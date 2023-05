0b2a6c47e8

Nacional Política Alberto Mayol: “Llevábamos diez años en los cuales el ecosistema político giraba en torno a problemas favorables a la izquierda” Según el escritor y sociólogo, dicho sector se equivocó al relevar el tema de la seguridad durante el estallido, pues volvió a poner en alto el valor del orden. "Se jugó en un territorio equivocado”, aseguró. Diario UChile Viernes 5 de mayo 2023 11:53 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el escritor y sociólogo Alberto Mayol, analizó la actualidad política, a propósito de la reedición en España de “Las 50 leyes del poder en El Padrino”. Mayol destacó que el libro “tiene una característica que es bien interesante, que tiene que ver con el origen, que era generar conciencia de la importancia del poder como variable en la vida de cualquier persona. Lo que más ha llamado la atención es que cuando tú explicas una ley, o estás hablando de un caso histórico, muchas personas te dicen: a mí me resonó a algo que me pasó en el trabajo hace cinco años, o algo que me pasó cuando tenía 25”, contó. Por otra parte, el sociólogo hizo una crítica a cierto tipo de liderazgo más blando, que a su juicio no es útil en tiempos coyunturales. “Hay un conjunto de liderazgos en el mundo que se han hecho muy famosos en Nueva Zelanda, en Finlandia, en Canadá, en Chile, no solo con el actual Presidente, sino también con Michelle Bachelet, que tienen que ver con un poder mucho más blando, mucho menos concentrado en las variables tradicionales de la acción política. Eso tiene un límite, cuando el mundo se pone hostil, cuando las estructuras se ponen hostiles, manejarse en esas dimensiones se torna bien complicado y es muy difícil actuar sin generar jugadas en donde aumentes tu capacidad de control. Ese es el gran punto y ese ha sido uno de los problemas grandes de las izquierdas”, aseguró. En contraste, Mayol puso el ejemplo de lo que pasa en China, donde un sistema de partido único controla toda la discusión política. “China tiene ventajas comparadas que son muy desagradables desde el punto de vista occidental, tiene un poder monolítico, la estructura del PC chino es totalmente monolítica, férrea, tiene una capacidad de control de las narrativas totales, porque no acepta otras. Es una dictadura, sí, pero estoy diciendo algo que tienes que tener en cuenta que es una fortaleza para efectos de la acumulación de poder”, señaló. Por último, el sociólogo cuestionó las decisiones de los dirigentes de izquierda, quienes, sin querer, pusieron como principal tema la seguridad, con sus críticas a Carabineros. “Llevábamos diez años en los cuales el ecosistema político intelectual giraba en torno a problemas favorables a la izquierda, el problema de la igualdad, por ejemplo, pero resulta que lo que cambió en este último tiempo tiene que ver con una dimensión que estaba última en términos de los valores dominantes, que había sido históricamente muy importante, pero ya no lo era, que es el valor del orden”. “Ese valor volvió a estar muy alto y esa es una derrota muy importante, más importante que los votos. Los votos tú los puedes ganar, perder, las elecciones son bien veleidosas y los votos blandos se pueden mover por coyuntura, pero los valores no se mueven por coyuntura y en este momento esta escena totalmente modificada, es una señal muy clara de que se jugó en un territorio equivocado”, concluyó.

