Con la ausencia de Piergentili y el programa de Gobierno tensionado: Cómo se apronta el primer cónclave oficialista post debacle electoral

Una soterrada molestia existe en Apruebo Dignidad sobre los pares oficialistas que compitieron en el pacto de Todo por Chile en las elecciones de consejeros constitucionales. Y es que dirigencias de la coalición resienten lo que reconocen como una falta de autocrítica por parte del PPD y el PR sobre la decisión de ir en dos listas al proceso eleccionario, la que apuntan como factor fundamental en el hecho de no haber logrado alcanzar los 21 consejeros a los que aspiraba el oficialismo para vetar normas constitucionales.

Una molestia que, según indicaron figuras de Apruebo Dignidad, se dirige particularmente hacia la colectividad de Natalia Piergentili, quien, al encontrarse fuera del país, no asistirá al cónclave oficialista al que convocó este miércoles el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el palacio presidencial de Cerro Castillo. En su reemplazó iría el secretario general de la colectividad, José Toro Kemp, quien leyendo los resultados del 7-M señaló este martes a nuestro medio que “el análisis de la derrota es bastante más amplio que solo la culpa de un puro partido, creo que todos los partidos de nuestro sector tenemos que asumir las responsabilidades que a cada uno nos toca”.

Con todo, el dirigente del PPD hizo hincapié en la necesidad de consolidar la alianza de Gobierno a través de este nuevo cónclave. “Debemos generar la mayor unidad posible desde las dos coaliciones existentes y por supuesto avanzar en las reformas profundas con conversaciones de los partidos de derecha. Eso sin duda“, señaló.

El programa en entredicho

Por cierto, uno de los asuntos que motivan este nuevo cónclave oficialista es el derrotero del programa de Gobierno, el que fue inmediatamente puesto en entredicho por las dirigencias de Chile Vamos tras las elecciones de este domingo. Interpretando estos comicios como una reafirmación del rechazo al proyecto de Boric -tal y como lee el sector el plebiscito constitucional de septiembre- exhortaron al Gobierno a depurar las reformas claves del programa.

Así emplazó el senador y timonel de la UDI -y uno de los principales vasos comunicantes de Chile Vamos con La Moneda- Javier Macaya, advirtiendo al Ejecutivo que “si no las reformula completamente (las reformas) se va a encontrar con una oposición que ya le ha manifestado diferencias en materia tributaria, que ya votamos en contra, en materia de pensiones”.

Tensionando aún más al Ejecutivo, en su paso este miércoles por el palacio de La Moneda, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, señaló que “lo que esperamos es que el Gobierno, ya con estas dos derrotas electorales que han sido contundentes, tome un rumbo diferente”.

“Lo que buscamos es que el Gobierno pueda enmendar la dirección que está llevando y que, probablemente, ellos optaron por políticas públicas de no hacer nada. Hoy día nosotros necesitamos que el Gobierno trabaje en función de lo que las personas necesitan y no de lo que su sector político requiere y esperamos sinceramente que el Presidente de aquí en adelante tome una mejor disposición a trabajar por las urgencias de Chile”, señaló.

Cabe destacar que en su primera declaración post elecciones, el mandatario aseveró este martes que “el Gobierno ha tenido y seguirá teniendo una dirección y una agenda de trabajo muy clara, definida por las necesidades y las prioridades de nuestro pueblo y por los compromisos que adquirimos con el país”.

“Ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta la ciudadanía, en particular en materia de seguridad y del alza del costo de la vida no se modifica por coyunturas, tampoco, y no nos olvidemos esto, la necesidad de bregar y hacer reformas que garanticen mayor justicia social y equidad”, añadió.

Algo que salió a matizar el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter. “Coincido con el Presidente, pero sería hipócrita de nuestra parte que una elección es intrascendente para el Gobierno y el oficialismo, porque todos sabemos que las elecciones tienen un impacto”.

A contrapelo de los emplazamientos de la oposición, el timonel de Comunes, Marco Velarde, consideró que el resultado de los comicios da pie al Gobierno y al oficialismo para reimpulsar el proyecto del Ejecutivo. “Estamos a tiempo, quedan años de Gobierno, para poder llegar con medidas que favorezcan y mejoren la vida de la población y ahí hay una gran señal de la gente, necesitamos que hablemos con hechos, necesita que volvamos al programa”, adujo.

Y añadió que “la votación del domingo da cuenta de que no deberíamos moderar ni renunciar a nuestros ideales y que iniciativas como el CAE, el sistema nacional de cuidados, llegar con viviendas hacia la ciudadanía, se hace más importante que nunca, entonces veo creo que va a ser una oportunidad para que el Gobierno piense en conjunto como empezamos esta nueva etapa donde volver hacia mejorar la vida y la dignidad de los chilenos y las chilenas sea más importante que nunca”.