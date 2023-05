Mary Dee Vargas: “Creo que el judo chileno se ha ido desgastando a lo largo del tiempo”

La judoca Mary Dee Vargas es una de las cartas para destacar en los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023. La chilena de 26 años ya obtuve medalla de bronce en Lima 2019 y de local espera mejorar dicha participación.

Para eso, Vargas se ha radicado en España donde intensifica su preparación para una temporada 2023 que ya la ha tenido disputando un Mundial en Doha donde lamentablemente el resultado no fue el mejor dado que quedó fuera en primera ronda en su categoría los 48 kilos.

Conversamos con Mary Dee Vargas quien nos entregó sus impresiones respecto de lo que fue su participación en dicha competencia y cómo proyecta la posibilidad de participar en Santiago 2023.

¿Cuál es el balance que haces de tu participación en el Mundial de Doha?

El balance que hago de mi participación en el Mundial es positivo. Me sentí muy bien, tuve muy buena preparación para este Mundial. Estuve fuera o lejos de tener lesiones, que fue algo que incidió mucho en el Mundial pasado y creo que esta vez me encontraba en buena forma. Como te decía, preparamos muy bien este torneo, así que fue 100% positivo la llegada al evento y yo creo que mi competición no fue tampoco negativa. Sí, obviamente, creo que el resultado no fue el esperado. Perdí en mi primer combate con una rival que creo que era fuerte pero a quien podía ganar. Y fue un error a nivel táctico que me costó el combate, ya que fui eliminada por Hansoku Make (descalificación por una acción peligrosa). Hoy en día el tema del arbitraje está muy exigente y la verdad es que obviamente por mi parte no fue la intención jamás hacer una acción indebida, pero bueno, los referís lo tomaron así y me eliminaron del combate, así que nada. No caí por decirlo así. No me ganaron, pero tampoco logré ganar y eso es algo que igual me deja con un gusto amargo.

Durante las últimas temporadas has conseguido medallas y primeros lugares en diversos eventos a nivel continental. ¿Cómo has visto tu evolución durante los últimos años y tu crecimiento en el deporte?

Efectivamente he conseguido varios logros a nivel continental. Yo creo que a nivel continental es algo que debía conquistar, por así decir, para poder seguir avanzando en el nivel siguiente que es a nivel mundial. Sin embargo, no deja de ser difícil, no deja de ser un reto cada año, no deja de haber rivales que también quieren ser los primeros. Y claro, yo creo que ha afectado bastante el hecho de no estar en Chile, sin duda alguna realizo menos eventos por la distancia geográfica. Y también pienso que el escenario va mucho más por la lucha de la clasificación olímpica que una buena performance continental.

Creo que el crecimiento ha sido bueno desde el inicio de mi carrera. Yo creo que cada vez voy un poquito más arriba, pero este último tiempo siento que igual me he estancado un poco debido a muchos factores y uno de los principales es que el judo chileno desde Tokio 2020 no tiene Head Coach, por lo tanto yo estuve trabajando sola desde entonces y ya recién incluso a partir de este mes tengo una persona que me está ayudando, pero la realidad es que todo este escenario nuevo de este nuevo ciclo de París 2024 lo hemos enfrentado solos, así que creo que ha sido bastante duro y sea la competencia que sea a nivel panamericano, a nivel mundial, requiere de tener un equipo detrás que esté trabajando contigo.

¿Cómo sigue tu temporada y qué metas tienes pensando, por ejemplo, en los Panamericanos?

La temporada este año es bastante intensa ya que todos los panamericanos otorgan puntajes para las olimpiadas, por lo tanto hay que ir a por todas. A pesar de que en el Judo los cupos ya existen para nosotros, sí me va a permitir rozar con mis rivales, conocer un poco el panorama y preparar la estrategia para los Juegos Panamericanos. Yo en lo personal entiendo que es un objetivo muy importante a nivel país, por lo tanto mi objetivo y mi meta es hacer lo mejor posible y llegar en las mejores condiciones posibles, pero también sin abandonar el circuito mundial, que es el que me va a dar efectivamente la clasificación a París 2024. Así que esos son mis próximos objetivos. Voy a voy a preparar varios Grand Slam, Grand Prix, Open Continentales también y este año no paramos. Ha sido bastante intenso. Va a seguir siéndolo. Pero claro, ya estamos en la recta final y hay que probar y y lograr los resultados que estamos luchando por conseguir día a día.

¿Qué significa para ti la posibilidad de representar a Chile en este evento?

Yo creo que la posibilidad de representar a Chile en estos Juegos Panamericanos es algo excepcional. Yo solamente he participado en los anteriores, en los de Lima, donde obtuve bronce y creo que fueron un evento que me enamoró, que me gustó mucho. Fue algo nuevo para mí. Esta vez ya no es nuevo, esta vez es en casa y yo creo que si bien tiene su cuota de presión y de obligación, también tiene una cuota muy sabrosa de hacerlo junto a las personas que te quieren, de que tu familia, tus amigos, tu familia de Chile, que la gente que está ahí apoyándote, todo tu país esté pendiente de eso. Así que yo espero que toda la gente vaya a apoyarnos como deportistas. Nosotros trabajamos muy duro por representar a nuestro país y dejarlo en lo más alto y sin duda los Juegos Panamericanos no van a ser una excepción, así que es un orgullo para mí poder representar a mi país y ojalá podamos escuchar el himno de izar la bandera en los primeros puestos.

¿De qué forma crees que se debería aprovechar esta oportunidad para continuar con el desarrollo del deporte chileno y en particular el judo?

Creo que el judo había avanzado bastante hasta los Juegos Panamericanos pasados de Lima. Luego de eso caímos mucho. Creo que el judo se ha ido desgastando a lo largo del tiempo. Creo que vamos retrocediendo en verdad más que avanzando, y es muy triste verlo desde fuera, ya que a lo largo de mi carrera deportiva es al revés. O sea, intento siempre avanzar y creo que es necesario tener un equipo, compañeros y todo un sistema que trabaje en pro de que el deportista pueda crecer en su carrera. Eso actualmente no existe. Me hubiera gustado que para preparar estos juegos que son en casa, se hubiera hecho un plan, se hubiera invertido en eso. Lamentablemente no se ha hecho hasta el día de hoy. Como te comentaba, no tenemos nosotros un coach, no tenemos alguien que esté preparando efectivamente los Juegos Panamericanos, y los entrenadores que tenemos hacen entre comillas lo que pueden, pero no es un buen escenario para enfrentarnos a lo que viene. O sea, Juegos Panamericanos tienen un alto nivel, todos los países están preparando a su gente y llevando a los mejores. Así que espero que por lo menos en el medio de la infraestructura nos quede algo mejor de lo que hoy en día tenemos y que sea un nuevo inicio para apostar por las nuevas generaciones y para no abandonar a los deportistas que ya existen. Yo creo que hay que valorar el esfuerzo que hace el deportista día a día por mantenerse ahí. O sea, no solo el día que llega a Juegos Panamericanos, sino que lo que hace todos los años que hay detrás y todos los chicos que podrían llegar a tener una muy buena performance también y que hoy en día lamentablemente no se están preparando.

Fotos: Photosport.