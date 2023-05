e4503d9e58

Nacional Política seguridad Francisco Vidal sobre interpelación a ministra del Interior: “Es injusta tanto para el Gobierno en general como para Tohá en particular” Sobre la agenda de seguridad, el ex ministro del Interior consideró adecuado enfocar el plan Calles sin Violencia por zonas más que comunas y apostó por una reforma a Carabineros que refuerce la infraestructura, el material y la formación en DD.HH Maria Luisa Cisternas Lunes 15 de mayo 2023 13:12 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el ex ministro del Interior, Defensa y Segegob, Francisco Vidal (PPD) criticó la interpelación que Chile Vamos presentó contra la ministra Carolina Tohá, asegurando que la acción no tiene asidero en sus fundamentos, sino que fue esgrimida con el objetivo de disputarle votos de la elección de consejeros constitucionales a Republicanos. Si bien el otrora secretario de Estado se manifestó crítico a la posición que Apruebo Dignidad ha marcado en materia de seguridad pública, consideró que el Gobierno ha logrado responder a la coyuntura nacional. “Ha sido un proceso, este Gobierno lleva un año y tres meses y evidentemente que en mi opinión la conducción que viene de Apruebo Dignidad, que era muy renuente a enfrentar el tema de la seguridad, ha ido cambiando desde el momento en que conducen el país”, señaló. Y agregó que “no me puedo olvidar de que hay historia legislativa donde el tema de la migración, el tema de la Macrozona Sur, el tema de los estados de excepción consistentemente eran rechazados por Apruebo Dignidad, pero una vez que uno está en La Moneda las cosas cambian y en ese sentido, el aporte de Carolina Tohá creo que ha sido fundamental en hacer entender a la cultura de Apruebo Dignidad que la seguridad es de las políticas más progresistas”. En ese sentido, planteó que “la inseguridad ciudadana, el desorden público, afecta fundamentalmente al mundo popular y a las capas medias, no afecta al ABC 1, en general. Así que en ese sentido creo que es injusto (la interpelación) tanto para el Gobierno en general, como para la ministra Tohá en particular, porque el Gobierno en los hechos se ha dado cuenta que tiene que cambiar de opinión o tiene que cambiar de diagnóstico a lo que tenía antes de llegar a La Moneda”. Abordando la crisis de seguridad, Vidal advirtió que “cuando tu ves que el 80% de la población dice que el principal problema no es la salud, no es la educación, no son las pensiones sino que la seguridad ciudadana, ahí estamos en un problema”. “En la época que yo era ministro del Interior, hace 15 años atrás, no teníamos el tema de la extorsión, no teníamos el tema del secuestro, no teníamos el tema del baleo, del sicariato y todo eso ha llegado con la migración ilegal. Entonces, claro, el Estado se demora en reaccionar frente a tipos de delitos nuevos. En eso estamos”. En esa línea, señaló que el estrés migratorio que se registró en la frontera de Tacna con Arica es una situación novedosa para Chile, toda vez que “es nuevo que haya venezolanos que quieran volver a Venezuela. El problema lo tenemos habitualmente al revés, con los que llegan y claro, se produce una situación con el gobierno peruano, pero se trató bien porque se trató por la vía diplomática y cuando vi al canciller Van Klaveren decir que el gobierno de Venezuela enviaba aviones a Chile para repatriar a sus connacionales, significa que la diplomacia funcionó”. Abordando la agenda legislativa en seguridad, el ex titular de Defensa hizo hincapié en la necesidad de aumentar la dotación de Carabineros. “Un dato histórico: en 1990 cuando asumió Aylwin, Carabineros eran 30 mil; hoy día son 60 mil y yo creo que faltan unos 15 mil para que tengamos una idea de los volúmenes. Entonces esto va a ser largo, pero hay que empezar”. Sobre los aspectos que hay que reformar en Carabineros, Vidal indicó que “reforzaría la infraestructura, el material y en la formación, de que el orden público es completamente compatible de lograrlo respetando los derechos humanos de los ciudadanos“. “Jamás pensé refundar a Carabineros pero sí reformarlo, mejorar la gestión policial. Hay tanto detalle, pero de que son imprescindibles son imprescindibles”, acotó. Por lo demás, reparó en las funciones de los efectivos que obstaculizan las labores de patrullaje. “Carabineros fue penetrando en áreas propias de la investigación y ahí tu tienes el OS7, el OS9, 0S10, tienes el GOPE, entonces fue generando tareas más allá de la reacción, pero al final la esencia de Carabineros es la prevención, solo que tiene que cubrir las necesidades que la PDI, con todo empeño que coloca, no las alcanza a cubrir y por eso es que los fiscales siempre tienen la alternativa de pedir una investigación a Carabineros o a la PDI”. Finalmente, el ex ministro consideró que si el plan Calles sin Violencia del Gobierno logra ser una estrategia integral, efectivamente permitirá disminuir el crimen en las comunas seleccionadas. Ahora bien, advirtió que “siempre cuando tu seleccionas comunas, la gente queda insatisfecha porque son 345, están metiendo a 41 en el programa y yo creo que tendría que haber un giro: más que comunas, habría que haber zonas de las regiones. En Santiago traspasar una comuna a otra es cruzar una vereda. Entonces yo diría que va a funcionar por la vía de zonificación más que cosa comunal”. Imagen: Agencia ATON.

