Economía Nacional Política Diputado Tomás de Rementería: “Hay un evidente aprovechamiento de las deudas y de la UF” El parlamentario abordó el proyecto “No más pagos en UF” que establece una serie de rubros, como en educación o salud donde no tiene sentido cobrar en Unidades de Fomento. Diario UChile Jueves 25 de mayo 2023 11:47 hrs.

Eliminar el pago en Unidades de Fomento (UF) en las deudas de corto plazo como en educación, salud o arriendos y “evitar el aprovechamiento” que está golpeando fuertemente a las y los chilenos, es lo que busca el proyecto que fue presentado por parlamentarios del Partido Socialista. Así lo informó este jueves el diputado autor de la iniciativa, Tomás de Rementería, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, quien se refirió a la iniciativa denominada “No más pagos en UF”. El parlamentario Independiente-PS afirmó que lo que hace el proyecto “es fijar una serie de rubros. Principalmente nos preocupamos de deudas educacionales que son las más delicadas, donde las familias no tienen mucho donde elegir y si todos los colegios cobran en UF, no queda otra alternativa que el sistema público. Muchas veces hay niños con alguna necesidad especial que tienen que ir a un establecimiento privado. Además, las Universidades cobran en UF lo que genera un gasto al Estado en gratuidad”. De Rementería afirmó que “las deudas superiores a un año se pueden cobrar en UF, pero las inferiores no tienen sentido”. Indicó que “nos preocupa la reducción de las deudas de corto plazo porque hay un evidente aprovechamiento de las deudas y de la UF, porque esta corrección de precios en dinero se entiende en una institución bancaria, que también ahí hay que corregir, pero no es lo mismo una deuda que se contrae por un año a una por 30 años, donde incluso hay que hacer el análisis en los créditos hipotecarios, donde es mucho más complicado porque nos pone en el riesgo de un mercado que está lento”. Asimismo, el diputado también expresó su preocupación por los cobros de corto plazo que se hacen en UF, como en la salud, donde “los cobros de los planes de las isapres se hacen en UF y no hay un aumento significativo de los planes en el largo plazo. Lo mismo ocurre con los seguros automotriz, que son contratos de eventualidad, donde la aseguradora juega a contraseguro y los cobros de la corrección monetaria no tiene mucho sentido hacerlo, no ralentizaría el negocio, no generaría un caos económico, ni social, tampoco eliminaría la oferta en estos temas porque son lucrativos”. De Rementería puntualizó que el proyecto en definitiva propone que el cobro en UF “tiene sentido en deudas a largo plazo donde, por ejemplo a 20 años, la conversión monetaria funciona sobre todo en préstamos de dinero, créditos hipotecarios que es lo más común, donde lo que nosotros proponemos no es que se eliminen los créditos en UF, sino en deudas como en educación o salud”. “Esto no tiene el sentido de negar que la inflación es un fenómeno y que a través de esto se va a eliminar. No. Tiene el sentido de que la UF tiene una instancia de corrección monetaria en una instancia de ganancias”, puntualizó el legislador. En el caso de los arriendos, De Rementería afirmó que “existen distintos mecanismos debido a que tienen anualmente una corrección monetaria, donde se hace un ajuste de cuentas en el último mes de año de arriendo y cuando el cobro está en UF se corrige, pero el problema es que la unidad se actualiza diariamente y la inflación se sobre estima”. En ese sentido, el diputado afirmó que están dispuestos a estudiar los casos “donde muchas personas pagan el dividendo (en UF) con un arriendo (…) entonces hay que estudiar el tipo de arriendo o los períodos porque incluso hay arriendo de casas de veraneo que se cobran en UF”. Revise la entrevista completa aquí:

