Política Juan Ignacio Latorre: “Tenemos que preguntarnos por qué la gente está votando por la oferta republicana” El senador y presidente de Revolución Democrática criticó la forma de las declaraciones de su par del PPD Natalia Piergentili pero reconoció que su sector debe hacer una revisión del momento político que atraviesa el progresismo. Diario UChile Martes 23 de mayo 2023 11:24 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió a las declaraciones de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili y las críticas que realizó respecto del Gobierno y Apruebo Dignidad. “Es legítimo que dentro de una alianza de Gobierno como la que tenemos existan críticas, autocríticas y miradas sobre la coyuntura. El tema es cómo se pone en el debate público a través de los medios de comunicación y con contenidos que son ofensivos y despectivos. Ese tipo de declaraciones en este momento, justo después de una semana positiva para el Gobierno, no era lo mejor”, sostuvo el representante de la Región de Valparaíso. El senador agregó que “no me corresponde meterme en la interna de otro partido pero sí me interesa que los cuadros que están en el Gobierno no estén atornillando al revés, sino que estén colaborando y que sus parlamentarios que votan en el Congreso tengan un compromiso con el oficialismo y en general eso en los partidos del oficialismo se cumple”. Respecto del llamado a la autocrítica hecho por la presidenta del PPD, el senador Juan Ignacio Latorre, señaló que “hay una dimensión que es electoral con el cambio al voto obligatorio, donde millones de personas se incorporan a votar y que en un porcentaje importante lo hicieron por el Partido Republicano y eso es una preocupación, no necesariamente con una inserción territorial muy profunda, pero sí con otras estrategias de cómo llegan a la gente en esta coyuntura que vivimos”. “Hay un desafío para el proyecto progresista que sin duda nos tenemos que hacer cargo y preguntarnos qué está pasando ahí, por qué están votando por la oferta republicana”, añadió el senador Juan Ignacio Latorre. El presidente de RD reconoció que como sector “tenemos que hacer una autocrítica” e insistió que “tenemos que ver la manera de llegar ahí en términos territoriales, pero también en términos comunicacionales o digitales. Ahí tenemos un desafío porque todo este debate respecto del centro y la izquierda vemos ahora que el centro se desfondó y también la derecha tradicional también está perdiendo apoyo”. Sobre la sujeción de la administración del Gobierno a las propuestas emanadas desde la derecha, el senador Juan Ignacio Latorre afirmó que “come bastante la atención y la energía la crisis de seguridad pública que fue creciendo en proporciones que tal vez no esperábamos al momento de realizar la campaña. Hay que hacerse cargo de eso y desplaza otros temas que estaban en la agenda. No sé si hemos bailado al ritmo de la derecha pero sí de una agenda que no teníamos como prioridad“. Revise la entrevista completa acá: Foto: Agencia Aton.

