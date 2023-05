d0874218fe

6c35806b03

Nacional Pensiones Política Trabajo “Tenemos que llegar a un acuerdo con premura”: Ministra Jara emplazó a la oposición zanjar la reforma previsional antes del plebiscito "Desde Chile Vamos hemos encontrado una posición muy cerrada orientada a seguir con la capitalización individual y con las AFP", acusó la titular de Trabajo, agregando sobre Republicanos que "su posición siempre ha sido la de oponerse". Maria Luisa Cisternas Viernes 19 de mayo 2023 16:31 hrs.

Compartir en

Un reimpulso de las conversaciones sobre la reforma previsional promoverá la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara. La secretaria de Estado hizo un llamado a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y a la oposición a retomar los diálogos que versan sobre un acuerdo en materia previsional, exhortando a Republicanos y a Chile Vamos a allanarse a un entendimiento. “Sin duda la mesa técnica nos hubiera gustado que se hubiera incorporado Chile Vamos, que era precisamente Renovación Nacional y la UDI quienes solicitaban más espacios de conversación; optaron por no hacerlo, pero hoy día tenemos otra oportunidad”, señaló, aseverando que “nuestro rol como Gobierno es hacer todo lo posible porque las cosas pasen y en ese sentido creemos que es súper importante poder llegar a un acuerdo prontamente”. En ese sentido, Jara advirtió que “como el país sabe, en el mes de diciembre aquí se va a enfrentar a un plebiscito constitucional y las posiciones políticas tienden a polarizarse, por eso quienes estamos hoy día en el sistema político, del oficialismo y de oposición, tenemos que llegar a un acuerdo con premura, sino va a ser muy dificil hacerlo después, yo creo que eso también es bueno que la ciudadanía lo sepa directamente, tenemos un espacio temporal bastante acotado para poder construir este acuerdo”. Por lo demás, la titular de Trabajo hizo hincapié en que “llevamos 10 años con este tema pendiente. Nosotros nos hemos reunido con los parlamentarios, con la industria representada en la Asociación de AFP, con empleadores y trabajadores, pero vamos a hacer nuevamente un impulso para buscar ese acuerdo porque no ha sido fácil y creo que es importante ser transparentes con la ciudadanía”. También afirmó que “desde Chile Vamos hemos encontrado una posición muy cerrada orientada a seguir con la capitalización individual y con las AFP, cosa de la que no estamos de acuerdo. No solamente porque creemos que hay que avanzar en seguridad social, sino porque si nosotros llevamos -y esto es clave- el 6% a las AFP, igual como se ha hecho en estos 40 años, se va a sacrificar un millón 400 mil personas jubiladas que hoy día no tienen como subir el monto de pensiones que proviene de su AFP”. Con todo, la ministra dijo esperar que el acuerdo se produzca en las próximas semanas. “Para lo cual, tanto la CPC como la CUT, como los parlamentarios de Chile Vamos también están invitados a este diálogo”. “En el caso del Partido Republicano, la ultraderecha, los hemos invitado también a conversar, sin embargo su posición siempre ha sido la de oponerse, oponerse a las 40 Horas, oponerse al salario mínimo , oponerse al royalty minero y esperamos que ahora en reforma a las pensiones tomen el peso de la responsabilidad de Estado que tenemos en torno a poder buscar un acuerdo”, añadió.

Un reimpulso de las conversaciones sobre la reforma previsional promoverá la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara. La secretaria de Estado hizo un llamado a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y a la oposición a retomar los diálogos que versan sobre un acuerdo en materia previsional, exhortando a Republicanos y a Chile Vamos a allanarse a un entendimiento. “Sin duda la mesa técnica nos hubiera gustado que se hubiera incorporado Chile Vamos, que era precisamente Renovación Nacional y la UDI quienes solicitaban más espacios de conversación; optaron por no hacerlo, pero hoy día tenemos otra oportunidad”, señaló, aseverando que “nuestro rol como Gobierno es hacer todo lo posible porque las cosas pasen y en ese sentido creemos que es súper importante poder llegar a un acuerdo prontamente”. En ese sentido, Jara advirtió que “como el país sabe, en el mes de diciembre aquí se va a enfrentar a un plebiscito constitucional y las posiciones políticas tienden a polarizarse, por eso quienes estamos hoy día en el sistema político, del oficialismo y de oposición, tenemos que llegar a un acuerdo con premura, sino va a ser muy dificil hacerlo después, yo creo que eso también es bueno que la ciudadanía lo sepa directamente, tenemos un espacio temporal bastante acotado para poder construir este acuerdo”. Por lo demás, la titular de Trabajo hizo hincapié en que “llevamos 10 años con este tema pendiente. Nosotros nos hemos reunido con los parlamentarios, con la industria representada en la Asociación de AFP, con empleadores y trabajadores, pero vamos a hacer nuevamente un impulso para buscar ese acuerdo porque no ha sido fácil y creo que es importante ser transparentes con la ciudadanía”. También afirmó que “desde Chile Vamos hemos encontrado una posición muy cerrada orientada a seguir con la capitalización individual y con las AFP, cosa de la que no estamos de acuerdo. No solamente porque creemos que hay que avanzar en seguridad social, sino porque si nosotros llevamos -y esto es clave- el 6% a las AFP, igual como se ha hecho en estos 40 años, se va a sacrificar un millón 400 mil personas jubiladas que hoy día no tienen como subir el monto de pensiones que proviene de su AFP”. Con todo, la ministra dijo esperar que el acuerdo se produzca en las próximas semanas. “Para lo cual, tanto la CPC como la CUT, como los parlamentarios de Chile Vamos también están invitados a este diálogo”. “En el caso del Partido Republicano, la ultraderecha, los hemos invitado también a conversar, sin embargo su posición siempre ha sido la de oponerse, oponerse a las 40 Horas, oponerse al salario mínimo , oponerse al royalty minero y esperamos que ahora en reforma a las pensiones tomen el peso de la responsabilidad de Estado que tenemos en torno a poder buscar un acuerdo”, añadió.