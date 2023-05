4417f08298

Isapres Nacional Política Crisis de las Isapres: Leonardo Soto (PS) llama a "cerrar filas" en torno a ley corta del Gobierno Además de entregar su respaldo al Ejecutivo, el diputado se refirió al proyecto alternativo de la independiente Joanna Pérez: "No es un buen negocio que las víctimas del fraude se asocien con las Isapres", indicó. Fernanda Araneda Jueves 18 de mayo 2023 14:34 hrs.

Sigue el debate por la llamada crisis de las Isapres. La mañana de este jueves, diputados del Partido Socialista se reunieron con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, con el objetivo de abordar el proyecto de ley corta que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema. Tras el encuentro, el diputado Leonardo Soto hizo un llamado a los sectores oficialistas a respaldar la iniciativa del Gobierno, pues a su juicio, es la única que tiene en cuenta los intereses de los usuarios. “Llamamos a todo el oficialismo a cerrar filas con la única propuesta que hoy día está sobre la mesa, que es la propuesta del Gobierno, que busca resolver este problema, pero garantizando que prevalezcan los intereses de las víctimas de todas las Isapres y no los intereses comerciales de estas empresas con fines de lucro”, señaló. “Nosotros esperamos que avance el proyecto en el Congreso, que se abra el debate correspondiente y que finalmente las Isapres que cometieron los abusos, tengan el castigo que se merecen, que paguen la deuda que tienen con todos sus usuarios y que el sistema siga proporcionando sus beneficios a las personas que tienen problemas de salud”, dijo. Soto además se refirió al proyecto de ley presentado por la diputada Joanna Pérez, que propone que las Isapres salden su deuda con los usuarios entregando acciones de las mismas aseguradoras. “Esa propuesta a nosotros nos parece que no es razonable, porque lo que propone finalmente es que las personas que fueron vulneradas, se hagan socias de las Isapres. Se trata de empresas tóxicas, muchas de ellas, que además han dicho que no son viables a futuro y lo que se está ofreciendo, es que las propias víctimas de estos desfalcos financieros compartan la suerte de ellos”, indicó. “No es un buen negocio que las víctimas del fraude se asocien con las Isapres, por eso nos parece que esto no va a tener mucha credibilidad a futuro”, agregó. Por otra parte, consultado respecto a la posibilidad de que el proyecto de los senadores Rincón, Walker y Chahuán, se lleve al Tribunal Constitucional, Soto afirmó que “nosotros vamos a ir al tribunal si es necesario, para defender el derecho que tienen las personas a que se les respeten sus derechos y se haga justicia cumpliendo el fallo judicial”. Miguel Mellado (RN): “Yo no quiero que el Gobierno me cierre la libertad de elegir” Desde la vereda política opuesta, el diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado, aseguró que deben buscarse otras alternativas distintas a la ley corta del Ejecutivo para evitar que las Isapres quiebren. “Yo creo que no hay que perjudicar a los tres millones de afiliados por un tema ideológico del Gobierno. Busquemos una salida rápida, consensuada, que sea beneficiosa para todos los que estamos en las Isapres y que al mismo tiempo las Isapres acepten el fallo y lo cumplan como corresponde”. En esa misma línea, Mellado planteó que lo que busca el Gobierno es que “todos estemos en Fonasa, que es la panacea, pero yo veo que no es la panacea porque las listas de espera duran más de dos años. Entonces, por favor, los tres millones de afiliados de Isapres le pedimos al Gobierno que entienda que el proyecto que tiene es malo y que hay que corregirlo”. Por último, el diputado de RN defendió la libertad de elegir entre un sistema público y privado, que se estaría pasando a llevar con la eventual quiebra de las aseguradoras. “Yo valido el sistema de Isapres, lo uso, necesito que esté vigente, porque el otro sistema público no me acomoda, así como hay otros a los que sí les acomoda. Dejemos la libertad, yo no quiero que el Gobierno me cierre la libertad de elegir”, concluyó.

