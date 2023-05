6dcacc9711

8e04cc0445

Nacional Pensiones Política Subsecretario Christian Larraín y reforma de pensiones: “Tenemos que pensar fuera de la caja” El encargado de previsión social del Ministerio del Trabajo relevó la importancia de buscar consensos que viabilicen el cambio en el sistema. Además, planteó que desde Chile Vamos hay un ánimo de diálogo. Diario UChile Jueves 4 de mayo 2023 10:35 hrs.

Compartir en

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el subsecretario de previsión social, Christian Larraín, se refirió al estado actual de la reforma de pensiones que por estos días está siendo discutida en una mesa técnica. “Se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo de la Cámara y en este minuto lo que estamos haciendo es cerrar una mesa de expertos donde no participó Chile Vamos ni el Partido Republicano, pero sí participaron los partidos asociados a la coalición de Gobierno, más la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente y lo que estamos tratando ahora es de cerrar algunos temas que puedan servir de base para la tramitación del proyecto de ley”, indicó. Según Larraín, actualmente las AFPs están pasando por una “crisis de legitimidad”, que hace urgente que los distintos actores se sienten a conversar, independiente de lo que pase, por ejemplo, en la elección del 7 de mayo. “La pregunta es: ¿queremos terminar con esta incertidumbre? ¿Queremos de verdad cerrar el tema, o vamos a actuar el Gobierno, la coalición de Gobierno y la oposición en función de la coyuntura política y la correlación de fuerzas de corto plazo? Si vamos a hacer eso es un error. No vamos a lograr cerrar el tema y va a seguir estando en la palestra con toda la incertidumbre y las consecuencias económicas para los propios actores que funcionan en la industria”, dijo. “Para nadie es bueno seguir dilatando esto, yo creo que esa es la reflexión que tanto en el Gobierno como en la oposición tenemos que hacernos y realmente tratar de llegar a un acuerdo”, agregó. Consultado respecto a la postura que han tomado los parlamentarios de Chile Vamos, quienes hace un par de semanas presentaron su propia propuesta de reforma previsional, Larraín expresó que ve un ánimo de diálogo. “Hasta ahora Chile Vamos no se ha sentado a conversar en la mesa, pero han planteado voluntad de llegar a acuerdo, han planteado que comparten la necesidad de subir las pensiones de los actuales pensionados y que están dispuestos a hacerlo después de este domingo. Entonces, yo diría que ese es el escenario y en ese minuto sabremos cuál es la real disposición de Chile Vamos”, afirmó. El subsecretario de Previsión Social además recordó la esencia de la reforma de pensiones del Gobierno, señalando que lo que se busca es “subir materialmente las pensiones de los actuales jubilados y los que se van a jubilar en los próximos años con foco en mujeres”. Por otro lado, destacó que otro punto es “tener un seguro social potente con el 6% financiado con el aporte de los empleadores, que tenga componente inter e intrageneracional; tercero, aumentar la libertad de elección mediante la creación de una entidad pública que compita con los privados por la gestión de inversión; y cuarto, tener entidades privadas que participen, pero al servicio de la seguridad social, con comisiones competitivas”, explicó. Por último, Larraín aseguró que es necesario pensar en soluciones que permitan acoger las críticas de la oposición y que al mismo tiempo no pasen a llevar el corazón de la reforma. “Hay que ver si es posible conciliar esos dos mundos, si es posible hacerse cargo de las críticas que se le hacen al proyecto sin desnaturalizar la esencia de la reforma y para esto tenemos que pensar fuera de la caja. Hasta ahora la lógica ha sido determinar cuánto va a capitalización individual y cuánto va a solidaridad, la discusión se remite a eso, pero eso no va a resultar, no resultó en el pasado y no va a resultar en el futuro”. “Pensar fuera de la caja es pensar cómo tenemos un seguro social con el 6% con componente inter e intra, pero que a la vez recoja las preocupaciones de la oposición respecto de propiedad, heredabilidad y libertad de elección y yo creo que hay alternativas, hay alternativas técnicas para avanzar en esto, en la medida de que haya voluntad política de todos los sectores por avanzar”, concluyó.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el subsecretario de previsión social, Christian Larraín, se refirió al estado actual de la reforma de pensiones que por estos días está siendo discutida en una mesa técnica. “Se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo de la Cámara y en este minuto lo que estamos haciendo es cerrar una mesa de expertos donde no participó Chile Vamos ni el Partido Republicano, pero sí participaron los partidos asociados a la coalición de Gobierno, más la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente y lo que estamos tratando ahora es de cerrar algunos temas que puedan servir de base para la tramitación del proyecto de ley”, indicó. Según Larraín, actualmente las AFPs están pasando por una “crisis de legitimidad”, que hace urgente que los distintos actores se sienten a conversar, independiente de lo que pase, por ejemplo, en la elección del 7 de mayo. “La pregunta es: ¿queremos terminar con esta incertidumbre? ¿Queremos de verdad cerrar el tema, o vamos a actuar el Gobierno, la coalición de Gobierno y la oposición en función de la coyuntura política y la correlación de fuerzas de corto plazo? Si vamos a hacer eso es un error. No vamos a lograr cerrar el tema y va a seguir estando en la palestra con toda la incertidumbre y las consecuencias económicas para los propios actores que funcionan en la industria”, dijo. “Para nadie es bueno seguir dilatando esto, yo creo que esa es la reflexión que tanto en el Gobierno como en la oposición tenemos que hacernos y realmente tratar de llegar a un acuerdo”, agregó. Consultado respecto a la postura que han tomado los parlamentarios de Chile Vamos, quienes hace un par de semanas presentaron su propia propuesta de reforma previsional, Larraín expresó que ve un ánimo de diálogo. “Hasta ahora Chile Vamos no se ha sentado a conversar en la mesa, pero han planteado voluntad de llegar a acuerdo, han planteado que comparten la necesidad de subir las pensiones de los actuales pensionados y que están dispuestos a hacerlo después de este domingo. Entonces, yo diría que ese es el escenario y en ese minuto sabremos cuál es la real disposición de Chile Vamos”, afirmó. El subsecretario de Previsión Social además recordó la esencia de la reforma de pensiones del Gobierno, señalando que lo que se busca es “subir materialmente las pensiones de los actuales jubilados y los que se van a jubilar en los próximos años con foco en mujeres”. Por otro lado, destacó que otro punto es “tener un seguro social potente con el 6% financiado con el aporte de los empleadores, que tenga componente inter e intrageneracional; tercero, aumentar la libertad de elección mediante la creación de una entidad pública que compita con los privados por la gestión de inversión; y cuarto, tener entidades privadas que participen, pero al servicio de la seguridad social, con comisiones competitivas”, explicó. Por último, Larraín aseguró que es necesario pensar en soluciones que permitan acoger las críticas de la oposición y que al mismo tiempo no pasen a llevar el corazón de la reforma. “Hay que ver si es posible conciliar esos dos mundos, si es posible hacerse cargo de las críticas que se le hacen al proyecto sin desnaturalizar la esencia de la reforma y para esto tenemos que pensar fuera de la caja. Hasta ahora la lógica ha sido determinar cuánto va a capitalización individual y cuánto va a solidaridad, la discusión se remite a eso, pero eso no va a resultar, no resultó en el pasado y no va a resultar en el futuro”. “Pensar fuera de la caja es pensar cómo tenemos un seguro social con el 6% con componente inter e intra, pero que a la vez recoja las preocupaciones de la oposición respecto de propiedad, heredabilidad y libertad de elección y yo creo que hay alternativas, hay alternativas técnicas para avanzar en esto, en la medida de que haya voluntad política de todos los sectores por avanzar”, concluyó.