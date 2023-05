Montana, primer estado en prohibir la aplicación TikTok

“Para proteger los datos personales y privados de los habitantes de Montana del Partido Comunista Chino, he prohibido TikTok en Montana”, tuiteó el miércoles Greg Gianforte, gobernador del estado de Montana.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx

La prohibición se convirtió en ley con su firma y servirá como una prueba legal de una prohibición nacional de la plataforma, algo que los congresistas en Washington están pidiendo cada vez más.

“TikTok no operará dentro de la jurisdicción territorial de Montana”, se lee en el sitio web del estado a través de una copia de la ley recién creada.

Se considera una violación de la ley cada vez que “un usuario acceda a TikTok, reciba la capacidad de acceder a TikTok o reciba la capacidad de descargar TikTok” y cada violación se castiga con una multa de 10.000 dólares por cada día en que ocurra.

Bajo esta ley, Apple y Google deberán eliminar a TikTok de sus tiendas de aplicaciones, con exposición a posibles multas diarias.

La decisión casi con seguridad será impugnada a través de demandas.

Los líderes políticos del estado han “pisoteado la libertad de expresión de cientos de miles de habitantes de Montana que usan la aplicación para expresarse, recabar información y desarrollar sus pequeños negocios, en nombre de un sentimiento antichino”, dijo Keegan Medrano, director de políticas públicas en la sede de Montana de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, en inglés).

This law tramples on our free speech rights under the guise of national security and lays the groundwork for excessive government control over the internet.

Elected officials do not have the right to selectively censor entire social media apps based on their country of origin.

— ACLU (@ACLU) May 17, 2023