Análisis Nacional Política Proceso Constituyente Marco Moreno y acierto electoral de Republicanos: “La gran pregunta es cómo se van a mantener, si es que se mantienen” El académico de la Universidad Central destacó el trabajo de la colectividad que lidera José Antonio Kast. Respecto del Gobierno, consideró que está cruzado por una falta de relato y una comunicación centrada en conseguir y no en mantener el poder. Diario UChile Lunes 15 de mayo 2023 18:25 hrs.

Mantener silencio y evitar los errores es la última orden de partido emanada desde Republicanos luego de las declaraciones del consejero constitucional de esa colectividad Luis Silva, quien en una entrevista con el Diario Financiero sostuvo que “¿por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos (en referencia a los sectores de izquierda) se lo ganen. Aquí el problema es de ellos”, subrayó. Ya la semana pasada en el cónclave que sostuvieron en un hotel en la comuna de Casa Blanca, los dirigentes de la colectividad habían ordenado disciplina a los 23 consejeros que tienen la manija del nuevo proceso constituyente que comenzará el 7 de junio venidero. La estrategia comunicacional que ordena mantener un bajo perfil a sus representantes, parece ser parte de lo que les permitió leer con claridad el momento político. “Si lo vemos solamente desde el punto de vista de la eficacia electoral, que haya sido capaz de darse cuenta de dónde estaba empezando a crearse esta ola, de subirse a la ola de la preocupación de la ciudadanía por los temas de orden público, por la migración descontrolada, por las dificultades económicas, supo identificar esa ola, subirse y lo más sorprendente de todo, hacer que la elección se tratara de esa ola”, en palabras del analista Marco Moreno. En conversación con la Primera Edición de Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, precisó que esta es la principal herramienta que llevó a la colectividad liderada por José Antonio Kast a imponerse ampliamente en la elección del 7 de mayo último. “El marco que lograron hacer fue exitoso, porque todo se trató de eso, se trató de elegir personas que pudieran dar garantías a la ciudadanía de que podían enfrentar una cuestión de la que no se trata la Constitución. Porque la Constitución se trata de redactar un texto no de diseñar políticas públicas y los problemas de orden público, seguridad, migración descontrolada, se abordan con políticas públicas, no con artículos de la Constitución”, indicó Moreno. Y aunque sostiene que los republicanos están “surfeando la ola”, subrayó que “no sabemos cuánto tiempo pueden mantenerse ahí, faltan dos años y medio para la elección presidencial. Eso en política es una eternidad. La gran pregunta es cómo se van a mantener, si es que se mantienen”. En la vereda opuesta está la situación que atraviesa el Gobierno, donde se evidencia una falta de construcción comunicacional que a juicio de Moreno lo mantiene aún más alejado de los reclamos de la gente. “Hay que pensar seriamente que hay un problema en el diseño, en cómo no es concebida la comunicación de gobierno. Noto en quienes toman decisiones comunicacionales en el Gobierno, no está muy presente esta diferencia entre ganar el poder y mantener poder”, señaló. Si bien destacó el trabajo que desempeña comunicacionalmente el ministro de Justicia Luis Cordero, el analista consideró que hay otras autoridades que incluso generan confusión en la opinión pública al construir sus discursos. “Hay un déficit de experiencia gubernamental. Todos los líderes políticos, las autoridades tienen que necesariamente saber de esto y eso en sí mismo es un problema porque una de las ciencias para gobernar es la de la comunicación. Y de repente yo creo que queda un poco de lado y solamente se la ve como una cuestión accesoria del poder”, precisó el académico de la Universidad Central. A eso sumó la falta de claridad respecto a la comunicación como herramienta para primero ganar el poder y luego para mantenerlo. “La comunicación de gobierno no es nada más ni nada menos que la construcción de apoyo y legitimidad para las decisiones que toma el Gobierno. Construir esa legitimidad, instalarla en la ciudadanía, creo yo que ha sido deficitaria por parte de quienes son responsables de construir esta estrategia”, indicó. Marco Moreno remató afirmando que en el tema comunicacional “ha habido un déficit importante y es lo que explica, entre otras cosas la dificultad para que la ciudadanía, las personas podamos entender lo que el Gobierno quiere hacer y que cuando toma decisiones, tener claridad de por qué se tomaron”.

