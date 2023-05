f0bb9b14fc

Cultura “Metanoia Mon Amour: La era de la integración”: Reflexiones para responder a la crisis actual La publicación disponible en formato digital, le habla a lectores de todas las edades, nacionalidades y creencias, es un profundo llamado a la acción, a la libertad de pensamiento y a re-dignificar el ancestral ejercicio de intercambiar ideas. Diario UChile Martes 9 de mayo 2023 9:25 hrs.

Ya está disponible en Chile el segundo libro del argentino Nicolás Gadda Thompson: “Metanoia Mon Amour: la era de la integración”, el resultado de una investigación que ahonda en las diversas dimensiones de la vida. “Es en sí mismo un ejercicio de integración que busca fomentar en el lector la actitud de trascender la ilusión de los opuestos a través de la combinación de saberes y la convergencia de opiniones”, dijo el autor. Uno de los grandes aciertos de este libro, es que sus más de 300 páginas están escritas en un lenguaje simple, acercando a diversos públicos una serie de temas científicos, históricos y filosóficos –ancestrales y de vanguardia- conectados a través del concepto de Integración. “Escribí el libro que a mí me hubiera gustado leer. Esto no quiere decir que lo escribí para mí; quiere decir que lo escribí para personas que son muy curiosas, que no le tienen miedo a la incertidumbre, que se apasionan por el conocimiento y son en el “neto” optimistas. Dicho esto, me encantaría sorprenderme y comprobar que lectores con cualidades muy distintas, también disfrutaron mucho leyéndolo”, reflexionó Gadda Thompson. El autor plantea la importancia de reducir la dualidad actual imperante, las divisiones sociales y políticas, la desconfianza y demonización generalizada que parecen ser los pilares de nuestro turbulento presente. “El mundo necesita integrar sus valores, sus ideas, sus sueños y esperanzas. Los seres humanos nos merecemos un reencuentro para así reducir tanto sufrimiento, disfrutar de la aventura del autoconocimiento y alcanzar nuevas fronteras de paz y prosperidad en comunidad”, expresa Gadda Thompson. Desplegado en nueve capítulos, el libro “desmenuza” la premisa de la integración desde diversos ángulos: la geometría sagrada, el estudio de los laberintos, la relación entre Occidente y los pueblos originarios de todo el mundo. La actitud de integrar saberes, ideas, deseos y sueños; integrar lo ancestral con lo disruptivo, lo natural con lo sintético, lo oriental con lo occidental, lo mundano con lo espiritual. Para el autor es “necesario promover nuestras capacidades de asociar y conectar para que los diferentes nichos, rubros y áreas de la actividad humana recuperen el diálogo e intercambio de ideas. El libro promueve adentrarse en terreno inexplorado, hacerse preguntas difíciles y coquetear con la incertidumbre, a la vez que nos incentiva a identificar los puntos donde estos temas convergen, se relacionan, se potencian y complementan”. Sobre el nombre de este libro, Nicolás explicó que “la palabra “Metanoia” significa “más allá” (meta) “de la mente” (noia). Mucha gente, incluso grandes sabios como Peter Senge (La Quinta Disciplina), la definen como “aprendizaje profundo o trascendental”. Pero la verdadera definición en realidad es aún más potente y poética: “una excursión a lo desconocido”. La Metanoia puede llevarte al aprendizaje trascendental (o profundo) pero remite al “viaje”, al recorrido que te toca experimentar, no tanto al destino”. “Metanoia Mon Amour: la era de la integración”, bien puede leerse como una amena –y a la vez profunda– conversación entre viejos amigos, resaltando la idea de que somos partícipes de un momento bisagra en la Historia de la Humanidad, y que para madurar como sociedad se debe dejar a un lado el pensamiento lineal y practicar el sistémico en todas las cosas, pasando de la competencia desmedida a la colaboración empática. Una ruta de integración En cada capítulo, el libro abunda en citas de grandes pensadores como: Yuval Noah Harari (Sapiens), Michael Pollan (Cómo cambiar tu mente), Jaime Buhigas(Laberintos), Melissa K. Nelson (Original Instructions), Paul Stamets (Fantastic Fungi) y Alison Gopnik (El Bebé Filosófico), entre muchos otros, y maneja diferentes niveles de complejidad para luego llegar a una integración de los mismos. De esta manera, “Metanoia Mon Amour” está compuesto por los siguientes capítulos: “El Águila y el Cóndor” (integración de la ciencia occidental con la sabiduría ancestral). “Ama tu ritmo y retorna a la Unidad” (la simbología detrás de la Geometría Sagrada). “El Abrazo del Minotauro” (acerca de los laberintos, la peregrinación, la ida y la vuelta). “Inteligencia en la Naturaleza” (en plantas, animales, hongos y superorganismos). “La Serpiente Cósmica” (ciencia y shamanismo). “Entendimiento, consciencia y ser” (las profundidades de la psiquis). “El Lenguaje del Universo” (Pensamiento sistémico y desarrollo regenerativo). “Los alquimistas del Silicio” (tecnologías disruptivas). “La Hora de los Delfines” (tecnologías interpersonales). El libro se puede adquirir a través del catálogo online de la editorial Autores de Argentina, Amazon, Applebooks y Google Play (europea, realiza la conversión a euros).

