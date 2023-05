e4503d9e58

Derechos Humanos Fallece Cecilia Heyder, activa defensora de los derechos humanos El deceso de la activista fue confirmada por su hija en redes sociales. Durante años se abocó a la defensa de diversas causas relacionadas con los derechos humanos incluyendo el derecho a un "buen morir" en la última etapa de su vida. Claudio Medrano Lunes 15 de mayo 2023 8:43 hrs.

A la edad de 56 años falleció la defensora de los derechos humanos, Cecilia Heyder, hija del militar ejecutado por la dictadura, Osvaldo Heyder y que desde los años 80 se abocó a trabajar en pos de una serie de causas relacionadas con los derechos fundamentales de las personas. Su deceso fue confirmado a través de las redes sociales de Cecilia Heyder por su hija quien comunicó un escueto mensaje señalando que “durante esta madrugada Cecilia falleció, pero siempre mantendremos en memoria y espíritu su ser, luchador y perseverante”. Hola, soy la hija de Cecilia; Durante esta madrugada, Cecilia falleció, pero siempre mantendremos en memoria y espíritu su ser, luchador y perseverante. — Cecilia Verónica Heyder (@ceciliaheyder) May 15, 2023 Heyder aquejada desde hacía años por un agresivo cáncer, se abocó durante la última etapa de su vida a la defensa del derecho a “un buen morir”. A través de diversos recursos judiciales solicitó acceder a una muerte asistida y su caso marcó un precedente en el debate sobre la eutanasia en Chile. En el año 2021, en conversación con Radio Universidad de Chile, Cecilia Heyder explicó que “no es vida la que llevo, mi vida es precaria, estoy prácticamente día por medio en transfusiones, porque ya no duran, antes duraban una semana (…) Estoy haciendo alergia a todos los medicamentos, ya casi no me levanto porque estoy sangrando constantemente, no es vida la que llevo”. “Yo amo la vida, pero quiero vivir dignamente. No quiero depender de transfusiones, ni de silla de ruedas, ni de bastones, quiero vivir digna, no quiero depender de morfina ni nada”, agregó. En tanto, sobre la argumentación que existe en contra de la eutanasia, Heyder dijo que es fácil hablar sin estar en el lugar de quienes sufren el deterioro y dolor en su salud: “¿Por qué me tienen que imponer su moral? que en mi opinión deja mucho que desear al lado de mi moral”, sentenció. “A los señores parlamentarios se les eligió no por su moral, que muchas veces es tan cuestionable que no deberían estar ahí, no se les eligió por su religión. Ellos están para servir al pueblo, a la comunidad, a un bien común. Y la moral es personal, lo que puede ser moral para mí con valores altos, para ti no lo puede ser, entonces la moral es tan única, es tan personal que es difícil opinar en ese aspecto”, recalcó respecto del proyecto de ley que actualmente duerme en el Senado. El velorio de Cecilia Heyder se llevará a cabo desde las 11 horas de este lunes 15 de mayo en Bezanilla 1305, Independencia.

