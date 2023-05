Victoria por partida doble: Gobierno logra prorrogar Infraestructura Crítica y Estado de Excepción en la Cámara pese a ultimátum de la UDI

Dos victorias anotó el Gobierno la mañana de este miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas con la aprobación de la extensión de la ley de Infraestructura Crítica -para el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta- y la aprobación de una nueva prórroga del Estado de Excepción decretado en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío.

Mientras que la herramienta que despliega a las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte fue visada por 131 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la militarización de la Macrozona Sur se aprobó con 96 afirmativas, 36 votos en contra y tres abstenciones. Entre los parlamentarios que votaron contra el Estado de Excepción estuvieron los gremialistas Jorge Alessandri, Flor Weisse, Henry Leal, Sergio Bobadilla, Álvaro Carter y Gaston Von Muhlenbrock.

Si bien la UDI había dado un ultimátum al Ejecutivo anunciando que no entregaría sus respaldos a una nueva extensión de la herramienta constitucional en la Macrozona Sur en caso que el Gobierno no se allanara a aplicar Estado de Sitio, el Ejecutivo logró imponer una mayoría en el hemiciclo a favor de la medida. Ello luego de una reunión que la noche de este martes sostuvo el Presidente de la República, Gabriel Boric, con parlamentarios de La Araucanía y el Biobío en el palacio presidencial de Cerro Castillo, de la cual si bien la oposición no quedó conforme toda vez que el foco que estuvo en el plan “Buen Vivir”, el Mandatario comprometió un nuevo encuentro de trabajo sobre las materias de seguridad para la primera semana de junio.

Infraestructura Crítica

Sobre la medida con la que el Ejecutivo desplegó a los efectivos militares para realizar controles de identidad, registro y detención; ocupar puntos observación y vigilancia diurna y nocturna; realizar patrullajes motorizados y pedestres y efectuar puntos de control aleatorios en rutas, hizo un balance positivo la ministra de Defensa, Maya Fernández, destacando el trabajo inter-agencial que se lleva en la zona.

“Esto es muy relevante, se han institucionalizado reuniones inter-agenciales con diferentes instituciones y fortaleciendo la coordinación con Carabineros y Policía de Investigaciones para determinar los protocolos de actuación del personal militar; se han reubicado puntos de control a fin de tener un mayor control sobre las actividades destinadas a la migración”.

Asimismo, señaló que “el personal militar también se encuentra coordinado con SAMU y con los dispositivos de salud presentes en el territorio existiendo protocolos de reacción ante situaciones de contingencia que pueden poner en riesgo la vida de éstos”.

Por tanto, la secretaria de Estado concluyó que “el control que han ejercido las Fuerzas Armadas junto con las policías ha generado una disminución del ingreso de migrantes infractores” y que “el conjunto de medidas presentadas por el Gobierno ha tenido como resultado el desincentivo para la permanencia de inmigrantes en el país”.

En el marco del debate legislativo, la diputada de Avancemos Chile y representante del Distrito, Jovana Ahumada, llamó a mantener la normaq de Infraestructura Crítica y a aplicar Estado de Excepción en la Macrozona Norte.

“Hemos visto como lamentablemente después de una migración descontrolada en el ingreso de la frontera de nuestro norte generó varios inconvenientes que hoy día nos tienen barrios tomados por el narcotráfico, inseguridad, riesgo, inclusive amenazas, extorsión y muchas otras cosas que quizás en Santiago se veían habitual, pero nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de esta situación ni menos normalizarla”, señaló.

Otro énfasis hizo el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), representante del distrito 3, quien, junto con valorar el despliegue militar en la Macrozona Norte, llamó al Ejecutivo a arribar pronto a un acuerdo de reconducción de migrantes con Bolivia.

“Nosotros le pedimos al Gobierno que en esto pueda acelerar el tranco para tener el acuerdo de reconducción. Creo que ese es un tema crítico que nos permitiría definitivamente decir que el ingreso irregular está controlado y segundo, que los hechos delictivos que están ocurriendo en la frontera y han seguido ocurriendo que se han controlado también tengan que tener una persecución penal desde Chile con Bolivia”, sostuvo.

Estado de Excepción

Exponiendo por el Ejecutivo, el subsecretario Manuel Monsalve aseguró que no se puede disminuir, sino solo aumentar las medidas de seguridad que se han adoptado para la zona. “No podemos no aprobar el Estado de Excepción”, adujo en consecuencia.

“Podemos discutir cómo se fortalece la estrategia del Estado de Excepción y esa es una discusión legítima de la cual estamos abiertos para poder concordar el fortalecimiento de las medidas de seguridad, pero no podemos retroceder”, añadió.

Dicho eso, la autoridad de Interior indicó que “hay hechos de violencia graves en el marco de la violencia rural que han aumentado; el conjunto de delitos ha tendido a la disminución, pero durante las últimas semanas, los delitos más graves han tenido un incremento y eso es el fenómeno que tenemos que hacernos cargo”.

En esa línea, despejó el debate sobre el carácter acotado de Estado de Excepción. “Hay control de ruta; en segundo lugar, hay un elemento nuevo que no ocurrió en la implementación de otros Estados de Excepción que tienen que ver con las bases militares adelantadas, que no habían y que muestra claramente la voluntad de no hacerlo acotado, sino de desplegar las fuerzas policiales y militares allí donde se requiera”.

En tercer lugar, destacó que sobre los ataques con armas de fuego “se tomaron decisiones inmediatas. La ministra de Defensa y la ministra del Interior instruyeron el desplazamiento de dos helicópteros en la zona que hoy día están allá y fortalecieron dos elementos que son clave: uno es la vigilancia aérea, otro la capacidad de respuesta por parte de los equipos militares y policiales”.

Desde la oposición, el diputado del distrito 23, Henry Leal (UDI) cuestionó la efectividad de la herramienta constitucional relevando que el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, informó que en la región hubo un aumento del 17% de los hechos de violencia en comparación al 2022.

“Nos están diciendo que están mejorando las cifras y el Fiscal Regional ayer los desmiente categóricamente: 17% han aumentado los hechos de violencia y de esos hechos estamos hablando, subsecretario, ministra. No estamos hablando de los delitos menores, son los que infunden temor y esos pese al estado de emergencia, han aumentado en un 17%”, espetó.

A su vez, el diputado de Amarillos por Chile y representante del distrito 23, Andrés Jouannet, se manifestó contra el requerimiento de Estado de Sitio de la UDI, asegurando que no hay más militares para desplegar la herramienta constitucional. Si bien dijo no estar conforme con la gestión que lleva el Gobierno en materia de seguridad, toda vez que se contratan a personas que “han reivindicado la usurpación como una forma de poder amedrentar a los agricultores”, exhortó a no quitar los votos a favor del Estado de Excepción.

“Yo quiero decir que sería una irresponsabilidad votar en contra del Estado de Excepción porque hoy día la situación es grave y porque tenemos flancos en muchos frentes, flancos aquí en Santiago, flancos en el norte y como digo, para los que quieren Estado de Sitio, no hay más militares y por otro lado, la aplicación real de un Estado de Sitio es muy complejo y es una cuestión que para tomarla hay que ser muy responsable políticamente”, indicó.