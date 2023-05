e4503d9e58

4968dc6be9

Proceso Constituyente Luis Silva afirma que hablar sobre “no estar obligados a llegar a acuerdos” en el Consejo Constitucional “fue una mala entrevista” El consejero constitucional del Partido Republicano había dicho que en su posición de mayoría, no estaban obligados a llegar a un acuerdo con el resto. Pero rectificó y dijo "Estamos dispuestos a conversar siempre". Diario UChile Lunes 15 de mayo 2023 8:58 hrs.

Compartir en

Luis Silva, integrante del Consejo Constitucional por el Partido Republicano se retractó este domingo de lo que había dicho para una entrevista publicada este domingo en la que destacó la posición de mayoría de su partido, que obtuvo 23 consejeros de 51 “¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo”, dijo Silva. Pero en la tarde de este domingo, Silva escribió en su cuenta de Twitter, que esta declaración fue un error. “Debo reconocer que no fue una buena entrevista hoy en el Diario Financiero“, dijo. Silva, el consejero más votado a nivel nacional, agregó que “nosotros estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate, lo que haremos”, dijo. Por último, aseguró que se va a concentrar en su próximo desempeño y aludió a los errores del proceso anterior. “En los próximos días nos concentraremos en prepararnos para este enorme desafío. Y con mucha humildad, haremos todos los esfuerzos por no repetir los errores del anterior proceso. Seguiré con buena fe tratando de dar lo mejor para Chile”, finalizó. Foto: Agencia Aton.

Luis Silva, integrante del Consejo Constitucional por el Partido Republicano se retractó este domingo de lo que había dicho para una entrevista publicada este domingo en la que destacó la posición de mayoría de su partido, que obtuvo 23 consejeros de 51 “¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo”, dijo Silva. Pero en la tarde de este domingo, Silva escribió en su cuenta de Twitter, que esta declaración fue un error. “Debo reconocer que no fue una buena entrevista hoy en el Diario Financiero“, dijo. Silva, el consejero más votado a nivel nacional, agregó que “nosotros estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate, lo que haremos”, dijo. Por último, aseguró que se va a concentrar en su próximo desempeño y aludió a los errores del proceso anterior. “En los próximos días nos concentraremos en prepararnos para este enorme desafío. Y con mucha humildad, haremos todos los esfuerzos por no repetir los errores del anterior proceso. Seguiré con buena fe tratando de dar lo mejor para Chile”, finalizó. Foto: Agencia Aton.