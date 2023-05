e00c4640fd

16bdfc8a81

Proceso Constituyente Karen Araya (PC): “El Partido Republicano pretende retroceder más que avanzar” La candidata electa al Consejo Constitucional abordó el rol de los partidos del oficialismo dentro del órgano redactor y aseguró que "vamos a seguir luchando precisamente para poder instalar las demandas históricas que la gente ha levantado". Diario UChile Jueves 11 de mayo 2023 9:29 hrs.

Compartir en

La candidata electa al Consejo Constitucional por la región Metropolitana, Karen Araya (PC), abordó los resultados de las elecciones y se refirió a cuál será la posición de los partidos oficialistas dentro del órgano redactor. Tras las votaciones de este domingo, el Partido Republicano logró posicionar a 23 candidatos dentro del Consejo, Chile Seguro a 11 y un candidato representante de los pueblos indígenas obtuvo un puesto dentro del órgano redactor. En tanto, el pacto Unidad para Chile compuesto por el PC, el PS y los partidos de Frente Amplio tendrá 16 miembros. De esta forma, las bancadas políticas que forman parte del Gobierno serán minoría dentro del Consejo Constitucional. En ese contexto, en conversación con T13, Araya señaló que “no nos vamos a restar de instalar las demandas de la ciudadanía, de las grandes mayorías que hace tres años dijimos que queríamos una nueva Constitución para garantizar derechos”. “Tenemos un compromiso con quienes votaron por nosotros y con quienes dijeron que querían esta Constitución. Vamos a seguir de pie con eso, vamos a seguir luchando precisamente para poder instalar las demandas históricas que la gente ha levantado por años”, agregó. En esta línea, precisó que “no nos vamos a restar de aquello. Por eso, creemos que hay otras instancias que nosotros podemos hacer, como por ejemplo las instancias de participación ciudadana, que van a hacer que los chilenos podamos instalar cuáles son las urgencias que tiene Chile hoy”. Al ser consultado respecto a sus dichos sobre el Partido Republicano en donde afirmó que “es un traspié para Chile”, la consejera Constitucional precisó que “hemos visto las declaraciones de algunos consejeros y consejeras electas, precisamente, ellos pretenden retroceder más que avanzar hacia un Chile más justo o mejor. Creo que eso es un traspié para las y los chilenos”. “Creo que todos los consejeros que vamos a estar en este órgano constitucional tenemos el deber de darle respuestas a la ciudadanía. Esperamos la voluntad de todos los sectores políticos, creo que es importante que nosotros podamos establecer precisamente qué es lo que queremos para que este Chile”, manifestó Araya. Asimismo, destacó que “hoy día, más allá de intereses mezquinos, lo que nosotros esperamos que prime es que todos tengan voluntad política para poder conversar y tener una Constitución que garantice más y mejores derechos para las y los chilenos”. Además, la candidata electa afirmó que “mi preocupación es precisamente algunas declaraciones de algunos sectores políticos conservadores que han dicho que no están de acuerdo con el proceso anterior, que no están de acuerdo con el proceso actual, por lo tanto ellos consideran que la actual Constitución no es el problema de las desigualdades de este país”. “Nosotros creemos que esta Constitución es la que profundiza las desigualdades por lo tanto esta es la Constitución que tenemos que cambiar”, enfatizó. Foto: Agencia Aton.

La candidata electa al Consejo Constitucional por la región Metropolitana, Karen Araya (PC), abordó los resultados de las elecciones y se refirió a cuál será la posición de los partidos oficialistas dentro del órgano redactor. Tras las votaciones de este domingo, el Partido Republicano logró posicionar a 23 candidatos dentro del Consejo, Chile Seguro a 11 y un candidato representante de los pueblos indígenas obtuvo un puesto dentro del órgano redactor. En tanto, el pacto Unidad para Chile compuesto por el PC, el PS y los partidos de Frente Amplio tendrá 16 miembros. De esta forma, las bancadas políticas que forman parte del Gobierno serán minoría dentro del Consejo Constitucional. En ese contexto, en conversación con T13, Araya señaló que “no nos vamos a restar de instalar las demandas de la ciudadanía, de las grandes mayorías que hace tres años dijimos que queríamos una nueva Constitución para garantizar derechos”. “Tenemos un compromiso con quienes votaron por nosotros y con quienes dijeron que querían esta Constitución. Vamos a seguir de pie con eso, vamos a seguir luchando precisamente para poder instalar las demandas históricas que la gente ha levantado por años”, agregó. En esta línea, precisó que “no nos vamos a restar de aquello. Por eso, creemos que hay otras instancias que nosotros podemos hacer, como por ejemplo las instancias de participación ciudadana, que van a hacer que los chilenos podamos instalar cuáles son las urgencias que tiene Chile hoy”. Al ser consultado respecto a sus dichos sobre el Partido Republicano en donde afirmó que “es un traspié para Chile”, la consejera Constitucional precisó que “hemos visto las declaraciones de algunos consejeros y consejeras electas, precisamente, ellos pretenden retroceder más que avanzar hacia un Chile más justo o mejor. Creo que eso es un traspié para las y los chilenos”. “Creo que todos los consejeros que vamos a estar en este órgano constitucional tenemos el deber de darle respuestas a la ciudadanía. Esperamos la voluntad de todos los sectores políticos, creo que es importante que nosotros podamos establecer precisamente qué es lo que queremos para que este Chile”, manifestó Araya. Asimismo, destacó que “hoy día, más allá de intereses mezquinos, lo que nosotros esperamos que prime es que todos tengan voluntad política para poder conversar y tener una Constitución que garantice más y mejores derechos para las y los chilenos”. Además, la candidata electa afirmó que “mi preocupación es precisamente algunas declaraciones de algunos sectores políticos conservadores que han dicho que no están de acuerdo con el proceso anterior, que no están de acuerdo con el proceso actual, por lo tanto ellos consideran que la actual Constitución no es el problema de las desigualdades de este país”. “Nosotros creemos que esta Constitución es la que profundiza las desigualdades por lo tanto esta es la Constitución que tenemos que cambiar”, enfatizó. Foto: Agencia Aton.