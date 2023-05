c9e7a3e0a1

dcc39c46c4

Nacional Política Pueblos originarios Senador Huenchumilla y relación de la DC con el Gobierno: “Somos amigos sin ventaja” El representante de La Araucanía considera que su partido debe comenzar a tomar definiciones. En todo caso, advirtió que la colectividad primero debe ser invitada a participar del oficialismo y que no puede pedirle al Gobierno que cambie su programa. Diario UChile Viernes 12 de mayo 2023 11:41 hrs.

Compartir en

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, se refirió a las definiciones que deberá tomar su partido tras la elección de consejeros constitucionales y a la situación en la Región de la Araucanía, a un año de que se haya declarado estado de excepción en la zona. A juicio de Huenchumilla, el Gobierno del Presidente Boric ha repetido la estrategia de sus antecesores, que han tratado de “resolver este conflicto fundamentalmente mediante el uso de la fuerza, sin entender que esto es un problema de naturaleza política”, aseguró. De todos modos, el senador relevó la existencia del Plan Buen Vivir “que tiene mucha plata, cerca de 400 mil millones de pesos, pero que requiere proyectos, diseños, ejecución del proyecto regional y también de obras públicas”, indicó. “Por otro lado, estamos a la espera de una comisión de tierras que ya no vaya a hacer un diagnóstico, ni a negociar, sino que vaya a dar un camino de salida. Esta última medida está pendiente y se supone que el Presidente la daría a conocer ahora a fines de mayo”, agregó. Consultado respecto a las razones por las que el Ejecutivo no ha logrado “mover la aguja”, Huenchumilla aseguró que tiene que ver con una falta de conocimiento de las lógicas en que funciona el pueblo mapuche. “Yo me he formado la impresión de que hay un desconocimiento en los sectores dirigenciales del país (…) de cómo el Estado chileno llegó a la Región de la Araucanía y un desconocimiento de la naturaleza del pueblo mapuche, que es el único pueblo originario que en América todavía está en lucha”, puntualizó el legislador DC. “Hay un desconocimiento de la situación, lo que en un dirigente político es una grave carencia porque uno no puede pretender dirigir el Estado sin conocer a cabalidad los problemas más acuciantes”, añadió. Consultado por la situación en la que quedó la Democracia Cristiana luego de la elección del domingo donde no consiguió ningún consejero para este segundo proceso constituyente, Huenchumilla reconoció que su partido ya no tiene el arrastre de antes y que debe tomar una decisión. “La Democracia Cristiana no es el partido potente y glorioso de Frei Montalva o de Patricio Aylwin, donde el 90 llegamos como 40 diputados al Congreso. Hoy día eso no existe, hoy día estamos en la intrascendencia. Y frente a eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el partido? ¿Se va a quedar en la soledad y va a desaparecer? ¿Se va a unir con la derecha, donde ahora cambia el escenario con los republicanos? ¿Dónde está nuestro lugar? Siempre ha estado, con matices, en la centro izquierda y en consecuencia, no puede quedar en la indecisión. ¿Somos oposición? No somos. ¿Estamos en el gobierno? No estamos. Entonces, ¿qué es lo que somos?” “En este caso, seríamos con el Gobierno amigos sin ventaja, porque en realidad somos amigos, pero no estamos en el poder, no estamos en el Gobierno, no estamos en nada”, añadió. Por último, Huenchumilla estimó que la Democracia Cristiana debe esperar a que el La Moneda los invite a ser parte de la coalición oficialista, antes de comenzar a poner condiciones. “Nosotros no podemos pedirle al Gobierno que renuncie a su programa para que entremos nosotros. Lo que tenemos que decir es: conversemos los temas, y de qué manera llegamos a acuerdos reales, pero el Gobierno no nos pertenece a nosotros, la gente eligió otra coalición. Si queremos entrar lo que hay que hacer es conversar, pero no andar tocando puertas”, concluyó.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, se refirió a las definiciones que deberá tomar su partido tras la elección de consejeros constitucionales y a la situación en la Región de la Araucanía, a un año de que se haya declarado estado de excepción en la zona. A juicio de Huenchumilla, el Gobierno del Presidente Boric ha repetido la estrategia de sus antecesores, que han tratado de “resolver este conflicto fundamentalmente mediante el uso de la fuerza, sin entender que esto es un problema de naturaleza política”, aseguró. De todos modos, el senador relevó la existencia del Plan Buen Vivir “que tiene mucha plata, cerca de 400 mil millones de pesos, pero que requiere proyectos, diseños, ejecución del proyecto regional y también de obras públicas”, indicó. “Por otro lado, estamos a la espera de una comisión de tierras que ya no vaya a hacer un diagnóstico, ni a negociar, sino que vaya a dar un camino de salida. Esta última medida está pendiente y se supone que el Presidente la daría a conocer ahora a fines de mayo”, agregó. Consultado respecto a las razones por las que el Ejecutivo no ha logrado “mover la aguja”, Huenchumilla aseguró que tiene que ver con una falta de conocimiento de las lógicas en que funciona el pueblo mapuche. “Yo me he formado la impresión de que hay un desconocimiento en los sectores dirigenciales del país (…) de cómo el Estado chileno llegó a la Región de la Araucanía y un desconocimiento de la naturaleza del pueblo mapuche, que es el único pueblo originario que en América todavía está en lucha”, puntualizó el legislador DC. “Hay un desconocimiento de la situación, lo que en un dirigente político es una grave carencia porque uno no puede pretender dirigir el Estado sin conocer a cabalidad los problemas más acuciantes”, añadió. Consultado por la situación en la que quedó la Democracia Cristiana luego de la elección del domingo donde no consiguió ningún consejero para este segundo proceso constituyente, Huenchumilla reconoció que su partido ya no tiene el arrastre de antes y que debe tomar una decisión. “La Democracia Cristiana no es el partido potente y glorioso de Frei Montalva o de Patricio Aylwin, donde el 90 llegamos como 40 diputados al Congreso. Hoy día eso no existe, hoy día estamos en la intrascendencia. Y frente a eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el partido? ¿Se va a quedar en la soledad y va a desaparecer? ¿Se va a unir con la derecha, donde ahora cambia el escenario con los republicanos? ¿Dónde está nuestro lugar? Siempre ha estado, con matices, en la centro izquierda y en consecuencia, no puede quedar en la indecisión. ¿Somos oposición? No somos. ¿Estamos en el gobierno? No estamos. Entonces, ¿qué es lo que somos?” “En este caso, seríamos con el Gobierno amigos sin ventaja, porque en realidad somos amigos, pero no estamos en el poder, no estamos en el Gobierno, no estamos en nada”, añadió. Por último, Huenchumilla estimó que la Democracia Cristiana debe esperar a que el La Moneda los invite a ser parte de la coalición oficialista, antes de comenzar a poner condiciones. “Nosotros no podemos pedirle al Gobierno que renuncie a su programa para que entremos nosotros. Lo que tenemos que decir es: conversemos los temas, y de qué manera llegamos a acuerdos reales, pero el Gobierno no nos pertenece a nosotros, la gente eligió otra coalición. Si queremos entrar lo que hay que hacer es conversar, pero no andar tocando puertas”, concluyó.