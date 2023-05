d0874218fe

Parlamentarias del oficialismo acusaron "ambigüedad" en normas aprobadas por la Comisión Experta Por otra parte, en un encuentro con diversas organizaciones de la sociedad civil, consejeros constitucionales si bien calificaron como "un incentivo" la labor del organismo, destacaron la necesidad de avanzar en mayores derechos sociales. Natalia Palma Viernes 19 de mayo 2023 14:50 hrs.

Tras el término del trabajo de las subcomisiones de la Comisión Experta, distintos representantes de sectores políticos y de organizaciones de la sociedad civil analizaron el escenario político con que se desarrollará el nuevo proceso constituyente. Recordemos que esta semana las cuatro instancias temáticas del organismo votaron las más de 900 enmiendas que se ingresaron a las normas constitucionales aprobadas en general, de manera que ahora sea el turno del Pleno el que deba resolver qué quedará finalmente en el anteproyecto que se le entregará al Consejo Constitucional, una vez que se instale el próximo 7 de junio. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia -en el marco de una actividad junto al Municipio de Santiago- junto con relevar la importancia de que el nuevo texto refleje la diversidad del país, sostuvo que “es necesario poner en alerta el hecho de que esta amplitud y esta necesidad de acuerdos también se vea reflejada en el mismo espacio constituyente”. En esa línea, apuntó a “que el Partido Republicano, con el resultado que tuvo en las elecciones de los constituyentes, no quiera pasar la aplanadora para imponer una visión del mundo, de la vida, de la sociedad, que claramente es coercitiva, que restringe precisamente esta diversidad con la que queremos vivir esta profundización de la democracia que le hace falta a nuestro país y yo creo que esa es nuestra principal preocupación hoy día”. En tanto, la diputada Helia Molina si bien valoró los avances expuestos en el anteproyecto, acusó ambigüedad en la utilización de conceptos en el texto, los cuales pueden incidir en los alcances de las normas respecto de la regulación del nuevo pacto social. “Se acercan de alguna manera a lo que para mí es fundamental en una constitución, que seamos un Estado social y democrático de derecho. Entonces, el tema derecho, si no queda bien explícito en la constitución, el Estado no puede ser garante de esos derechos. Por lo tanto, me preocupa un poco la ambigüedad del lenguaje, que no queda muy claro”, expresó la también exministra. De todos modos, valoró el trabajo de la Comisión Experta “dentro de la diversidad política que había” y dijo tener esperanzas en la discusión que se va a desarrollar en el Consejo Constitucional. Proceso constituyente y organizaciones de la sociedad civil A estos análisis, se les sumó también esta jornada un encuentro entre las agrupaciones Unidad por Trabajo Digno (UTD), Corporación Humanas, Amnistía Internacional Chile, Ciudadanía Inteligente, Nodo XXI, la ONG FIMA y los consejeros constitucionales del oficialismo Karen Araya (PC) y Yerko Ljubetic (CS). En esa línea, los representantes electos hicieron sus respectivas lecturas del escenario al interior del Consejo Constitucional y sus estrategias para resguardar un catálogo de derechos que implique un avance y no un retroceso en la próxima Carta Fundamental, destacando el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de derechos. Tras la cita, el consejero Yerko Ljubetic valoró la aprobación de normas referidas a la libertad sindical y el trabajo decente, lo que a su juicio le resulta “un incentivo” para dejar atrás la actual situación laboral establecida en la Constitución del 80’. Mientras la consejera Karen Araya manifestó su disconformidad con la votación de la Comisión Experta, afirmando que se quedaron “cortos” en materia de derechos sociales, por lo que expresó su disposición de avanzar en el tema. Por su parte, la presidenta de FENASSAP e integrante de la UTD, Gloria Flores, manifestó el compromiso del sector por impulsar “la consagración a nivel constitucional de la igualdad salarial, la conciliación de la vida familiar y laboral, el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados”. Cabe destacar que para mañana sábado a partir de las 10:00 horas las directivas de los partidos del oficialismo se reunirán con los consejeros de “Unidad Para Chile” y los expertos del sector en la sede del Partido Socialista, con el fin de propiciar un trabajo coordinado de cara a la elaboración de la nueva constitución.

