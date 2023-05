“El dinero de Vitacura está en Vitacura”: Raúl Torrealba niega ante fiscal haberse valido de la alcaldía para enriquecerse

Dos días se extendió la declaración del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, ante el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, persecutor que investiga al otrora edil por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Torrealba declaró el pasado 1 y 2 de febrero ante Jacir y detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y su versión de los hechos estuvo bajo reserva por un total de 80 días, siendo este fin de semana el momento en que se alzó la medida.

Los hechos investigados se vinculan a eventuales irregularidades en la entrega de subvenciones de algunos programas municipales (Vita), destinados a ofrecer a los vecinos prestaciones en áreas como deporte o salud, desarrolladas por estas corporaciones auxiliares autónomas.

Según consignó El Mercurio, Torrealba afirmó que “en mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura, jamás me valí del cargo para enriquecerme y que muchas de las noticias que han aparecido en la prensa no tienen ningún sustento en la realidad, ni tampoco en los antecedentes que se han recopilado en esta investigación. Siempre fui muy cuidadoso en el manejo de dineros municipales, al punto que jamás tuve un reproche de la Contraloría General de la República. Dejé la municipalidad sin ninguna deuda. El dinero de Vitacura está en Vitacura”.

En cuanto a los cinco millones de pesos que supuestamente recibía de parte de Domingo Prieto, encargo de los programas Vita, Torrealba afirmó tajantemente que “nunca di esa instrucción ni tengo recuerdo de haber recibido de ella (Antonia Larraín) esa suma de dinero. Tampoco lo recibí de Domingo Prieto. A los señores (Augusto) Silva y (Arnaldo) Cañas (ambos denunciantes) no los conozco. A su consulta de por qué ellos refieren lo anterior, señalo que lo ignoro, pues como lo demostraremos junto a mis abogados, y espero poder acompañar pronto a la investigación, todos los dineros habidos en mis cuentas bancarias tienen un origen legítimo y una explicación”.

Sin embargo, en otra parte del interrogatorio reconoce recibir montos de dinero en efectivo pero los justifica indicando que eran usados para actividades en que el municipio participa con Vita. Y, en esa línea, le señaló a Jacir: “Quiero aclarar que efectivamente recibí dinero en efectivo de Antonia (Larraín), el que le solicité, pero tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y en los que, habitualmente, participaba como alcalde”.

Además, los aportes políticos también fueron descartados por el exalcalde. “A este respecto señalo que no es efectivo aquello. Si bien Sebastián Torrealba es sobrino mío por ser hijo de mi hermano, además es mi ahijado. Efectivamente él fue diputado entre 2018 y 2022, perdiendo posteriormente la elección ese último año. A este respecto señalo tajantemente que no es efectivo que ello haya sido así, para gastos de sus campañas, tanto en la que resultó electo en el año 2018 como aquella que perdió el año 2021. Tampoco es efectivo que haya instruido se paguen sedes políticas alguna; sea de mi sobrino o de alguna otra persona”.

Sobre los montos indagados y el levantamiento del secreto bancario, descarta los montos que se han asociado a sus cuentas. “Nunca he tenido una cuenta con dos mil millones de pesos en algún momento determinado a mi disposición. Nosotros vamos a entregar a la fiscalía el detalle acabado de los movimientos de las mismas”.

Hacia el final de su declaración, Torrealba indicó: “Me gustaría señalar que se han dicho muchas cosas que no son ciertas, como por ejemplo que la policía habría encontrado dinero en mi domicilio de Colico escondido ‘en los muros’, lo que no es cierto, y constituye una afirmación sin fundamento alguno. Desde que me jubilé paso buena parte del año en Colico, por lo que estaba presente al momento de la diligencia. Nada de eso ocurrió y la misma policía informó que en la diligencia de entrada y registro solo se incautó un computador”.