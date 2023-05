En la antesala de la interpelación: UDI tensiona al Ejecutivo con propuesta de Estado de Sitio para La Araucanía y condiciona votos para el Estado de Excepción

A un día de la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la Cámara de Diputados y Diputadas, parlamentarios de la UDI aumentaron la presión al Ejecutivo demandando un Estado de Sitio para la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Un requerimiento que los parlamentarios de la zona remitieron vía carta al Presidente de la República dado el recrudecimiento de los hechos delictivos que se ha registrado en la zona post elecciones de consejeros constitucionales y mediante el cual el partido condiciona los respaldos a una nueva prórroga del Estado de Excepción en caso que el Gobierno no se allane a dar su afirmativa.

En la misiva, la colectividad le transmitió al mandatario que “resulta indispensable que decrete nuevas medidas para combatir a los grupos terroristas que operan en el sur, siendo una de ellas un Estado de Sitio en las zonas mencionadas anteriormente, considerando que el actual Estado de Emergencia ha sido absolutamente insuficiente”.

Desde la oficina de partes del palacio, el diputado Cristián Labbé, afirmó que “la semana recién pasada ha habido un aumento del terrorismo, finalmente la medida del estado de excepción acotado no ha sido suficiente y hoy día queremos que el Presidente escuche a la oposición y sea capaz de ponerse en el lugar de esos miles de chilenos que hoy día sufren del terrorismo”.

Asimismo, indicó que en la colectividad “le hemos dicho al Gobierno en reiteradas ocaciones y cada 15 días que se vota el estado de excepción, que tomen más medidas, que sean capaces de poder combatir de verdad el terrorismo y el Presidente y su gobierno y la ministra Tohá no ha esuchado, no ha hecho juicio y lo que vamos a hacer hoy día nosotros es condicionar los votos”.

A su vez, el diputado Juan Antonio Coloma criticó que “cada vez que uno escucha a la ministra Tohá, al subsecretario Monsalve, dicen que van a llegar más policías, más vehículos, más armas y lo único que llegan son más ataques incendiarios, más violencia y más temor”.

“Llegó el momento de que la ministra dé respuestas a las interrogantes que le hemos venido haciendo. La interpelación de mañana es importante para que pueda explicar sus distintos puntos de vista y nosotros esperamos que haya claridad, certeza y sobre todo que escuchando los resultados del domingo recién pasado, empecemos de una vez por todas con una mano dura”, añadió.

Cabe destacar que la interpelación a la titular de Interior fue aprobada el pasado 26 de abril en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas por 55 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones. En esa jornada, se anunció que el interrogatorio estará en manos del diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, quien este lunes aseveró que la acción es relevante en cuanto “le permite a la ciudadanía conocer a ciencia cierta qué está haciendo el Gobierno en materia de seguridad con las cifras escandalosas que tenemos hoy día respecto a los delitos más violentos”.

“Como nunca antes desde la vuelta a la democracia tenemos la mayor cantidad de homicidios, violaciones y delitos violentos asociados, muchos de ellos, a la importación de delitos con un alza sostenida en los últimos años”, señaló.

Asimismo, Longton reiteró sus críticas a una presunta ambivalencia en materia de seguridad entre las coaliciones de Gobierno. “No necesitamos más divisiones dentro de la coalición oficialista respecto al sesgo evidente que hay para abordar la seguridad, hay que dejar atrás los prejuicios, hay que dejar atrás las miradas asociadas a que la seguridad es represión y en ese sentido queremos que este Gobierno tenga una preocupación real, no la apariencia de preocupación”.

Más allá del fast track legislativo que el Gobierno acordó con el Congreso Nacional, el parlamentario denunció que “las leyes más importantes en materia de seguridad no tienen urgencia, este Gobierno no ha presentado proyectos en materia de seguridad relevantes, no hay una agenda contundente en el Congreso Nacional. Vemos mucha improvisación, poca ejecución de medidas claras y eso queda en evidencia cuando tenemos a gran parte del país viviendo encerrados en sus casas”.

Haciendo eco de estas declaraciones, el senador y presidente de la UDI, Javiera Macaya, indicó que “nosotros esperamos de la ministra Tohá un reconocimiento de que si se pone la agenda de seguridad como el principal tema de Chile, que se presenten los proyectos, que se den las urgencias”.

“Solamente en estas tres semanas desde que la ministra del Interior anunció un fast track legislativo se han aprobado proyectos que emanaban de las Comisiones de Seguridad del senador Felipe Kast, del senador Jorge Alessandri; no hay ninguna urgencia puesta por el propio Ejecutivo. O sea, ahí hay una responsabilidad y probablemente va a ser materia de la interpelación”, agregó.

Vallejo: “Este gobierno no puede actuar bajo amenaza”

Fue en la tradicional vocería de los días lunes que la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, abordó la solicitud de los parlamentarios de la UDI, tomando distancia de la aplicación de la medida y exhortando al Partido a no condicionar los votos para extender el Estado de Excepción.

“Nosotros hemos ocupado y seguiremos ocupando todas las herramientas que nos parezcan más inteligentes para afrontar el problema y en función de eso lo que hemos determinado son los Estados de Excepción con reforzamiento obviamente a través de operativos, de más recursos a disposición, de las policías y de las Fuerzas Armadas para estar presentes en los territorios más complejos; de mejor persecución penal para poder detener a quienes están cometiendo ilícitos”, sostuvo sobre la solicitud de Estado de Sitio.

En ese contexto, la secretaria de Estado señaló que “esperamos contar con los votos porque no podemos permitirnos quedar sin Estado de Excepción (…) necesitamos los votos esta semana a pesar de la amenaza de algunos parlamentarios, pero este Gobierno no puede actuar bajo amenaza, tiene que actuar en función de sus convicciones y en función del uso de las herramientas que son más inteligentes para afrontar la situación que estamos viviendo”.

En lo relativo a la interpelación a Tohá, Vallejo aseguró que la instancia es una “oportunidad para el Gobierno para visibilizar aún más la agenda que estamos ejecutando en materia de seguridad. No solo hablar de lo que viene sino de lo que ha sucedido, de los resultados del plan Calles sin Violencia; de los resultados del plan Estado Presente; de los resultados de la recuperación de espacios públicos que estamos teniendo en varias ciudades de nuestro país; de la implementación de leyes que hemos ido aprobando, como la ley contra el crimen organizado, la ley de narcotráfico”.

Con todo, la ministra advirtió que “amenazar de antemano acusaciones constitucionales es como demostrar cuál es el objetivo final de la interpelación. A lo mejor no es conocer la agenda de Gobierno sino más bien nuevamente hacer un punto político”.

“Yo espero que eso no sea finalmente el objetivo central de esta acción, sino que sea un espacio de transparencia, de diálogo democrático y de rendición de cuentas ante la opinión pública sobre la agenda de Gobierno”, acotó.

Desde el oficialismo, el jefe de bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista, Daniel Manoucheri, si bien relevó que la interpelación es una herramienta de fiscalización de la que disponen los parlamentarios, aseguró que la dirigida a la ministra Tohá sustenta en falsedades y que resta tiempo a las prioridades legislativas.

“Cuando tenemos una urgencia de legislar en materias indudablemente nos gustaría que ese tiempo pudiéramos destinarlo a aprobar proyectos de ley que beneficien a la gente y que permiten luchar contra el crimen organizado, pero ellos tienen todo el derecho a realizar su interpelación, pero no nos cabe duda alguna que la ministra va a responder de buena manera y que además es una interpelación basada en una serie de mentiras“, afirmó.

Por su parte, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic replicó la idea de decretar un Estado de Sitio para la Macrozona Sur, aduciendo “la situación grave de La Araucanía no se soluciona con más militares. Ya hay una presencia militar importante, hay algo que ha funcionado bien y yo esperaría la evaluación que hacen las autoridades semanalmente”.

Por lo demás, la dirigenta oficialista criticó que “los parlamentarios son bastante creativos los días lunes con esto de venir a dejar cartas con lo cual buscan llamar la atención y poner temas, que no sé si son de consenso, porque perfectamente se podrían debatir al interior de los partidos y ver si realmente representan la opinión mayoritariamente de un Partido o simplemente buscan acaparar una foto o un titular. Yo creo que hay que darle seriedad a la política”.