Entrevista Nacional Política seguridad Senador Ossandón por agenda de seguridad del Gobierno: “Hay almas que le tienen terror a este cuento policial” Pese a sus críticas al Ejecutivo, el integrante de la Comisión de Seguridad Pública, respalda la gestión de la ministra del Interior. Respecto a la Cuenta Pública, el parlamentario dijo que será "una sorpresa", dado que "entiende poco" al Gobierno. Diario UChile Miércoles 24 de mayo 2023 11:25 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Manuel José Ossandón, profundizó sobre la discusión que se ha desarrollado en el Congreso Nacional respecto a la agenda de seguridad del Gobierno. Consultado por la insistencia de la oposición para apurar la tramitación de proyectos de seguridad y los reales alcances de estas iniciativas para la población, el parlamentario sostuvo que “la legislación chilena tiene un montón de problemas, que se han transformado en que estamos con una crisis gravísima de seguridad y que tenemos dos soluciones: Buscamos soluciones concretas, con leyes prácticas que den las herramientas para combatir la delincuencia, o empezamos a ponernos de acuerdo de cómo cambiamos nuestra vida, como lo estamos haciendo hoy día”. Para graficar esta situación, apuntó: “Uno va a un matrimonio y hay mucha gente que no va, se va más temprano o se queda toda la noche por miedo a un portonazo, que lo asalten en la esquina o como me decía una vecina cerca del barrio donde vive el Presidente, que ellos iban al colegio muy temprano a dejar a sus niños y de ahí se iban al almacén o supermercado porque después no podían salir”. “Cuando aprobamos la Ley Naín-Retamal, cuando hablamos de (la Regla) los 7 Metros, cuando estamos hablando de las RUF (Reglas del Uso de la Fuerza), son herramientas sumamente prácticas para combatir la delincuencia”, expresó. En esa línea, el senador planteó que es “acá en Chile es absurdo que, si un Carabinero sacaba su arma para defender una actuación y disparaba, solo con disparar quedaba procesado igual que los delincuentes que ellos mismos tomaban presos”. Respecto de la discusión sobre las Reglas del Uso de la Fuerza, Ossandón se mostró partidario de “usar tecnología como, por ejemplo, las pistolas eléctricas, que salvarían muchas más vidas de lo que la gente cree, recuperaría mucho respeto en la calle. Hay una cosa súper clara, podemos hacer todas las leyes que queramos, pero si no somos capaces de recuperar la autoridad de la policía en la calle, esto no sirve de nada, es impunidad total”. Con todo, Ossandón respaldó la gestión de la titular de Interior, Carolina Tohá, destacando que “ella tiene una visión, a mi juicio, bastante objetiva y real de lo que está pasando. Es cierto que tiene un problema político porque este Gobierno tiene dos almas y hay almas que le tienen terror a este cuento policial, no sé por qué, hay que respetarlo, pero la democracia se gana votando y argumentando en la comisión y se ha hecho un trabajo técnico muy positivo”. En cuanto a sus expectativas de cara a la Cuenta Pública del próximo 1 de junio, comentó que “para mí va a ser una sorpresa, porque la verdad entiendo poco cómo acciona este Gobierno, que para mí es absolutamente amateur, con un Presidente que tiene una relación rarísima con la prensa, a mí me impresiona, es muy parecido a Donald Trump”. Revisa la entrevista aquí:

