Nacional Política Carlos Ruiz Encina: “Todavía están vivos todos esos sentimientos anti elitarios que en algún momento se expresaron en un estallido violento” A juicio del sociólogo, la elección de consejeros constitucionales no puede ser leída como una derechización del electorado. “Estamos de regreso a una situación de la cual nunca salimos, que es la de la primera vuelta presidencial", agregó. Diario UChile Miércoles 17 de mayo 2023 11:02 hrs.

En conversación con la primera edición de Radio Análisis, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Carlos Ruiz Encina, hizo un análisis del escenario político, tras el triunfo del Partido Republicano en las elecciones del 7 de mayo. Según el académico, desde el Ejecutivo ha habido un problema de lectura importante, que se arrastra desde que el Rechazo se impuso al Apruebo en el plebiscito de salida en el primer proceso constituyente en septiembre de 2022. “Yo diría que hay un problema en el propio Gobierno que tiende a leer esto en términos del juego pendular. Esto se leyó mucho como, primero un giro a la izquierdización que no fue tal y después como un giro a una derechización que estaría pidiendo una aplicación de medidas de tipo conservador y que ha ido generando inmovilismo en una perspectiva de transformaciones”, señaló. Asimismo, Ruiz expresó que los resultados de la elección de consejeros constitucionales no son más que una prolongación de lo que se vivió en la primera vuelta presidencial. “Estamos de regreso a una situación de la cual nunca salimos, que es la de la primera vuelta presidencial. Se nos olvidó muy rápido que perdimos en primera vuelta y que el ganador de la primera vuelta fue José Antonio Kast. Esto no apareció de la noche a la mañana y si tú lo tomas en relación al voto posible, del padrón electoral, el respaldo a Gabriel Boric es de 12,5, muy minoritario”. “Este no es un Gobierno ni un Apruebo Dignidad que haya sido levantado sobre una mayoría contundente”, agregó. En esa misma línea, el académico advirtió que los chilenos siguen desconfiando de la política y que muchas veces actúan en rechazo a las instituciones del Estado. “Fue una votación multi factorial. Hay una derecha robusta en Chile, no ha dejado nunca de haberla, pero otra cosa es que todavía están vivos todos esos sentimientos anti elitarios que en algún momento se expresaron en un estallido violento y que ahora se están expresando en una especie de estallido pacífico por la vía del voto”, aseguró. Por último, el sociólogo se refirió a los problemas entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, que, a su juicio, van mucho más allá del concepto de las dos almas. “Lo que se da, luego de la segunda vuelta presidencial, es más una reacción anti Kast que pro Boric, donde coinciden un montón de sectores que no lo habían apoyado inicialmente. Eso da lugar, a su vez, a esto que es más un aglomerado que un conglomerado, a una suerte de alianza accidental, no deliberada”, dijo. “Nosotros no conocemos en qué momento se pusieron de acuerdo programáticamente, eso no se ha hecho de frente a la ciudadanía. No conocemos cuál es ese programa, no tienen un nombre de alianza siquiera y ya es un poco más que el tema de las dos almas. El tema de las dos almas era algo que ocurría dentro de una alianza, que era la exConcertación, pero esto no, se trata de la confluencia de dos fuerzas que vienen de caminos distintos, que no se apoyaron electoralmente y que empiezan a gobernar juntas”, aseveró.

