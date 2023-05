8f55681edb

Salud Alerta sanitaria por mosquito que transmite el dengue: ¿Qué tan preocupante es? La detección del insecto se produjo en la Región de Valparaíso. “Ahí hay que tener cuidado y no disponer recipientes con agua que estén destapados", señaló el entomólogo de la UMCE, Christian González. Fernanda Araneda Miércoles 10 de mayo 2023 18:58 hrs.

El pasado 5 de mayo, el Ministerio de Salud decretó una alerta sanitaria en siete regiones del país (Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana) luego de haber detectado la presencia de mosquitos Aedes Aedes aegypti y de Anopheles pseudopunctipennis, ambos responsables de la propagación del dengue. Para profundizar en este tema, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con expertos de diferentes áreas, que, por un lado, explicaron la situación en la que se encuentra nuestro país, y por otro, los potenciales efectos que podría tener el contagio de dengue. Christian González, entomólogo y académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), señaló que la alerta sanitaria decretada por el Minsal no debería preocupar enormemente a la población, porque simplemente indica que se está monitoreando de manera más acuciosa a los mosquitos. “La declaración de una alerta sanitaria es una situación de carácter inicialmente administrativa, que busca entregarle las herramientas a las unidades de zoonosis de las distintas seremis del Ministerio de Salud, para responder de manera más oportuna. El hecho de haber declarado alerta sanitaria no significa que se haya encontrado Aedes aegypti en Santiago, en Valparaíso, en Viña o en Coquimbo. La alerta sanitaria involucra una vigilancia activa, y esa vigilancia ha permitido, el año 2016 en Arica, hacer una detección del Aedes aegypti, y ahora en abril, en Los Andes”, sostuvo. En ese sentido, el experto en insectos recomendó tomar precauciones solo en las regiones donde se ha encontrado a los mosquitos: “Ahí hay que tener cuidado y no disponer recipientes con agua que estén destapados, porque las hembras de Aedes aegypti puedan utilizarlos para colocar sus huevos”. Por otra parte, consultado respecto a las razones que explican la presencia de los mosquitos en nuestro país, González aseguró que tiene que ver con el intenso comercio con Argentina. “La detección en Los Andes puede estar relacionada con todo el estrecho contacto comercial que hay con camiones del norte de Argentina, Brasil y Paraguay, que vienen hasta nuestro país a dejar productos”. En todo caso, González no descartó que el aumento de las temperaturas producto del cambio climático, haya jugado un rol: “Uno no podría desconocer que en todo el planeta, no solo en nuestro país, ciertas variables, ciertos elementos del cambio climático, están incidiendo sobre los vectores a nivel global”, dijo. La perspectiva de los médicos Pese a que fue enfático en señalar que aún no se detectan casos de dengue en nuestro país, el doctor y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, explicó que se trata de “una enfermedad viral, que comparte muchos síntomas con los resfríos”. “En general el dengue tiene un período de incubación de cinco a ocho días, y posteriormente aparece un rush con algunas pequeñas manchas en la piel, dolores articulares y dolores musculares”, precisó. Según Canals, el dengue es una enfermedad “autolimitada”, que solo requiere cuidados generales, sin embargo, advirtió que lo peligroso es la reinfección. “El problema está en las segundas infecciones. Allí se produce una reacción de hipersensibilidad que puede llegar a lo que se llama el dengue hemorrágico, que es un cuadro sumamente grave, en el cual se producen daños en el sistema retículo endotelial, en el vaso y el hígado. Ese es un cuadro que puede ser realmente muy importante”, indicó. Por su parte, la doctora y académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, Lidia Amarales, manifestó que el principal síntoma del dengue es la fiebre. “Los síntomas son la fiebre, eso es crucial y la mayoría de los cuadros lo tiene, es un cuadro febril, de fiebre alta, y al segundo, quinto día, aparece una erupción en todo el cuerpo que después puede aparecer una segunda vez”. Amarales además enfatizó en que la consulta clínica es muy relevante para prevenir complicaciones producto del dengue: “Lo más importante es la consulta precoz frente al cuadro febril alto, y sobre todo si aparece erupción en el cuerpo”, aseguró.

