Estado cumpla un rol más protagónico en el resguardo de los derechos sociales y el reconocimiento de los pueblos indígenas, son los temas contenidos en las propuestas que levantan las candidaturas de Kinturay Melin Rapimán (RD), del pacto Unidad para Chile; Germán Becker (RN) de Chile Seguro y Miriam Valdés Zúñiga (DC) de Todo por Chile. Cuando falta menos de una semana para la elección de Consejeros Constitucionales del próximo 7 de mayo, el clima electoral que se vive en la región no es distinto a lo que ocurre en el resto del país. Esa es la realidad que enfrentan los 31 candidatos y candidatas que se movilizan buscando votos para alcanzar uno de los cinco escaños del distrito. La candidata Kinturay Melin Rapimán (RD), 28 años, del pacto Unidad para Chile, mujer rural, de Quepe, en la comuna de Freire, licenciada en derecho de la Universidad de La Frontera, señaló que en su recorrido por el distrito la principal crítica que recibe de la comunidad es que el Estado no llega. Por eso, afirmó que “nos hacemos cargo en el sentido que necesitamos un Estado que tenga la fuerza necesaria para cuidarnos, la fuerza necesaria para sentirnos seguros. El Estado es el que está mandatado para hacerse cargo de nuestros derechos más básicos, entre esos la seguridad, la salud, la educación, la seguridad social”. Por ello indicó que “entendemos el Estado Social de Derecho, como un Estado que nos cuide y que tenga fuerza para solucionar los derechos más básicos”. Uno de los desafíos que tendrán los consejeros, a juicio de Melin, es “ver si la comisión de expertos está reflejando el Chile de hoy o no lo está haciendo y tenemos que generar, en el peor de los casos, una Constitución habilitante, que resguarde derechos y ayude a mejorar su calidad de vida. En ese sentido, creemos que todavía podemos participar en iniciativas populares de norma y resguardar la participación política de los ciudadanos”. En esa línea, indicó que se necesita una Constitución “representativa y el reconocimiento de todos quienes habitamos Chile y eso incluye a los pueblos originarios. Una vez que nos reconocemos, nos podemos hacer cargo de las demandas históricas y de sus derechos. También se les tiene que otorgar participación política a los pueblos indígenas, porque reconocerlos no basta, si no se le da la dignidad necesaria y de una reparación integral”. Tomando en cuenta que la Región de la Araucanía se ha caracterizado por una fuerte presencia de fuerzas militares y estados de excepción, la candidata indicó que “es una herramienta que se está utilizando políticamente en los tiempos que no son los correctos. Deben ser regulados y que sean para actos de excepción”. Además de un Estado que otorgue seguridad, entre los planteamientos que resalta es que se “reconozca a la mujer trabajadora no sólo vista del trabajo formal, sino desde los cuidados que realizamos muy tempranamente, con participación política y paridad de género, con una economía y medioambientes equilibrados”. “En la región tenemos forestales con mucha presencia territorial, cuando la mano de obra que más ayuda a las familias son los servicios, la economía familiar campesina y los trabajos por temporada”, resaltó. Más inversión para La Araucanía El candidato del pacto Chile Seguro, el exdiputado Germán Becker (RN), tiene expectativas en ser uno de los consejeros que sean electos en estas elecciones y “ser un puente para la gente de centro y centro izquierda” para alcanzar “una Constitución que la apruebe el 80 por ciento de los chilenos y que nadie se lleve la pelota para la casa, como ocurrió con los constituyentes de la antigua Convención”, señaló a nuestro medio. El representante puso énfasis en la falta de seguridad en la zona que se traduce en que “no hay inversión, no hay crecimiento y por supuesto que no hay impuestos para financiar los derechos sociales que queremos incorporar a la Constitución, porque para los derechos en salud, educación de calidad, buenas pensiones, vivienda digna se requiere recursos y para ello necesitamos un país en paz, un país que funcione y eso no está ocurriendo en La Araucanía”. En esa línea, Becker indicó que si bien la actual Constitución consagra un Estado Subsidiario, se ha avanzado “hacia un Estado Social Democrático de Derecho y lo que pasa es que los derechos tienen que ser financiados”. Por tanto, afirmó que esta concepción “tiene que ser analizada porque hay que ver quién va a proveer esos derechos sociales, si es el Estado directamente o si van a poder los privados proporcionar esos derechos de los que hemos hablado. Es decir, el Estado se puede hacer responsable de alguna forma, pero a mí no me parece que sólo el Estado los pueda proveer”. Respecto de uno de los temas importantes relacionados con las demandas de los pueblos indígenas, el candidato de RN expresó que como persona que nació y siempre ha vivido en la región, “la mayor parte del pueblo mapuche quiere paz, quiere estabilidad y quiere trabajar y seguir progresando, como lo quiere cualquier chileno”. Por eso, indicó que “lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la verdad es que lo hemos postergado mucho. Primero reconocer que existen y después avanzar hacia la multiculturalidad, que es necesario reconocer que hay varias culturas en el país”. Asimismo, el candidato indicó que “se debe acotar el tema de la entrega de tierras, porque no vamos a entregar toda La Araucanía (…) y lograr que la región viva en paz, porque hay muchos mapuche que ni siquiera les interesa tener tierras, les interesa más una indemnización u otra alternativa, que no creo que se pueda establecer en la Constitución, pero sí dejar algunos lineamientos”. Llevar la voz de la gente La antropóloga, Miriam Valdés Zúñiga, candidata de la DC del pacto Todo por Chile, señaló que “el descontento, el enojo con los políticos y descontento con el gobierno” se va a expresar en las votaciones del próximo 7 de mayo. No obstante el escenario que se vive, donde reconoce que es una región donde la gente vota por la derecha, su principal propuesta es promover un Estado protector y por ello, es necesario plantear temas que hoy no están considerados en la discusión de la comisión de expertos, como el derecho al agua, limitados por los 12 bordes impuestos por los partidos políticos establecidos en el acuerdo que habilitó este segundo proceso. “Hay temas que son relevantes como el agua, los recursos naturales que no están y nosotros como constituyentes deberíamos plantearlos. También deberían estar más especificados los derechos fundamentales, los derechos medioambientales y el Estado protector, la seguridad y además, que tengamos un ente que se haga cargo frente a las emergencias que vive el país”, señaló la candidata. Uno de los aspectos importantes que también resaltó es el reconocimiento de la multiculturalidad. En ese sentido, afirmó que “debemos cumplir con reconocer que existen distintas culturas (…) hay que hacer modificaciones a la Ley Indígena y normas que se acerquen a la situación actual que están viviendo las comunidades indígenas, porque hay situaciones que no están funcionando”. En materia de seguridad, Valdés expresó que ante los continuos estados de excepción que se decretan para La Araucanía, “el problema indígena no podemos verlo solo con algunas comunidades, porque en la región son muchas y puede que haya dos o tres que tienen formas de actuar que no es compartida por la mayoría. Obviamente que la derecha va a ocupar eso en su beneficio político, pero no se puede tratar un tema que tiene diferentes causas solamente con un tipo solución, como tirarles las Fuerzas Armadas a las comunidades, porque hay que tratar el tema de fondo y atacarlo políticamente”. Finalmente, la candidata de la DC afirmó que dado el escenario político que se vive y las condiciones impuestas para la elaboración de la Nueva Constitución, es “necesario llevar la voz de la gente a esa instancia”.

