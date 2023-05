e4503d9e58

Nacional Política Salud Exministra Soledad Barría y crisis de las Isapres: “Lo que se acabó son los cobros indebidos y ese modelo de negocio” La académica afirmó que el fallo de la Corte Suprema no significa la muerte de las Isapres, ya que el futuro de estas instituciones está en los seguros complementarios. Diario UChile Lunes 15 de mayo 2023 10:09 hrs.

La exministra de Salud, académica de la Universidad de Los Lagos, María Soledad Barría, afirmó que las crisis que enfrentan las Isapres es de responsabilidad de las instituciones y que después del fallo de la Corte Suprema, lo que se acabó es el cobro indebido y el modelo de negocio que han desarrollado durante muchos años. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica analizó el escenario que ha generado la presentación del proyecto de Ley Corta de Isapres y que apunta a establecer la forma y los plazos en que las instituciones deben devolver los mil 400 millones de dólares que cobraron en exceso por la diferencia en el uso de tablas de factores en los planes de salud. Barría afirmó que “desde el comienzo las Isapres se han victimizado. Creo que hay que tener muy claro que hemos llegado a esta situación por culpa de las Isapres porque han cobrado demás a las personas que son sus usuarios. Aquí no estamos hablando del problema de la Corte Suprema, ni del Gobierno del Presidente Boric. Estamos hablando que las Isapres has hecho cobros indebidos a las personas que dicen defender”. La académica indicó que desde el año 2010 el Tribunal Constitucional estableció que no podía existir esa tabla de factores discriminatorias y fueron ciento de miles de personas que acudieron a la justicia para que las instituciones no subieran los planes. “No es que las Isapres no lo supieran, han querido seguir cobrando en exceso”, precisó. Por ello, afirmó que cuando el Gobierno envía el proyecto es para que las instituciones se adecuen a lo que establece el fallo de la Corte Suprema, que además da un plazo de seis meses más para que se cumplan. Frente a un posible colapso del sistema, Barría afirmó que ya han quebrado muchas instituciones y no es un asunto de ahora. “Como cualquier negocio, porque este es un negocio de las Isapres, ya han quebrado muchas de ellas y no ha significado que las personas queden al aire. De hecho, hay un mecanismo establecido en la ley que cuando una isapre se declara en quiebra o no tiene la solvencia, la Superintendencia de Salud nombra un interventor que es el que cautela que las personas que están en ese organismo puedan ser acogidas por otra isapre y sino, serán acogidas por FONASA”, explicó. Respecto de una posible reforma a la salud y ante los plazos de siete años que algunos sectores están solicitando para que las aseguradoras paguen, la exministra afirmó que “suponiendo que estuviéramos de acuerdo y pudiéramos establecer los proyectos de ley en un período de dos o tres años en el Congreso, jamás una reforma de esta envergadura va a significar un cambio brutal de la noche a la mañana, sino que va a haber un período de transición. Entonces creo que no hay problemas en alargar el plazo”. Asimismo, afirmó que “el futuro de las Isapres está en los seguros complementarios. No está en mantener el siete por ciento de la previsión social que debiera ir a un fondo solidario común que todos aportáramos y sobre ellos, pudieran contratarse seguros complementarios y creo que las Isapres pueden mantener seguros que les sirvan y tienen una experiencia ganada”. Además, la exministra indicó que lo que está sucediendo con estas instituciones, “no significa la muerte de las Isapres. Eso es cierto, las Isapres existen, hay una legislación, hay algunas que se crearon en el 2020 y que no tienen que ser parte de esta catástrofe que quieren decir”. Por otra parte, manifestó que pueden abrirse nuevas instituciones. “Creo que lo que se acabó, es el cobro indebido de las Isapres y ese modelo de negocio. Tienen que entender que se acabó, de que tienen que cambiar la manera como usan a las personas. Recordemos que el mismo jefe de las Isapres decía que no se pueden dar el lujo de tener personas enfermas. Entonces, creo que ese modelo se acabó y las Isapres tiene ahora un tiempo, que se les está regalando, para que readecuen un modelo de negocios a algo que sea sensato, sin excedentes y sin cobros demás”.

