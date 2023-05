2ed2844280

Internacional Presidente palestino exige suspender a Israel de la ONU “Exigimos hoy oficialmente, conforme al derecho internacional y a sus resoluciones, que se asegure que Israel las respete, o que su adhesión sea suspendida“, pidió Mahmud Abbas en el aniversario 75 de la Nakba, cuando Palestina perdió su territorio. Luis Hernán Schwaner Martes 16 de mayo 2023 16:34 hrs.

El Mandatario palestino, hablando en el acto de conmemoración del Nakba realizado en Naciones Unidas oficialmente por primera vez, señaló que basaba su exigencia particularmente en que Israel nunca cumple sus obligaciones, lo que es el prerrequisito para su membresía en esta organización”, argumentó. Agregó Abbas que es fundamental el retorno de los refugiados y la liberación de los presos políticos palestinos de las prisiones en Israel y señaló que Estados Unidos y Reino Unido, son “responsables” de la Nakba, tanto política como moralmente, porque ello significó la pérdida de su patria y la casi total eliminación de la sociedad palestina, un hecho que también es recordado como la “Catástrofe Palestina”. Los palestinos conmemoran anualmente el Día de Nakba -el 15 de mayo de 1948- para recordar la expulsión de centenares de miles de palestinos de sus hogares, poblados y aldeas tras la creación del Estado de Israel. Ello significó el desplazamiento forzado de 957.000 palestinos que, en aquel momento constituían la mitad de la población. El mandatario palestino informó que hay “alrededor de 1.000 resoluciones” adoptadas por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos relacionadas con Israel. Sin embargo, “hasta la fecha, no se ha implementado ni una sola de ellas“, manifestó. “Ni la 181 de 1947, que insta a la creación de un Estado palestino en el 40% del territorio de la antigua palestina, junto al Estado de Israel, que era una condición sine qua non para la entrada de Israel a la ONU”, reiteró. Aclaró, asimismo, que la Nakba “no se detuvo después de 1948, porque Israel, la potencia ocupante, continúa con su ocupación y su agresión contra el pueblo palestino, continúa negando la Nakba y rechaza las resoluciones internacionales sobre el regreso de los refugiados palestinos a su patria”, afirmó. Afirmó, asimismo, que Israel “sigue ocupando y agrediendo a los palestinos, negando el Nakba y las resoluciones de la ONU que piden el regreso de los palestinos a su tierra”, además de otros abusos entre los que destacó la imposición de un “régimen de apartheid”. Por su parte, la subsecretaria general de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCaprio, reafirmó que Naciones Unidas mantiene su declaración relativa a que la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel debe terminar porque es ilegal según el derecho internacional. “La cuestión de Palestina está íntimamente ligada a la historia y a la Carta de las Naciones Unidas. El respeto del derecho internacional y los derechos humanos, la libre determinación y la resolución pacífica de los conflictos constituyen la razón de ser de nuestra Organización. Los palestinos merecen una vida de justicia y dignidad y la realización de su derecho a la libre determinación y la independencia”, enfatizó Rosemary Di Caprio. Sin embargo, lamentó, “que continúan disminuyendo las perspectivas de reiniciar un proceso político hacia una solución de dos Estados basada en las resoluciones de la ONU, el derecho internacional y los acuerdos anteriores”. Entre los factores que impiden ese objetivo está, sin duda, la rápida expansión ilegal de los asentamientos israelíes y la violencia de sus colonos, así como los continuos desalojos, demoliciones e incautaciones de propiedad palestina. Hay que citar, asimismo, los asesinatos de civiles palestinos, el cierre de los accesos a Gaza y las recurrentes escaladas de violencia entre Israel y las facciones armadas que lanzan cohetes contra Israel, como ha estado sucediendo en la última semana. Di Caprio recordó que la de los palestinos es la crisis de refugiados de más larga data del mundo y reiteró que la posición de la ONU es muy clara: “La ocupación debe terminar”, concluyó refrendando el compromiso de las Naciones Unidas con el pueblo palestino para lograr sus derechos inalienables y su autodeterminación. Por su parte, Mahmoud Abbas tuvo dramáticas expresiones hacia el final de su largo discurso en que recorrió la historia de Palestina. “Tenemos derechos y seguiremos hasta el fin de los tiempos defendiendo el derecho a una vida digna”, añadió y apeló a la comunidad internacional a asumir la responsabilidad de detener la agresión israelí y proteger al pueblo palestino. ¿Por qué no nos protegen? ¿Acaso no somos humanos?”, acotó. “Ofrézcannos protección internacional, estamos siendo atacados, implementen una, sólo una de las resoluciones que ha aprobado la ONU, la que quieran, elijan una”, clamó Abbas ante el pleno. “Somos un pueblo noble, no vamos a aceptar las injusticias, seguiremos resistiendo y seguiremos luchando, seguiremos existiendo en nuestra tierra y no dejaremos nuestro país. Lo único que queremos es el fin de la ocupación, la paz y la libertad”, dijo, sentenciando: “¡la ocupación terminará!”.

