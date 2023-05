37923cd122

Nacional Política Proceso Constituyente Fernando Atria: “No voy a cambiar mis opiniones sobre el peligro que republicanos significa por el hecho de que hayan ganado una elección” El exconvencional advirtió similitudes entre el voto a favor de la Lista del Pueblo y el apoyo conseguido por la colectividad de José Antonio Kast. "En ese 35% yo creo que hay un enorme componente de la misma negatividad", afirmó. Diario UChile Martes 16 de mayo 2023 11:16 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado y exconvencional Fernando Atria, se refirió al proceso constituyente actual y al triunfo del Partido Republicano. A juicio de Atria, el voto a favor de los republicanos no es muy distinto al que recibió la Lista del Pueblo en el proceso anterior, ya que ambos expresan un hastío con la institucionalidad. “Se manifestó algo que tiene cierta continuidad con la elección de mayo del 2021, porque yo creo que lo que se expresó en esa oportunidad fue un voto con un contenido negativo preponderante. No era un voto que adhería al proyecto político de la Lista del Pueblo, porque no había proyecto político de la lista independiente, si no que era un voto que decía ‘que esta Constitución no la hagan los mismos de siempre, que no sea la política institucional’”. Siguiendo esa misma línea, Atria manifestó que “la votación del 7 de mayo pasado tiene un componente de personas que adhieren al proyecto político republicano, pero en ese 35 por ciento yo creo que hay un enorme componente de la misma negatividad, pero manifestada hacia la ultraderecha”, señaló. Por otra parte, el exconvencional se mostró preocupado por lo que actualmente se le estaría exigiendo a los actores democráticos. “Ahora se pretende que si republicanos gana, entonces los que creemos que republicanos era un movimiento de ultraderecha y que tenia una forma nociva de populismo de derecha y que nos va a llevar a algo parecido a lo que está ocurriendo en El Salvador, los que creemos eso, como resultado de las elecciones del 7 de mayo, tenemos que dejar de creerlo”, apuntó A lo anterior sumó que “mi pregunta sería: ¿de dónde sale ese efecto de una elección? Yo no voy a cambiar mis opiniones sobre el peligro que republicanos significa y que la ultraderecha significa, por el hecho de que hayan ganado una elección”, sostuvo. Atria además insistió en la idea de una nueva constitución, teniendo en cuenta que la actual Carta Magna no está legitimada por la población. “Yo creo que el problema fundamental de la Constitución ya no es el problema que era. El problema era que contenía mecanismos institucionales tramposos, cerrojos, pero esos cerrojos han sido eliminados. Se acabó el quórum exagerado de reforma constitucional, se acabaron los quórums calificados de las leyes orgánicas constitucionales, se acabó el binominal, pero, ¿eso quiere decir que se acabó el problema constitucional? Estamos viendo que no, estamos viendo que esta es una Constitución que no logra constituir una institucionalidad que pueda ser capaz de actuar eficazmente”, aseveró. Por último, consultado respecto a la supuesta hegemonía cultural del neoliberalismo en la sociedad chilena, Atria aseguró que “los chilenos viven en condiciones en que la posibilidad de una forma no neoliberal de vida, es promesa para ellos”. “En ese sentido, yo creo que no hay nada de raro en que prefieran la realidad dada la incerteza de la promesa y eso es lo que se le exige a que quienes creemos que es necesario superar el modelo neoliberal. Hay que llevarle más realidad a la promesa”, concluyó.

