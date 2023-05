1e837dd35f

df2cd0e6b2

Educación Entrevista Nacional Carlos Díaz por alza de virus respiratorios: “Hemos visto mucha claridad teórica del Ministerio de Educación, pero no urgencia” El presidente del Colegio de Profesores si bien se mostró partidario de mantener la fecha del receso en las escuelas, sostuvo que se “debe ir evaluando día a día”. Además, pidió al MINEDUC ser claro con la información sobre este tema. Diario UChile Lunes 22 de mayo 2023 17:18 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió a la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, como una medida para enfrentar el alza de la circulación de virus respiratorios. En ese sentido, manifestó que, si bien no les gustaría “tener algún trastorno respecto del calendario escolar, que ya está planteado y que tenemos fechas bien concretas”, subrayó que “acá hay una situación de país que tiene que ver con la vida y la salud de las comunidades”. Según el líder del gremio “no sabemos cómo se va a ir generando esta situación en el futuro y particularmente lo que significa hoy día la situación de camas pediátricas en los recintos hospitalarios. Creemos que se debe ir evaluando día a día, semana a semana, porque la verdad es que no sabemos cómo se pueden comportar los virus respiratorios, que hoy día está haciendo estragos en gran parte de Chile”. Díaz detalló que “tenemos una cantidad importante de inasistencias de estudiantes fruto de estos problemas, muchos de ellos que van medios enfermos y que a la vez contagian a los demás. Nosotros sosteníamos y decíamos la semana pasada la idea de mantener las vacaciones en las fechas en que están; de haber cualquier situación que se tenga que generar, creemos que habría que hablar de una extensión de vacaciones, tal cual como ocurrió ya el año pasado”. “Hemos pedido al Ministerio de Educación que, de tomar cualquier decisión, sea mucho más claro, sea mucho más preciso, no nos ocurra lo del año pasado, que se entendía una cosa y después el ministro salía al día siguiente a explicar otra cosa”, expresó. Asimismo, remarcó la importancia de que el Mineduc mantenga una comunicación permanente con las comunidades escolares y “no tomar determinaciones al margen de ellas”. “Sabemos que estamos hablando de un tema donde el Ministerio de Salud juega un papel clave y fundamental, porque indudablemente son ellos quienes tienen el testeo claro de la realidad, pero nos parece que aquí la información oportuna y clara es una condición respecto de este tema”, dijo. Asimismo, insistió en las deficiencias estructurales de algunas escuelas, destacando que “todavía tenemos una cantidad enorme de establecimientos educacionales que no reúnen las condiciones mínimas para poder garantizar que esta situación de virus no se propague. Salas absolutamente húmedas, salas cuyas ventanas no tienen vidrios. Si bien el ministerio anunció un programa bastante robusto de recursos para poder avanzar en esta perspectiva, nosotros no vemos en la práctica que los cambios han sido notorios respecto de este tema”. “Además de ello está por cierto la cantidad de alumnos por curso que tenemos en muchos lugares, salas pequeñas de 40, 45 niños. Entonces, el hacinamiento es un elemento que también hoy día juega en contra respecto de todo esto. Entonces, hemos visto que hay mucha claridad teórica del ministerio respecto de lo que significa esta problemática, pero no hemos visto el sentido de urgencia que nos gustaría ver sobre temas tan importantes como estos como, por ejemplo, no llegar al invierno con problemas no resueltos como estos”. Revisa la entrevista completa acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió a la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, como una medida para enfrentar el alza de la circulación de virus respiratorios. En ese sentido, manifestó que, si bien no les gustaría “tener algún trastorno respecto del calendario escolar, que ya está planteado y que tenemos fechas bien concretas”, subrayó que “acá hay una situación de país que tiene que ver con la vida y la salud de las comunidades”. Según el líder del gremio “no sabemos cómo se va a ir generando esta situación en el futuro y particularmente lo que significa hoy día la situación de camas pediátricas en los recintos hospitalarios. Creemos que se debe ir evaluando día a día, semana a semana, porque la verdad es que no sabemos cómo se pueden comportar los virus respiratorios, que hoy día está haciendo estragos en gran parte de Chile”. Díaz detalló que “tenemos una cantidad importante de inasistencias de estudiantes fruto de estos problemas, muchos de ellos que van medios enfermos y que a la vez contagian a los demás. Nosotros sosteníamos y decíamos la semana pasada la idea de mantener las vacaciones en las fechas en que están; de haber cualquier situación que se tenga que generar, creemos que habría que hablar de una extensión de vacaciones, tal cual como ocurrió ya el año pasado”. “Hemos pedido al Ministerio de Educación que, de tomar cualquier decisión, sea mucho más claro, sea mucho más preciso, no nos ocurra lo del año pasado, que se entendía una cosa y después el ministro salía al día siguiente a explicar otra cosa”, expresó. Asimismo, remarcó la importancia de que el Mineduc mantenga una comunicación permanente con las comunidades escolares y “no tomar determinaciones al margen de ellas”. “Sabemos que estamos hablando de un tema donde el Ministerio de Salud juega un papel clave y fundamental, porque indudablemente son ellos quienes tienen el testeo claro de la realidad, pero nos parece que aquí la información oportuna y clara es una condición respecto de este tema”, dijo. Asimismo, insistió en las deficiencias estructurales de algunas escuelas, destacando que “todavía tenemos una cantidad enorme de establecimientos educacionales que no reúnen las condiciones mínimas para poder garantizar que esta situación de virus no se propague. Salas absolutamente húmedas, salas cuyas ventanas no tienen vidrios. Si bien el ministerio anunció un programa bastante robusto de recursos para poder avanzar en esta perspectiva, nosotros no vemos en la práctica que los cambios han sido notorios respecto de este tema”. “Además de ello está por cierto la cantidad de alumnos por curso que tenemos en muchos lugares, salas pequeñas de 40, 45 niños. Entonces, el hacinamiento es un elemento que también hoy día juega en contra respecto de todo esto. Entonces, hemos visto que hay mucha claridad teórica del ministerio respecto de lo que significa esta problemática, pero no hemos visto el sentido de urgencia que nos gustaría ver sobre temas tan importantes como estos como, por ejemplo, no llegar al invierno con problemas no resueltos como estos”. Revisa la entrevista completa acá: