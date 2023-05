Sin aventurarse a converger: DC y oficialismo se cuadran por proyecto que permite agrupar a partidos en federaciones

Respaldos desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista tiene el proyecto de ley que permite a los partidos políticos agruparse en federaciones. La iniciativa, de autoría del diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet -y que está pronta a ser ingresada al Congreso Nacional- busca oficializar la unión de colectividades con un programa común, permitiendo la acción conjunta así como la presentación de candidaturas, manteniendo la identidad y la expresión autónoma de las diferentes tiendas políticas.

Cabe destacar que la moción se enmarca en el debate constitucional que versa sobre la superación de la fragmentación política. Para ello, la Comisión Experta acordó exigir a los partidos políticos un mínimo del 5% de los votos a nivel nacional en los próximos procesos eleccionarios para obtener representación parlamentaria, lo que ha remecido a aquellas colectividades que quedaron bajo este guarismo en las elecciones de consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo.

Manifestando su respaldo a la iniciativa, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, consideró positivo que “exista una coordinación más sustantiva entre todos los partidos, entre también los partidos que el día de mañana no alcancen el umbral que establezca la nueva Constitución”.

Si bien indicó que “es un debate que está abierto”, afirmó que “hoy la pluralidad es condición de una democracia fuerte”.

“Creemos que todas y todos quienes quieran levantar movimientos y alternativas políticas siempre deben tener la posibilidad de que sus banderas existan y en ello las alternativas se están explorando, pero eso es un debate que estará alojado en el proceso constituyente”, añadió.

Sobre el umbral del 5%, el legislador indicó que “más allá del número en particular y de la ecuación que se considere establecer en la norma constitucional, creo que lo importante es que los partidos, los movimientos y los electores tengan claridad de que va a haber una unidad en torno a ciertas ideas a ciertos proyectos y eso, insisto, es un debate sobre la suficiencia de los votos para hacer legítimo una democracia”.

A su vez, el diputado del FRVS, Jaime Mulet, aseveró que “el cerrar las puertas a nuevos movimientos políticos es mandar a la ciudadanía a la calle, es mandar a la ciudadanía a protestar, es mandar a la ciudadanía fuera del sistema político”.

“Todos coincidimos en que es necesario evitar la fragmentación, pero con inteligencia”, afirmó, apuntando que “hay algunos sectores de derecha que están siendo demasiado burdos en esto, como hoy día pasan por un período electoral donde han tenido un buen desempeño, quieren cerrarle las puertas al resto y eso lo que hace es subvertir el orden institucional y democrático“.

Pese a que el diputado concurrió este jueves a La Moneda para solicitar el respaldo del Gobierno al proyecto de ley junto al presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga; el jefe de bancada de diputados y diputadas DC, Eric Aedo y el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, descartó que con ello haya extendido un guiño a una posible federación junto a estas colectividades. “De hecho el proyecto está firmado por Acción Humanista, por el Partido Comunista, lo iba a firmar también el Partido Socialista, pero no era una señal de que con la federación se iba a llegar a un entendimiento por esa vía”.

Contra el umbral del 5% fijado por la comisión experta se manifestó directamente el líder de Acción Humanista, Tomás Hirsch. “Nosotros, por lo menos de Acción Humanista, siempre hemos creído que es importante promover la participación política y social, y desde ese punto de vista, poner cortapisa, poner límites, que el 5, el 4, al 6%, la verdad que lo único que hace es impedir que la ciudadanía participe y el resultado lo tenemos a la vista: se producen abstenciones impresionantes que nos obligaron a llegar al voto obligatorio porque el 60% no estaba participando o se produce un voto nulo del más del 20% de la ciudadanía”, criticó.

Haciendo un llamado a promover la participación, el diputado relevó que “hay países en los cuales legalizar un partido político es un trámite que toma un par de minutos y eso es todo, y luego es la ciudadanía con su voto en democracia que decide a quién apoya y a quien no apoya, quien llega al Congreso o no llega al Congreso. Desde ese punto de vista nosotros creemos que en vez de poner limitaciones, necesitamos fomentar la participación”.

En ese sentido, acotó que “si es que se insiste en este mecanismo de poner un piso, bueno, hay una salida que es la que ha propuesto el diputado Mulet con un proyecto de ley que hemos firmado también para avanzar hacia las federaciones”.

Consultado por una posible federación de partidos desde la DC hasta el PC, Hirsch advirtió que este “es un proyecto de ley que permite la existencia de distintas federaciones, entonces nosotros no estamos pensando en una fuerza política en particular o en otra. De hecho hay probablemente partidos que estén firmando este proyecto de ley y no estén necesariamente pensando en federarse. Lo importante es que pueda existir esa posibilidad”.

Por lo demás, precisó que el respaldo a la iniciativa “no significa que todos los que firman este proyecto de ley estén desde ya pensando y decidiendo formar una sola federación, eso es una posibilidad de organización que permite la organización de distintas corrientes políticas”.

El proyecto

La moción que está próxima a ser ingresada al Congreso Nacional ya tiene los respaldos asegurados en el arco que va desde la Democracia Cristiana hacia el Partido Comunista, más allá que al cierre de esta edición, aún faltaba la firma del Partido Socialista.

En ella, se estipula que “se entenderá que cada partido político integrante de la federación se excluye de la causal de disolución si la suma de la votación de los partidos integrantes a la federación alcanza al menos un 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, en su caso”.

También, establece que los partidos integrantes deberán permanecer federados al menos en el plazo de un período presidencial, mientras que en caso de los legisladores que sean parte de una misma federación, deberán integrarse en los mismos comités parlamentarios y cada uno no podrá renunciar a los partidos por los cuales fueron elegidos, ni al comité, durante el primer año legislativo.

En el caso de los senadores, no podrán claudicar dentro del primer y quinto año de su período; si renuncian posterior a dicho límite, el 50% de sus asignaciones se transferirán al comité que conformaban.