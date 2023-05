6dcacc9711

Migración Política Canciller Van Klaveren confirma vuelo de repatriación de migrantes venezolanos El vuelo arribará a Chile la madrugada de este domingo y repatriará a migrantes venezolanos varados tanto en Chile como en Perú. La gestión corresponde al plan Retorno a la Patria que impulsa Venezuela y será financiado por ese país. Maria Luisa Cisternas Jueves 4 de mayo 2023 11:39 hrs.

Esta mañana, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, confirmó que la madrugada de este domingo arribará al país un avión, enviado por el Gobierno venezolano, que repatriará a los connacionales de ese país varados en la frontera con Tacna. Según dio cuenta el Canciller, el vuelo corresponde a una aerolínea privada que costeará Venezuela y recogerá a los migrantes que se encuentren tanto en Chile como en el territorio peruano “Esto es parte del programa de Retorno a la Patria que impulsa Venezuela y quiero subrayar también la buena disposición que hemos encontrado por parte del Gobierno venezolano a través de su canciller, con quien he estado permanentemente en contacto en torno a este tema para ir buscando soluciones al problema de los migrantes que están en la frontera norte”, sostuvo. Asimismo, indicó que “todas las personas que usen ese vuelo han sido empadronadas y también han sido registradas por parte del consulado venezolano”. “Hay representantes del consulado venezolano a ambos lados de la frontera y que justamente están registrando todos los datos”, añadió, valorando este como “un avance importante y permite enfrentar adecuadamente este problema humanitario”. “Quiero subrayar además como el Gobierno entero se ha desplegado en la zona. El subsecretario del Interior visitó la zona hace unos días atrás acompañado de la subsecretaria Gloria de la Fuente”, rescató el ministro, destacando que “ha habido una atención importante en el campo humanitario, el Ministerio de Salud ha estado desplegado allá y por cierto las autoridades locales, de la ciudad de Arica que justamente tienen ese problema de manera muy cercana”. Apuntando a la reunión que la subsecretaria Gloria de la Fuente sostuvo este miércoles con los viceministros de Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú, Van Klaveren aseveró que “siempre hemos dicho que este es un tema que requiere de un enfoque, requiere de un abordaje regional, un problema que afecta a nada menos que cinco países y creemos que justamente la respuesta que se tiene que dar es una respuesta colectiva”. Por lo demás, el canciller aseguró que no se ha desechado la alternativa de conformar un corredor humanitario. No obstante indicó que “es una opción a mediano plazo y a largo plazo, no es una opción inmediata, porque comprenderán que organizar un corredor terrestre que pase por cinco países y que recorra más de cinco mil kilómetros de distancia, es una operación extremadamente compleja”. Imagen: Agencia ATON.

