Nacional Política seguridad Marcos Ilabaca y hechos de violencia en Los Ríos: “No puede suceder que el Gobierno y en particular Interior no hagan nada” El diputado del Partido Socialista consideró que deben tomarse medidas especificas para la zona, con el objetivo de enfrentar los hechos de violencia de las últimas semanas. Además, no se cerró a la posibilidad de establecer un estado de excepción. Diario UChile Martes 23 de mayo 2023 9:37 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Socialista y representante de la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca se refirió a la propuesta, planteada por autoridades de derecha, de establecer un estado de excepción en la zona. La carta suscrita por parlamentarios, alcaldes, concejales y cores, se generó luego de que se registrará un ataque incendiario en un fundo de la comuna de Mariquina, sin embargo, Ilabaca fue enfático en señalar que no se trata de algo nuevo. “Lo cierto es que Los Ríos en particular hoy día no tiene ningún tipo de política tendiente a enfrentar este tipo de sucesos, que se han ido desarrollando cada día con mucha más frecuencia. Las últimas dos semanas hemos vivido cinco eventos de estas características y siento que el Estado en Los Ríos no ha estado a la altura para poder enfrentar este tipo de situaciones, determinar responsabilidades y más allá de las condenas en el discurso o señalar que se presentan querellas criminales, no se ha hecho mucho”, manifestó. En cuanto a las posibles soluciones para enfrentar los problemas de seguridad en la zona, el diputado del Partido Socialista aseguró que no se cierra a la posibilidad de un estado de excepción en Los Ríos. “¿Puede ser a través de eso? Yo no me cierro. ¿Puede ser a través de otra estrategia que definitivamente logre determinar a través de la inteligencia las responsabilidades, individualizar a los criminales que están detrás de esto? Yo estoy absolutamente abierto, lo que no puede suceder es que para Los Ríos, el Gobierno y en particular Interior, no establezca nada. Que se deje hacer”, indicó. Ilabaca además se refirió a las declaraciones de su compañero de partido y gobernador de Los Ríos, Luis Cuvertino. A juicio de la autoridad regional, no se debería establecer un estado de excepción en la zona, entre otras cosas, porque podría pasar a llevar el diálogo con las comunidades indígenas. En contraste, el diputado Ilabaca planteó que: “Las comunidades mapuches de la región, son comunidades absolutamente dialogantes, pacíficas, que no están involucradas en este tipo de situaciones, ninguna. Entonces, cuando me dicen: posiblemente la militarización vaya a dañar el diálogo que nosotros llevamos con las comunidades de Los Ríos, es no entender cómo está ocurriendo el fenómeno Los Ríos, porque con esas comunidades vamos a seguir dialogando, porque son parte importante del desarrollo, del nacimiento y el crecimiento de la región y ellas no son las que andan quemando ni amenazando trabajadores”. Por último, Ilabaca propuso el establecimiento de fiscales macrozonales, que vayan desde la Región del Bío Bío hasta Los Ríos y que se dediquen de manera exclusiva a investigar hechos de violencia. “Yo creo que necesitamos una actitud operativa por parte del Ministerio Público para detener este tipo de situaciones. Por algo casi todas las autoridades de derecha en Los Ríos suscribieron esta carta solicitando un estado de excepción”, dijo. “Ahora, ¿ha sido o es solo el estado de excepción constitucional per se acción suficiente para detener esto? (…) No, porque los actos siguen ocurriendo. Ahí tenemos una falencia que espero que aquellos expertos en este tipo de materias, en definitiva nos ayuden para poder encontrar las vías que busquen la solución definitiva, pero no podemos no hacer nada. Hoy día siento que en Los Ríos no estamos haciendo nada”. Foto: Agencia Aton.

