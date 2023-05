894b1267ad

Política Proceso Constituyente Partido Republicano lidera las elecciones y la derecha obtendría los 3/5 en el Consejo Constitucional El partido fundado por José Antonio Kast sigue encabezando las elecciones de consejeros constitucionales con un 35,95%; superando al 27,36% de Unidad para Chile y al 21,69% de Chile Seguro. Diario UChile Domingo 7 de mayo 2023 20:19 hrs.

El Partido Republicano continúa encabezando las elecciones de consejeros constitucionales que se desarrollan este 7 de mayo, donde la ciudadanía escogerá a 50 representantes para la redacción de una nueva propuesta de Carta Fundamental. Con un 31,28% de las mesas escrutadas, equivalentes a 12.093 de 38.665, la colectividad fundada por José Antonio Kast mantiene un 35,95% de los apoyos, equivalentes a 1.075.449 votos. Más atrás se ubican Unidad para Chile con el 27,36% de los respaldos (818.513 votos); Chile Seguro con el 21,69% (648.810 votos); y Todo por Chile con el 9,19% (275.011 votos). Atrás se queda el Partido de la Gente, con un 5,24 % de los respaldos (156.800 votos). Hasta el momento van 3.793.356 votos contados, de los cuales un 16,63% (630.939) fueron nulos y un 4,50% (170.812) fueron blancos. El republicano Luis Alejandro Silva Irarrázaval (44) es hasta el momento el candidato más votado en la séptima circunscripción de la Región Metropolitana, superando por lejos a sus más cercanos seguidores. Silva Irarrázaval, más conocido como “el profesor” en las redes sociales, es abogado constitucionalista y doctor en Derecho y ha sido vicerrector de investigación y postgrado de la Universidad de los Andes y catedrático de Derecho Constitucional de la PUC. También se presentó en la campaña anterior para ser convencional constituyente, pero perdió por una diferencia de 300 votos a manos de Rodrigo “Pelao” Rojas Vade. Es hermano mayor del cineasta Sebastián Silva (La Nana, 2009), con quien dice no estar alineado políticamente, y que no hablan de política. “Está en México y nos vemos poco la verdad, no tenemos mucho contacto”. En un punto de prensa, el candidato republicano dijo que “los conteos de ahora dan muy buenos resultados en la región Metropolitana y también en el resto del país y, bueno, todo hace pensar que vamos a quedar dentro del Consejo”. Foto: Agencia Aton.

