Nacional Política seguridad Un año de Estado de Excepción: Presidente convoca a parlamentarios de La Araucanía entre presiones que complican el repliegue militar Decretar Estado de Sitio en La Araucanía es lo que requirió la UDI previo al segundo encuentro del Mandatario con parlamentarios de la zona, lo que va en contra de la desescalada progresiva del Estado de Excepción que busca viabilizar el Ejecutivo Maria Luisa Cisternas Martes 16 de mayo 2023 16:42 hrs.

A las 20 horas de este martes fueron citados los parlamentarios de la Región de La Araucanía a una reunión en Cerro Castillo con el Presidente Gabriel Boric. La instancia versará sobre un balance del Estado de Excepción que decretó el Ejecutivo hace un año en la zona y que se extendió a fines de abril por vigésimo segunda vez con la venia del Congreso Nacional. Mientras en el Ejecutivo se buscan ahondar en las políticas de seguridad, en el plan Buen Vivir y en la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, un asunto insoslayable para los legisladores de la oposición es lo que denuncian como un recrudecimiento de los hechos de violencia post elección de consejeros constitucionales, lo que para algunos supone la necesidad de escalar en la restricción de libertades a la población que dispone la Constitución. Es así que previo al arribo a Cerro Castillo -el segundo encuentro del Presidente con los representantes de la zona- parlamentarios de la UDI han emplazado al Mandatario a decretar Estado de Sitio en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, condicionando los votos para prorrogar por 15 días más el Estado de Excepción en la sesión de Cámara de este miércoles. Lo anterior complica al Gobierno en la viabilidad del plan de desescalada progresiva del Estado de Excepción, que según ha informado la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el Congreso Nacional contempla cinco lineamientos estratégicos: Criterios asociados a la disminución de hechos de violencia; niveles de seguridad de carreteras y lugares estratégicos; fortalecimiento de las capacidades de las policías; efectividad de la persecución penal y avances en proceso de diálogo político del Plan Buen Vivir. Las expectativas parlamentarias En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de la UDI y representante del distrito 21, Flor Weisse, si bien reconoció estar en un proceso de reflexión sobre su votación para la próxima prórroga, cuestionó la efectividad de la estrategia que ha sostenido el Ejecutivo. “Hoy día llevamos un año de Estado de Excepción y la verdad es que es que los efectos desde hace seis meses han sido planos”, señaló, advirtiendo que “en las últimas semanas esto ha ido la verdad descontrolándose y estamos prácticamente como en los inicios del Estado de Excepción y eso significa que lo que ya es excepcional para situaciones excepcionales, se está transformando en algo normal y hay que hacer un cambio en los que estamos aplicando”. En ese sentido, apuntó que al Estado de Excepción “o se le saca lo acotado, se deja de limitar las acciones que se están realizando -las fiscalizaciones son muy escasas- o de lo contrario, tenemos que exigir que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se concurra con instrumentos que sean más fuertes”. Por lo demás, Weisse afirmó que “en lo nominal hay un Estado de Excepción”, no obstante aseguró que los delincuentes “se están adelantando al Estado, tienen mayor inteligencia, mayor capacidad de tecnología, de drones, en el fondo, burlar los escasos controles y fiscalización en el robo de madera y en el caso del terrorismo”. En la línea de su par de Chile Vamos, el diputado RN y representante del distrito 22, Jorge Rathgeb, dijo esperar que “el Presidente se haga cargo él directamente de la situación que ocurre en la Región de La Araucanía, porque aparentemente los propios ministros no le transmiten la situación que ocurre en cada una de las carteras relacionadas con la que a ellos les incumbe, tanto a lo que está afectando a los particulares como lo que está afectando a los propios funcionarios públicos”. “Voy a asistir para comunicarle directamente al Presidente de la República y dejarlo emplazado para que él se haga cargo de esta situación e instruya a cada uno de los ministerios que se hagan responsables de su actuar en la Región de La Araucanía”, añadió, llamando a que “se tomen las medidas adecuadas, porque de lo contrario no estoy dispuesto a que aparezcamos como cómplices en un actuar ineficiente por parte del Gobierno”. Desde la vereda del oficialismo, la diputada RD y representante del distrito 23, Ericka Ñanco, si bien reconoció que el Estado de Excepción ha ayudado a disminuir algunos índices de delincuencia, advirtió que “si nosotros queremos hacer surgir a la Región de La Araucanía, si queremos hacer surgir a la Macrozona Sur, no tenemos que caer en la estigmatización de las comunidades, ni mucho menos caer en esta problemática solamente desde el ámbito de la seguridad, sino con más presencia estatal, instando a que se puedan realizar estos programas de diálogo que está levantando el Gobierno con el plan Buen Vivir y que va a desembocar en la Comisión para la Paz y el Buen Entendimiento”. Sobre el requerimiento de la UDI, la parlamentaria señaló que “el Estado de Sitio hoy día no es la solución, tenemos que seguir avanzando en soluciones políticas que nos permitan avanzar. La problemática de la violencia no solamente está enfocado en La Araucanía, sino que en todo Chile porque tenemos que contemplar que existe delincuencia en todas las comunas y en todas las regiones”. Por tanto, aseveró que “seguir instalando el discurso de la seguridad solamente en nuestra región y en la Macrozona Sur solo ayuda a que el mundo vea a las comunidades mapuches como el enemigo mientras que los reales delincuentes, el crimen organizado, sigue operando por detrás de manera silenciosa”. Cabe destacar que en conversación con Canal 24 Horas, el senador DC por la Región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, afirmó que un Estado de Sitio para la zona es improcedente de acuerdo a la actual Constitución. “Decirles a los que han planteado eso, que no saben lo que es el Estado de Sitio; el Estado de Sitio supone una guerra interna”. “El Estado de Sitio no cabe aquí, a menos que algunos crean que tenemos una guerra interna. Hace años atrás un general dijo que no estaba en guerra con nadie, yo no sé si hay alguien ahora que esté en guerra con alguien. Tenemos una situación crítica en La Araucanía, pero no estamos en guerra interna en Chile”, sostuvo. Sobre la cita en Cerro Castillo, si bien el legislador destacó la convocatoria del Mandatario, reconoció que “no le doy mayor trascendencia a esta reunión”. “Entiendo que el Presidente quiere conversar con los parlamentarios de la región, me imagino que para conversar sobre el diagnóstico de esta materia, pero no creo que sea una reunión determinante, simplemente una conversación”, añadió. Monsalve compromete reforzamiento del Estado de Excepción En el marco de esta coyuntura, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó este martes que “si bien no cambian que tengamos una situación crítica (…) hay un 30% menos de violencia rural en la macrozona sur. Hay un efecto de las medidas que el Gobierno ha tomado”. “Hasta el 2021 no hubo ningún año en que no aumentaran los hechos de violencia rural en la Macrozona Sur. El 2021, por cifras, fue el que más hechos de violencia han ocurrido. El 2022 logramos bajarlos y el 2023 seguimos con tendencia a la baja, pero siguen ocurriendo hechos graves y por lo tanto, no podemos bajar los brazos”, añadió, anunciando que “lo que vamos a hacer es fortalecer la estrategia del Estado de Excepción que está presente en la Macrozona sur”. Para esos efectos, recordó que “me voy a desplazar, como me comprometí esta semana, a la Región de La Araucanía. Esperamos reunirnos con el nuevo Jefe de la Defensa Nacional (Jedena), Carabineros, con la PDI y el Delegado Presidencial”. Imagen: Agencia ATON.

