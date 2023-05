ff45ef8b6a

5a98d333d8

Cultura Alejandra Saavedra presenta y actúa capítulos de su libro “Tuve miedo de ser arte” en Espacio Taller Para la autora, uno de los mensajes más importantes de este libro es el hacernos responsables de sanar, entregarnos compasión, perdón y escucha. "Quise compartirme vulnerable, humana y real”, expuso la escritora y dramaturga. Diario UChile Miércoles 17 de mayo 2023 14:49 hrs.

Compartir en

La poeta Alejandra Saavedra lanzó su primer libro llamado “Tuve miedo de ser arte” a comienzos de mayo, publicación que la autora suma a su destacada trayectoria como actriz, dramaturga, directora y guionista nacional. Así, este miércoles 17 de mayo estará presentando su más reciente trabajo en Santiago en Espacio Taller, ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue 191, Bellavista. La escritora confesó que “Tuve miedo de ser arte” es un libro de poesía muy personal para ella. “Fueron 15 meses desde que tomé el primer borrador que escribí hace tres años. Ha sido un proceso terapéutico que inconscientemente realicé para sanar conflictos internos y dolores que fui arrastrando durante mi vida”, dijo. El libro está compuesto por el Acto 1: “El miedo”; Acto 2: “El miedo es brújula”; y Acto 3: “El miedo es brújula hacia el amor que soy”. Según Saavedra, el hilo conductor es el miedo, ya que “el miedo puede ser un gran enemigo y también un gran amigo, incluso un mentor, todo depende de la perspectiva con que lo miremos”, explicó. De acuerdo a la autora, el texto es el resultado de la madurez que adquirió en la última etapa de su vida, hasta el momento. “Estuve años viviendo tormentos en mi vida personal, creando sufrimiento y autoboicot, repitiendo patrones destructivos y llegó el momento en que tomé consciencia de que yo misma era la creadora de ese sufrimiento. Me hice responsable de mis elecciones y generé cambios tomando importantes decisiones. Tengo certeza que no soy la única persona que ha transitado los abismos de sus propios secuestros, y por eso es que escribir este libro es un acto de servicio. Quise compartirme vulnerable, humana y real”, expuso. Para Saavedra, uno de los mensajes más importantes de este libro es el hacernos responsables de sanar, entregarnos compasión, perdón y escucha. Dejar de castigarnos y elegirnos a nosotros mismos, elegir sanarnos, dejar de ser víctimas y trabajar en nuestra conciencia día a día. “De eso hablo en el Acto 2, ya que no sirve de nada escuchar podcast, leer libros e ir a talleres de crecimiento personal si no pasamos a la acción en la vida. Si nos quedamos en la teoría, realmente no estamos creando materialidad y vivimos en un mundo material. La vida no es teoría, la vida es práctica y el Acto 2 es accionar, entrar en la cueva oscura como dice el mitólogo Joseph Campbell”, expresó. “Tuve miedo de ser arte” es publicado por la propia editorial de Alejandra Saavedra, llamada “Artista Innata”, marca que la representa en esencia también en su rol como profesora de escritura y teatro. Con esta editorial la autora lanzará dos libros más, escritos junto a sus alumnos, y viajará durante el segundo semestre de este 2023 por diferentes ciudades de Chile, e irá también a México y Argentina para presentar su trabajo. Sobre la autora En los inicios de su carrera la actriz creó la compañía de teatro “Retórica Popular”; es autora y directora de las premiadas obras ” Leche Asada”, (2007), “Soto” (2008) y Cliché (2013), también exhibidas en España y Uruguay; el 2011 viajó en bicicleta durante 3 años haciendo teatro callejero por Chile, Argentina, Bolivia y Brasil; el 2014 fue parte del área dramática de Mega, siendo una de las guionistas de “Pituca Sin Lucas” y “Pobre Gallo”; y el 2019 fundó “Anormales Sonido Poético”, una propuesta que mezclaba poesía con música, que la llevó a presentarse en Chile y México. Éstos son algunos de los hitos de la escritora.

La poeta Alejandra Saavedra lanzó su primer libro llamado “Tuve miedo de ser arte” a comienzos de mayo, publicación que la autora suma a su destacada trayectoria como actriz, dramaturga, directora y guionista nacional. Así, este miércoles 17 de mayo estará presentando su más reciente trabajo en Santiago en Espacio Taller, ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue 191, Bellavista. La escritora confesó que “Tuve miedo de ser arte” es un libro de poesía muy personal para ella. “Fueron 15 meses desde que tomé el primer borrador que escribí hace tres años. Ha sido un proceso terapéutico que inconscientemente realicé para sanar conflictos internos y dolores que fui arrastrando durante mi vida”, dijo. El libro está compuesto por el Acto 1: “El miedo”; Acto 2: “El miedo es brújula”; y Acto 3: “El miedo es brújula hacia el amor que soy”. Según Saavedra, el hilo conductor es el miedo, ya que “el miedo puede ser un gran enemigo y también un gran amigo, incluso un mentor, todo depende de la perspectiva con que lo miremos”, explicó. De acuerdo a la autora, el texto es el resultado de la madurez que adquirió en la última etapa de su vida, hasta el momento. “Estuve años viviendo tormentos en mi vida personal, creando sufrimiento y autoboicot, repitiendo patrones destructivos y llegó el momento en que tomé consciencia de que yo misma era la creadora de ese sufrimiento. Me hice responsable de mis elecciones y generé cambios tomando importantes decisiones. Tengo certeza que no soy la única persona que ha transitado los abismos de sus propios secuestros, y por eso es que escribir este libro es un acto de servicio. Quise compartirme vulnerable, humana y real”, expuso. Para Saavedra, uno de los mensajes más importantes de este libro es el hacernos responsables de sanar, entregarnos compasión, perdón y escucha. Dejar de castigarnos y elegirnos a nosotros mismos, elegir sanarnos, dejar de ser víctimas y trabajar en nuestra conciencia día a día. “De eso hablo en el Acto 2, ya que no sirve de nada escuchar podcast, leer libros e ir a talleres de crecimiento personal si no pasamos a la acción en la vida. Si nos quedamos en la teoría, realmente no estamos creando materialidad y vivimos en un mundo material. La vida no es teoría, la vida es práctica y el Acto 2 es accionar, entrar en la cueva oscura como dice el mitólogo Joseph Campbell”, expresó. “Tuve miedo de ser arte” es publicado por la propia editorial de Alejandra Saavedra, llamada “Artista Innata”, marca que la representa en esencia también en su rol como profesora de escritura y teatro. Con esta editorial la autora lanzará dos libros más, escritos junto a sus alumnos, y viajará durante el segundo semestre de este 2023 por diferentes ciudades de Chile, e irá también a México y Argentina para presentar su trabajo. Sobre la autora En los inicios de su carrera la actriz creó la compañía de teatro “Retórica Popular”; es autora y directora de las premiadas obras ” Leche Asada”, (2007), “Soto” (2008) y Cliché (2013), también exhibidas en España y Uruguay; el 2011 viajó en bicicleta durante 3 años haciendo teatro callejero por Chile, Argentina, Bolivia y Brasil; el 2014 fue parte del área dramática de Mega, siendo una de las guionistas de “Pituca Sin Lucas” y “Pobre Gallo”; y el 2019 fundó “Anormales Sonido Poético”, una propuesta que mezclaba poesía con música, que la llevó a presentarse en Chile y México. Éstos son algunos de los hitos de la escritora.