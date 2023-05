“El mundo pierde una leyenda de la música”: Tina Turner muere a los 83 años

¿Quién fue Tina Turner?

La estrella nacida en EE. UU. fue una de las grandes cantantes de rock, conocida por su presencia eléctrica en el escenario y una serie de éxitos que incluyen The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It. Turner saltó a la fama junto a su esposo Ike en la década de 1960 con canciones como “Proud Mary” y River Deep, Mountain High”.

Entre los primeros en rendir homenaje a la artista estuvieron Bryan Adams, la Casa Blanca y Gloria Gaynor.

La popularidad de la cantante como solista decayó en la década de 1970, pero su carrera resucitó cuando firmó con Capitol Records en la década de 1980. Su versión de Let’s Stay Together de Al Green condujo al álbum Private Dancer al éxito en 1984, el cual vendió más de 10 millones de copias y la convirtió en una super estrella.

El abuso doméstico al que estuvo sometida, y su larga lucha por liberarse, se documentaron en una película de Hollywood de 1993 protagonizada por Angela Bassett, que ganó tres premios Oscar.

La historia de la vida de Turner también fue inmortalizada en un popular programa del West End que aún se transmite.

Escucha algunas de las mejores canciones de Tina Turner: