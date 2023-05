Experto Flavio Quezada tras trabajo en subcomisiones: “Pudimos consensuar algo que entre todos podemos defender”

f8a5eb1ea9

Fue esta semana que las cuatro subcomisiones que componen la Comisión Experta finalizaron la votación de una serie de enmiendas a las normas constitucionales sobre las que en los próximos días deberá pronunciarse el Pleno del organismo para zanjar el anteproyecto de nueva constitución, previo a la instalación del Consejo Constitucional. Tras intensas negociaciones, los distintos sectores políticos lograron alcanzar consensos en diversas materias, tales como umbral electoral, paridad, consagración del Estado social y democrático de derecho, entre otros; sin embargo, hubo diferencias que no lograron ser zanjadas, como en el caso de la libertad de elección en el derecho a la salud, que finalmente no quedará incluido en el anteproyecto constitucional. En conversación con Radio Universidad de Chile, el comisionado socialista e integrante de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Flavio Quezada, valoró la capacidad de diálogo entre los representantes, destacando que “vivimos tiempos en los cuales pareciera ser que no es muy usual que personas que piensan tan distinto, que provienen de distintas sensibilidades, corrientes intelectuales y políticas, pudimos consensuar algo que entre todos podemos defender”. Sobre la preocupación que ha suscitado en algunos sectores de Chile Vamos y del oficialismo la futura composición del Consejo Constitucional, cuyos escaños en su mayoría serán del Partido Republicano, el abogado evitó prejuzgar el futuro desempeño de la entidad. “Hay que ver en definitiva cómo cada cual de las personas que han sido electas por la ciudadanía terminan desarrollando aquí su trabajo”, expresó. En esa línea, agregó que sobre la función que le cabrá a la Comisión en la próxima etapa del proceso “nosotros nos hemos ilustrado de lo que se establece en el derecho comparado, lo que establece las exigencias internacionales que tiene nuestro Estado. Entonces, vamos a tener un rol ahí importante en explicar por qué hemos llegado a estas redacciones, por qué todo lo que ahí está sí tiene 3/5 y, a la inversa, todo lo que no está no lo tuvo y, por otro lado, poner al servicio de los representantes de la ciudadanía nuestros conocimientos y experiencias en tanto fueron los elementos que tuvieron en consideración el Congreso para nombrarnos en este cargo”. “No hay hoja en blanco en salud” En cuanto a las diferencias que tuvieron en la subcomisión de la que forma parte en materia de salud, Quezada fue enfático en señalar que “honestamente no logro entender por qué se ha instalado esto de que hay ‘una hoja en blanco’ en salud, no hay una hoja en blanco, al contrario, hay, y eso fue lo que consensuamos, un contenido robusto del derecho a la salud y eso a su vez contiene –porque lo establecen las bases- la respectiva provisión mixta”. Por lo mismo, recalcó que “lo que no logró 3/5 es constitucionalizar el anclaje constitucional del modelo de Isapres, por tanto, quedó excluido. Si fuese una hoja en blanco, todas las constituciones del mundo tendrían una hoja en blanco porque ninguna constitución en el mundo tiene una norma como esa. Es más, si eso fuese así, todas las constituciones que Chile ha tenido en su historia tendrían ‘una hoja en blanco’ en salud, porque ninguna estableció una norma como esa”. “Lo que sí logró 3/5 fue el contenido del derecho humano a la salud, con sus respectivos estándares, incluyendo la provisión mixta, por tanto, que también podamos elegir distintos tipos de prestadores, público o privado, incluso, si queremos tener un seguro privado también aquello se podrá hacer, eso fue lo que se consagró”, reafirmó. Mientras en materia de paridad, en la cual se logró una representatividad 60-40 para el Congreso, en desmedro de un equilibrio 50-50 como había apostado el oficialismo, el comisionado PS si bien reconoció como positiva la norma, dijo que le habría gustado un mayor avance. “Evidentemente, como lo he planteado en otras oportunidades, soy favorable a una garantía más robusta de la plena ciudadanía de las mujeres y de sus derechos políticos, con un adecuado resguardo de aquello. Creo que este mecanismo, si bien es mejor de lo que tenemos hoy, eso no lo puedo negar, me habría gustado que avanzásemos mucho más, pero, así como en otras materias, lamentablemente no concitó los 3/5 que eran necesarios para avanzar en esa dirección”, afirmó. Finalmente, sobre sus expectativas respecto al futuro del proceso constituyente, Quezada manifestó que “a mí se me encomendó una tarea por parte del Congreso Nacional y la cumpliré de la mejor manera que pueda hacerlo. Como lo dije antes, no quiero prejuzgar a quienes llegan ahora al Consejo, hay que ver cómo trabajan, pero sí me permitiría pedirles a todos y todas quienes lo van a integrar, independientemente de la posición política que tengan, que tengan muy presente que vivimos tiempos complejos como sociedad, que necesitamos fortalecer nuestra democracia y necesitamos que la institucionalidad democrática vuelva a concitar la confianza de la ciudadanía”. “Para eso es necesario que se cumpla una tarea a la altura de ese desafío, siendo responsables con el futuro del país, con nuestra democracia y, sobre todo, abstrayéndose de la política contingente, porque nosotros no estamos aquí para elaborar políticas públicas para hoy, mañana o tres años, sino que un texto constitucional que debe ponerse en una perspectiva de largo plazo”, mencionó.

