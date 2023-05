f8a5eb1ea9

03a69941d4

Nacional Piergentili tras su derrota electoral: “Chile se convirtió en un país que quiere respuestas, que busca inmediatez” "Nosotros apostamos por ampliar la base progresista del gobierno y no funcionó. Fue una derrota y debemos enfrentarla", aseguró la presidenta del Partido por la Democracia. Diario Uchile Domingo 21 de mayo 2023 10:28 hrs.

Compartir en

Han transcurrido dos semanas desde las elecciones del 7 de mayo y Natalia Piergentili, en conversación con La Tercera, enfrentó la realidad de su lista sin consejeros electos y su propia derrota en los comicios. El Partido por la Democracia (PPD), encabezado por ella, decidió presentar una lista separada del Partido Socialista (PS) y de Apruebo Dignidad, buscando representar a una centroizquierda menos alineada con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Sin embargo, los resultados fueron desalentadores para su lista, y sus exsocios culparon al PPD por el mal desempeño. Ante ello, Piergentili asumió la responsabilidad y reflexiona al respecto. “Nosotros apostamos por ampliar la base progresista del gobierno y no funcionó. Fue una derrota y debemos enfrentarla. Ahora, ¿es una derrota del PPD, de la lista Todo por Chile o del progresismo chileno en general? Creo que es una derrota más amplia”, afirmó la timonel PPD. La ex candidata no cree en las especulaciones numéricas sobre la posibilidad de haber obtenido más consejeros en una lista conjunta. En lugar de buscar un chivo expiatorio, reconoce la necesidad de analizar la realidad y cuestionarse por qué los ciudadanos no ven en ellos una respuesta a sus problemas. “Podemos argumentar que la elección se centró en el tema de la seguridad, lo cual suele suceder con temas coyunturales. Pero cuando analizamos los datos y vemos que tanto nuestra lista como Unidos por Chile tienen un mejor desempeño en los segmentos altos y medios, pero no en los sectores populares, ahí radica el problema fundamental”, explicó. La también excandidata a senadora reconoce que existen elementos de desconexión y un lenguaje poco accesible. Menciona que hablar de “los pueblos de Chile y las desigualdades” puede resultar incomprensible para muchas personas. En cambio, considera que es necesario enfocarse en temas concretos que afectan a la población, como la reducción de las listas de espera en salud o la seguridad en los hogares. “No hablamos de pobreza. Hablamos de agendas identitarias cuando aún existen importantes deudas sociales. ¿Es posible abordar ambos temas? Sí, pero la pregunta es cuánta importancia se les da a cada uno”, señaló. La presidenta del PPD reconoce que la falta de conexión con la sociedad puede ser un factor determinante en su derrota y en la del progresismo en general. Además, destaca que los políticos han cometido errores que la ciudadanía no perdona y que esperan más de la política en términos de sintonía con sus necesidades. “Chile se convirtió en un país que quiere respuestas, que busca inmediatez. Mira, en la última encuesta Bicentenario de la UC, que lleva 16 años haciéndose, por primera vez cuando tú le preguntas a alguien si sus hijos van a estar mejor que ellos, te dicen que no”, enfatizó. A pesar de los desafíos, Piergentili reafirmó su intención de reconstruir mayorías sociales y políticas. En cuanto a la división dentro de la centroizquierda y el Frente Amplio, señala que las coaliciones no se decretan, sino que se construyen “y es difícil construir coalición cuando tú eres gobierno y tienes al mismo tiempo que seguir haciendo. Cuando se armó la Concertación, pudieron ponerse de acuerdo distintas posturas, que habían estado en trincheras distintas, pero tuvieron el tiempo para hacerlo, la posibilidad de perdonarse mutuamente, de entender cosas y de tener, además, un enemigo común”. La agenda y los programas también son temas de discusión, ya que algunos sectores plantean mantener el programa original, mientras que otros sugieren modificaciones. La dirigenta consideró que esta discusión es inoficiosa debido a la minoría en el Parlamento y enfatiza la necesidad de priorizar las urgencias sociales y tomar decisiones concretas “creo que en eso Boric tiene la oportunidad de decirle a la derecha, bueno, mire, soy minoría, no voy a poder hacer tal y tal cosa, pero al menos, entre todos, entreguemos a Chile una reforma de pensiones”. Cabe resaltar, finalmente, que las declaraciones de Piergentili tiene entre sus primeros detractores al diputado socialista, Daniel Manouchehri, quien este domingo utilizó sus redes sociales para referirse a lo planteado por la presidenta del PPD respecto de las agendas del gobierno del presidente Boric. “Lo planteado por Piergentili es falso. Es mentira que el gobierno de Gabriel Boric tenga una agenda de minorías. 40 horas, salario mínimo, copago cero, etc, benefician a millones. Llamar ‘monos peludos’ al 38% e insistir en la división es otra torpeza. Solo con unidad el futuro es posible”, precisó. Lo planteado por Piergentili es Falso. Es mentira q gobierno de @Gabrielboric tenga agenda de minorías. #40Horas, #salarioMínimo, #copagocero etc, benefician a millones. Llamar “Monos Peludos” al 38% e insistir en la división es otra torpeza. Solo con unidad el futuro es posible! — Diputado Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) May 21, 2023

Han transcurrido dos semanas desde las elecciones del 7 de mayo y Natalia Piergentili, en conversación con La Tercera, enfrentó la realidad de su lista sin consejeros electos y su propia derrota en los comicios. El Partido por la Democracia (PPD), encabezado por ella, decidió presentar una lista separada del Partido Socialista (PS) y de Apruebo Dignidad, buscando representar a una centroizquierda menos alineada con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Sin embargo, los resultados fueron desalentadores para su lista, y sus exsocios culparon al PPD por el mal desempeño. Ante ello, Piergentili asumió la responsabilidad y reflexiona al respecto. “Nosotros apostamos por ampliar la base progresista del gobierno y no funcionó. Fue una derrota y debemos enfrentarla. Ahora, ¿es una derrota del PPD, de la lista Todo por Chile o del progresismo chileno en general? Creo que es una derrota más amplia”, afirmó la timonel PPD. La ex candidata no cree en las especulaciones numéricas sobre la posibilidad de haber obtenido más consejeros en una lista conjunta. En lugar de buscar un chivo expiatorio, reconoce la necesidad de analizar la realidad y cuestionarse por qué los ciudadanos no ven en ellos una respuesta a sus problemas. “Podemos argumentar que la elección se centró en el tema de la seguridad, lo cual suele suceder con temas coyunturales. Pero cuando analizamos los datos y vemos que tanto nuestra lista como Unidos por Chile tienen un mejor desempeño en los segmentos altos y medios, pero no en los sectores populares, ahí radica el problema fundamental”, explicó. La también excandidata a senadora reconoce que existen elementos de desconexión y un lenguaje poco accesible. Menciona que hablar de “los pueblos de Chile y las desigualdades” puede resultar incomprensible para muchas personas. En cambio, considera que es necesario enfocarse en temas concretos que afectan a la población, como la reducción de las listas de espera en salud o la seguridad en los hogares. “No hablamos de pobreza. Hablamos de agendas identitarias cuando aún existen importantes deudas sociales. ¿Es posible abordar ambos temas? Sí, pero la pregunta es cuánta importancia se les da a cada uno”, señaló. La presidenta del PPD reconoce que la falta de conexión con la sociedad puede ser un factor determinante en su derrota y en la del progresismo en general. Además, destaca que los políticos han cometido errores que la ciudadanía no perdona y que esperan más de la política en términos de sintonía con sus necesidades. “Chile se convirtió en un país que quiere respuestas, que busca inmediatez. Mira, en la última encuesta Bicentenario de la UC, que lleva 16 años haciéndose, por primera vez cuando tú le preguntas a alguien si sus hijos van a estar mejor que ellos, te dicen que no”, enfatizó. A pesar de los desafíos, Piergentili reafirmó su intención de reconstruir mayorías sociales y políticas. En cuanto a la división dentro de la centroizquierda y el Frente Amplio, señala que las coaliciones no se decretan, sino que se construyen “y es difícil construir coalición cuando tú eres gobierno y tienes al mismo tiempo que seguir haciendo. Cuando se armó la Concertación, pudieron ponerse de acuerdo distintas posturas, que habían estado en trincheras distintas, pero tuvieron el tiempo para hacerlo, la posibilidad de perdonarse mutuamente, de entender cosas y de tener, además, un enemigo común”. La agenda y los programas también son temas de discusión, ya que algunos sectores plantean mantener el programa original, mientras que otros sugieren modificaciones. La dirigenta consideró que esta discusión es inoficiosa debido a la minoría en el Parlamento y enfatiza la necesidad de priorizar las urgencias sociales y tomar decisiones concretas “creo que en eso Boric tiene la oportunidad de decirle a la derecha, bueno, mire, soy minoría, no voy a poder hacer tal y tal cosa, pero al menos, entre todos, entreguemos a Chile una reforma de pensiones”. Cabe resaltar, finalmente, que las declaraciones de Piergentili tiene entre sus primeros detractores al diputado socialista, Daniel Manouchehri, quien este domingo utilizó sus redes sociales para referirse a lo planteado por la presidenta del PPD respecto de las agendas del gobierno del presidente Boric. “Lo planteado por Piergentili es falso. Es mentira que el gobierno de Gabriel Boric tenga una agenda de minorías. 40 horas, salario mínimo, copago cero, etc, benefician a millones. Llamar ‘monos peludos’ al 38% e insistir en la división es otra torpeza. Solo con unidad el futuro es posible”, precisó. Lo planteado por Piergentili es Falso. Es mentira q gobierno de @Gabrielboric tenga agenda de minorías. #40Horas, #salarioMínimo, #copagocero etc, benefician a millones. Llamar “Monos Peludos” al 38% e insistir en la división es otra torpeza. Solo con unidad el futuro es posible! — Diputado Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) May 21, 2023