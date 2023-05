0b2a6c47e8

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Mario Desbordes en la antesala de las elecciones de consejeros: “Necesitamos cerrar este ciclo” El exministro manifestó su inquietud por el alto nivel de desinformación de la ciudadanía sobre los comicios y atribuyó a sectores extremos de la política de potenciar este fenómeno por medio de la descalificación del proceso constituyente. Diario UChile Viernes 5 de mayo 2023 11:43 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Defensa y extimonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, manifestó su preocupación por el poco ánimo ciudadano en torno a las elecciones de consejeros constitucionales que tendrá lugar el próximo domingo 7 de mayo. En medio de lo que fue el despliegue de la campaña electoral, el también exdiputado reconoció que “el nivel de desinformación es altísimo. Por otro lado, hay gente que dice ‘mire, es que, si voy, voy a votar blanco o a lo mejor voy a votar nulo porque todavía no sé por quién votar. Entonces, la verdad es que aprovechar esta tribuna para hacer un llamado a la ciudadanía que vaya a votar, que se informe y que vote por candidatos o candidatas que ojalá sea gente que quiera una nueva constitución”. Asimismo, consideró que uno de los factores que han propiciado al desinterés de la población responde a “sectores que se han dedicado a descalificar este proceso, a intentar, incluso, boicotear el proceso por redes sociales, millones de pesos gastados en bots y esa campaña antipolítica, de desinformación también surten efecto”. “Necesitamos cerrar este ciclo. Si a este proceso le va mal, creo que la oportunidad de tener una buena nueva constitución que sirva de paraguas para todo Chile en los próximos 50 años, esa oportunidad se va a perder. Ya no hay un tercer proceso, no en lo inmediato”, expresó. Además, consultado por la motivación que tendría la ciudadanía de ir a votar con objeto de evitar multas, Desbordes comentó que “me parece que habla de un país que ha ido desgastando su cultura cívica. Hemos logrado un desarrollo, un país que ha avanzado, que ha crecido en los últimos 30, 40 años, pero que al mismo tiempo ha instalado una cultura individualista salvaje, en donde la gente no tiene idea de cómo se llama la persona que vive en la casa de al lado y desconfía del vecino”. “La gente dice ‘mire, sabe que me da lo mismo el resultado, porque tengo que trabajar igual al día siguiente, nadie me va a dar nada y a mí no me va a cambiar la vida. Ahí hay un error tremendo, porque la constitución sí te puede cambiar la vida, sí puedes terminar con una constitución que te restrinja derechos, una constitución en la línea incorrecta que termine afectándote en la vida diaria”, afirmó. Por lo mismo, planteó que “la educación cívica ayuda a aclarar eso, pero también buscar que una sociedad empiece a pensar con un concepto, hay sectores políticos que no les gusta, pero a mí sí, que es la solidaridad (…) Solidaridad entre las personas, solidaridad del Estado con los grupos intermedios, entre instituciones y acá se ha perdido mucho eso”. En tanto, sobre la disputa electoral entre Chile Vamos y el Partido Republicano, el exministro sostuvo que “hace mucho rato que José Antonio Kast y su partido definieron a Chile Vamos como el adversario a vencer y me parece hasta ahí legítimo, en la medida que se hiciera con propuestas, pero Republicanos lo está haciendo a costa de mentir, de faltar a la verdad y, además, de descalificar de manera brutal”. “Que haya un sector de la población que está aburrido, que está cansado, que quiere seguridad, que quiere mano dura, que quiere firmeza, que siente que no puede salir a la calle y que vean en estos caballeros una opción, es legítimo y de eso hay que preocuparnos. Los Gonzalos de la Carrera y los Hugo Gutiérrez le hacen muy mal al debate político, pero hay que preocuparnos porque hay gente que los sigue”, aseveró. Revisa la entrevista en el siguiente link

