Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Consejera María Pardo (CS) y análisis post elecciones: “Creo que todavía es posible una constitución de compromiso” La representante por Valparaíso si bien enfatizó en relevar el interés general en el debate constitucional, reconoció la complejidad de generar acuerdos en materia de derechos. Además, realizó una autocrítica del rol de la izquierda en los comicios. Natalia Palma Lunes 8 de mayo 2023 13:34 hrs.

Un total de 16 candidatos del pacto “Unidad para Chile” -conformado por el Frente Amplio, PS, PL, PC y FRVS- fueron electos para conformar el futuro Consejo Constitucional que redactará la nueva constitución, obteniendo la segunda mayoría de las elecciones de ayer domingo con un 28,59% de las preferencias. Pese a este resultado, el sector no podrá imponerse ante la capacidad veto alcanzada por la derecha con sus 33 representantes, de los cuales 23 corresponden al Partido Republicano -que en las últimas horas sumó un escaño tras una corrección del Servicio Electoral en la Región de Tarapacá- y 11 al pacto Chile Seguro. Situación que avizora un escenario complejo una vez que la Comisión Experta evacúe el anteproyecto de texto constitucional y sea, por tanto, tarea del Consejo elaborar las normas definitivas de la nueva propuesta, que requieren de un quórum de 3/5 para ser aprobadas (30 consejeros). En conversación con Radio Universidad de Chile, la consejera electa por la Región de Valparaíso y militante de Convergencia Social, María Pardo, si bien reconoció la dificultad que suponen estos resultados, “no por ello me parece imposible dar el diálogo”. Para la abogada “creo que es más que nunca muy relevante el desafío de lo que significa la democracia deliberativa. Ahí va estar el gran punto que vamos a tener que desarrollar como coalición para lograr acuerdo, creo que todavía es posible una constitución de compromiso”. Con todo, confesó que “creo que hay cosas en que no va a haber consenso, que dicen relación con los derechos y ahí va a ser una tarea mucho más ardua de nuestra parte para dar los argumentos correctos para convencer. Donde sí creo que podemos llegar a más consensos es lo que dice relación con el diseño del sistema político, del diseño de las instituciones. También va a ser muy difícil por la cuestión del quórum, pero creo que ahí va a haber más oportunidad”. En esa línea, enfatizó en que “ahora lo más importante es articularse para generar un buen debate que ponga el interés general por sobre el particular, por sobre el personal. Al final lo que está en juego es el futuro de Chile, no podemos dejar eso de lado”, añadiendo que “también hay que relevar el rol de la opinión pública en todo esto, no podemos olvidar el porcentaje de personas que asistió a votar la jornada de ayer, pero no marcó preferencia. Es importante hacerse cargo de esa problemática para lograr un país más unido al final de este proceso y no seguir profundizando la polarización”. En cuanto a sus autocríticas sobre el desempeño del oficialismo, Pardo sostuvo que la determinación de ir en listas separadas junto el pacto “Todos por Chile” pesó en los comicios. “El resultado podría haber sido distinto de haber ido en una sola lista. Por lo tanto, ahí también creo que hay un error y hay que encontrar la manera de ver cómo sacamos algo en limpio acerca de la unidad que requiere la izquierda para avanzar en las transformaciones que Chile necesita, que no fuimos capaces de dejar de lado”. “Por otra parte, está lo que hizo la derecha con el miedo de la ciudadanía. Creo que acá hay un factor de cómo se utiliza el miedo como emoción política, que no podemos soslayar y hay que hacer el análisis de lo que eso significa para la política en general”, manifestó. En tanto, sobre los dichos de representantes de la oposición que vincularon el resultado de las elecciones con la gestión del Ejecutivo, la consejera María Pardo afirmó que “no podemos dar respuestas simplistas ni simplonas a lo que es un escenario tan complejo como el que estamos viviendo. Por lo tanto, me parece que achacarle el resultado al Gobierno es algo que cae en ese simplismo que no ayuda a hacer un análisis correcto”. “Creo que es un factor la asociación del proceso desde la lista Unidad para Chile con el Gobierno, pero no me parece que sea el único, creo que hay muchos factores. También hay una cuestión que tiene que ver con cómo hace campaña el Partido Republicano, qué tanto financiamiento tienen sus candidatos. No podemos seguir pensando que el financiamiento de las campañas es irrelevante para el resultado, evidentemente tiene una gran influencia”, comentó.

