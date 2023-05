ce60866944

Nacional Política Emilia Schneider: “La derecha llega a los municipios a abrirle la puerta a la corrupción” La diputada del distrito 10 destacó la condena al exalcalde Pedro Sabat y afirmó que, junto al caso que involucra al exedil Raúl Torrealba, demuestra que no son hechos puntuales, donde hay una coalición de partidos que se tiene que hacer cargo. Osciel Moya Plaza Viernes 26 de mayo 2023 15:59 hrs.

“Es evidente que habiendo tantos casos, la UDI, Renovación Nacional y la derecha en general, llegan a los municipios a abrirle la puerta a la corrupción”, señaló la diputada del Partido Convergencia Social, Emilia Schneider, luego que el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago dictó condena contra el exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat, como autor de dos delitos de negociación incompatible. Cabe destacar que los hechos se remontan a noviembre de 2013 y septiembre de 2015, cuando la exautoridad comunal suscribió contratos en representación de la Municipalidad de Ñuñoa con Alain Goffard, quien era socio de su hijo, por 15 millones 700 mil pesos. “Me parece bien que exista una condena cuando alguien comete un delito. En estos casos en particular, cuando se habla de corrupción en la política, muchas veces la justicia no ha estado a la altura y eso decepciona a la ciudadanía y la aleja de las instituciones”, fue la primera reacción de la diputada por el distrito 10, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. Schneider agregó que “es justo que se sancionen y se condenen como se debe y avancemos en prevenir este tipo de situaciones y achicar más la cancha a quienes quieren hacer de cargos públicos, de elección popular, un espacio para abrirle la puerta a la corrupción”. La diputada destacó que, en esa línea de combate a la corrupción, “fue la ley contra los delitos de cuello y corbata que aprobamos recientemente en el Congreso para que se acaben las clases de ética y estos casos tengan una sanción como corresponde”. Consultada respecto de si existe un modus operandi de la derecha en distintas comunas, la legisladora afirmó que “es evidente que habiendo tantos casos, la UDI, Renovación Nacional y la derecha en general, llegan a los municipios a abrirle la puerta a la corrupción. Lo vimos con el exalcalde Sabat, con el descaro y escándalo que ha sido el caso del exalcalde Raul Torrealba en Vitacura, la exalcaldesa Virginia Reginato de Viña del Mar y los casos suman y siguen”. “Estamos hablando de casos donde la derecha se tiene que hacer cargo. No podemos hablar de hechos puntuales y de responsabilidades individuales. Aquí hay una coalición, una alianza de partidos, que le ha abierto la puerta de los municipios a la corrupción y eso implica una responsabilidad política de la que se tienen que hacer cargo”, precisó la diputada. Asimismo, Schneider indicó que en los casos de corrupción donde aparecen involucrados políticos de derecha “muestra que ellos no pueden seguir hablando de situaciones individuales. Se tienen que hacer cargo de la corrupción y del mal uso de los recursos públicos. Espero que algo tan grave como el hecho que las platas que vienen de la corrupción lleguen a campañas políticas, que es una acusación grave, la justicia lo investigue y la ciudadanía lo pueda conocer”. Agregó que de confirmarse que los recursos públicos malversados fueron destinados a campañas políticas, como en el caso del exalcalde Torrealba, “Chile Vamos tiene una explicación muy grande que darle a la ciudadanía y ya no serían solo sus alcaldes, sino la coalición completa involucrada en la corrupción”. Por otro lado, Schneider lamentó el trato que los grandes medios dan al tema para que no se destaque como parte de la agenda política nacional. “Es algo que tienen que responder los grandes grupos de medios de comunicación. Me parece lamentable, he visto titulares que hablan de ´lios judiciales´ cuando se habla del caso del exalcalde Pedro Sabat y estamos hablando de delitos, que tienen nombre y apellido y se llama corrupción, contratos con intereses comprometidos, negociación incompatible, etc., tiene muchos nombres”, acotó. Al mismo tiempo, la diputada afirmó que esta situación también habla de la necesidad de “tener más medios en nuestro país, de desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación en Chile. Espero que los medios entiendan la responsabilidad pública que tiene con la sociedad, más allá de su propiedad, de informar y de hacerse cargo de temas que a la ciudadanía le importan”.

