Deportes Arranca hoy con Colo Colo: la programación de la 15° fecha del Campeonato Entre este jueves y el domingo se desarrollará la última fecha de la primera rueda del certamen de Primera División del fútbol chileno. Diario UChile Jueves 18 de mayo 2023 11:30 hrs.

La primera rueda del Campeonato Nacional 2023 llega a su fin, pues esta semana se disputará la 15° y última fecha de la primera parte del certamen, aunque sin contar los partidos suspendidos que aún deben jugarse. Todo arrancará este jueves 18 de mayo, cuando Colo Colo reciba a Curicó Unido a las 20:00 horas en el estadio Monumental. La acción continuará el viernes con tres partidos, donde destaca la visita del líder Huachipato a Audax Italiano, mientras que el sábado Universidad de Chile visitará a Ñublense a las 15:00 y Universidad Católica recibirá a La Calera a las 20:00 en Santa Laura. La jornada se cerrará el domingo 21 de mayo con un solo partido, el de Cobresal ante Unión Española, a las 17:30 en el estadio El Cobre de El Salvador. Esta es la programación completa de la 15° fecha del Campeonato Nacional: JUEVES 18 DE MAYO 20:00 horas, Colo Colo vs. Curicó Unido, estadio Monumental. VIERNES 19 DE MAYO 15:30 horas, Palestino vs. O’Higgins, estadio Municipal de La Cisterna.

18:00 horas, Audax Italiano vs. Huachipato, estadio Bicentenario de La Florida.

20:30 horas, Coquimbo Unido vs. Magallanes, estadio Francisco Sánchez Rumoroso. SÁBADO 20 DE MAYO 15:00 horas, Ñublense vs. Universidad de Chile, estadio Nelson Oyarzún.

17:30 horas, Everton vs. Deportes Copiapó, estadio Sausalito.

20:00 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, estadio Santa Laura. DOMINGO 21 DE MAYO 17:30 horas, Cobresal vs. Unión Española, estadio El Cobre. Foto: Photosport.

