f0e191edbb

eb6ca52d97

Cultura “Cría siniestra”: Escalofriante, original y aclamada película de terror llega a Chile La directora de cine Hanna Bergholm está detrás de la película premiada en el importante festival de Sitges, y es quien aporta sensibilidad femenina a un cine generalmente realizado por hombres. El elogiado film llega el 4 de mayo a carteleras. Diario UChile Martes 2 de mayo 2023 10:31 hrs.

Compartir en

El buen cine de terror no deja de sorprendernos con apuestas originales que renuevan el interés en el género. Es el caso de “Cría siniestra”, película que llegará a salas chilenas el próximo 4 de mayo luego de obtener el premio a Mejores efectos especiales en el importante Festival de Sitges. Una oferta ideal para seguidores de las películas de horror, lo sobrenatural y los exorcismos. La cámara sobrevuela un lujoso barrio finlandés mientras una adolescente llamada Tinja ensaya movimientos gimnásticos en el living de una casa acomodada. Desde sus primeros segundos, “Cría siniestra” nos presenta un mundo sofisticado en el que reinan las apariencias. Ese es el entorno de esta joven gimnasta que intenta desesperadamente complacer a su madre, una mujer obsesionada con mostrar a través de sus redes sociales la imagen de una vida familiar perfecta. Sin embargo, algo pasará una noche. Tinja encontrará un extraño huevo. En lugar de deshacerse de él, lo esconderá porque percibe que hay vida dentro de éste. Pero ni ella misma podría haber imaginado nunca lo que saldría del cascarón. A través de ese huevo, “Cría siniestra” instalará el horror en medio de un contexto aparentemente feliz. Detrás del filme se encuentra la directora Hanna Bergholm, quien aporta sensibilidad femenina a un cine generalmente realizado por hombres. “Lo que realmente quiero mostrar es esta relación madre-hija donde la madre ve a la hija como algo que le pertenece, ahí para que ella cumpla sus ambiciones y algunos de sus sueños incumplidos”, destacó la realizadora. “Siempre le he tenido miedo a las películas de terror. Quizás por eso me interesa tanto contar historias sobre el miedo, porque tengo una imaginación muy fuerte. Cuando vi ‘Los otros’, de Alejandro Amenábar, esa fue la película que me abrió los ojos. Aunque siempre había pensado que no quiero ver películas de terror, vi cómo se puede contar una historia dramática en un género fantástico. Eso es algo que realmente queríamos hacer en esta película: contar una historia dramática a través del terror”, añadió. “Cría siniestra”, distribuida por BF Distribution, ha recibido elogios de la crítica internacional desde su estreno. Si aún no te convences a explorar el terror de la propuesta de Bergholm, te dejamos algunos de los elogios que ha recibido de los medios extranjeros: “Una historia de iniciación muy original…la sensibilidad visual de Bergholm y su control de tono vienen acompañados del trabajo detallado de los actores” – The Hollywood Reporter. “Elevada por la valiente actuación de Siiri Solalinna, el debut de Hanna Bergholm le da un toque original a una premisa conocida de doppelgänger” – Variety. “Un debut atrevido e impresionante… El exquisito diseño de producción contrasta deliciosamente con los temas oscuros de la historia” – Screendaily. “Una película espeluznante, llena de temas interesantes y con una impresionante actuación principal” – Empire. “Una película de terror construida con inteligencia que no sólo introduce una nueva voz estimulante en el panorama, sino que también te hace vibrar el cerebro como el golpe de un hacha” – The Playlist. “Un terror increíblemente único… Es fantasía evasiva, es un poco de terror por venganza…y va a dar que hablar a mucha gente” – Screen Anarchy. “Una película convincente que abre las puertas a nuevas metáforas” – Collider. “Una comedia de terror entrañablemente grotesca… La dinámica retorcida y fuertemente interpretada entre estas actrices hace del filme una rareza insólitamente satisfactoria” – Rogerebert.com “Una extraña y rica sátira de terror sobre la disfunción familiar, la imagen corporal y los trastornos alimentarios” – The Guardian.

El buen cine de terror no deja de sorprendernos con apuestas originales que renuevan el interés en el género. Es el caso de “Cría siniestra”, película que llegará a salas chilenas el próximo 4 de mayo luego de obtener el premio a Mejores efectos especiales en el importante Festival de Sitges. Una oferta ideal para seguidores de las películas de horror, lo sobrenatural y los exorcismos. La cámara sobrevuela un lujoso barrio finlandés mientras una adolescente llamada Tinja ensaya movimientos gimnásticos en el living de una casa acomodada. Desde sus primeros segundos, “Cría siniestra” nos presenta un mundo sofisticado en el que reinan las apariencias. Ese es el entorno de esta joven gimnasta que intenta desesperadamente complacer a su madre, una mujer obsesionada con mostrar a través de sus redes sociales la imagen de una vida familiar perfecta. Sin embargo, algo pasará una noche. Tinja encontrará un extraño huevo. En lugar de deshacerse de él, lo esconderá porque percibe que hay vida dentro de éste. Pero ni ella misma podría haber imaginado nunca lo que saldría del cascarón. A través de ese huevo, “Cría siniestra” instalará el horror en medio de un contexto aparentemente feliz. Detrás del filme se encuentra la directora Hanna Bergholm, quien aporta sensibilidad femenina a un cine generalmente realizado por hombres. “Lo que realmente quiero mostrar es esta relación madre-hija donde la madre ve a la hija como algo que le pertenece, ahí para que ella cumpla sus ambiciones y algunos de sus sueños incumplidos”, destacó la realizadora. “Siempre le he tenido miedo a las películas de terror. Quizás por eso me interesa tanto contar historias sobre el miedo, porque tengo una imaginación muy fuerte. Cuando vi ‘Los otros’, de Alejandro Amenábar, esa fue la película que me abrió los ojos. Aunque siempre había pensado que no quiero ver películas de terror, vi cómo se puede contar una historia dramática en un género fantástico. Eso es algo que realmente queríamos hacer en esta película: contar una historia dramática a través del terror”, añadió. “Cría siniestra”, distribuida por BF Distribution, ha recibido elogios de la crítica internacional desde su estreno. Si aún no te convences a explorar el terror de la propuesta de Bergholm, te dejamos algunos de los elogios que ha recibido de los medios extranjeros: “Una historia de iniciación muy original…la sensibilidad visual de Bergholm y su control de tono vienen acompañados del trabajo detallado de los actores” – The Hollywood Reporter. “Elevada por la valiente actuación de Siiri Solalinna, el debut de Hanna Bergholm le da un toque original a una premisa conocida de doppelgänger” – Variety. “Un debut atrevido e impresionante… El exquisito diseño de producción contrasta deliciosamente con los temas oscuros de la historia” – Screendaily. “Una película espeluznante, llena de temas interesantes y con una impresionante actuación principal” – Empire. “Una película de terror construida con inteligencia que no sólo introduce una nueva voz estimulante en el panorama, sino que también te hace vibrar el cerebro como el golpe de un hacha” – The Playlist. “Un terror increíblemente único… Es fantasía evasiva, es un poco de terror por venganza…y va a dar que hablar a mucha gente” – Screen Anarchy. “Una película convincente que abre las puertas a nuevas metáforas” – Collider. “Una comedia de terror entrañablemente grotesca… La dinámica retorcida y fuertemente interpretada entre estas actrices hace del filme una rareza insólitamente satisfactoria” – Rogerebert.com “Una extraña y rica sátira de terror sobre la disfunción familiar, la imagen corporal y los trastornos alimentarios” – The Guardian.