ce60866944

e2012fd43f

Ciudad y territorio Nacional Política Javiera Reyes y críticas sobre distribución de recursos en comunas: “No conocen las necesidades de las municipalidades” La edil de Lo Espejo respaldó las normativas que buscan una mejor distribución de los recursos fiscales del país, como el Royalty Minero -el cual beneficiará alrededor 350 comunas del territorio nacional- y la Reforma Tributaria. Diario UChile Viernes 26 de mayo 2023 10:22 hrs.

Compartir en

En conversación con Radioanálisis, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), dio su punto de vista acerca del llamado del Presidente Gabriel Boric a los jefes comunales para ayudar en la aprobación de la Reforma Tributaria. La edil señaló que en el marco de la votación del Royalty Minero, alcaldes y alcaldesas de las comunas que más recursos necesitan estuvieron presentes en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para solicitarle a los parlamentarios que aprobaran la normativa. “Hay un aspecto común de los alcaldes y alcaldesas que guarda relación con la transversalidad de las necesidades que tenemos. Un alcalde, sea de derecha o izquierda, normalmente tiene los mismos problemas para administrar los recursos, que son la falta de recursos“, declaró. Tras la solicitud que el Presidente Boric le hizo a las autoridades municipales, el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, le recomendó al Ejecutivo que no siguiera insistiendo y enfatizó que la oposición no dará los votos para la Reforma Tributaria. Al respecto, Reyes señaló que en la votación del royalty “la derecha no voto alineada”. “Yo creo que eso tiene que ver también con la existencia de algunos sectores que sí están más abiertos a poder incorporar las necesidades de los alcaldes o las alcaldesas”, dijo. Así, agregó que “hubo varios (parlamentarios de oposición) que se la jugaron porque entienden que la realidad de los sectores que representan son realidades super complejas“. Respecto a la críticas sobre la mala administración de los recursos fiscales de parte del Estado y en particular de las municipalidades, dado los hechos que se han evidenciado en algunos municipios como el más reciente caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, la jefa comunal comentó que “hay de todo en la viña del señor, como dicen por ahí, pero es cosa de mirar el gasto que tenemos en muchos municipios, que somos aquellos donde viven los sectores más populares de nuestro país”. “Para nosotros cada caja de mercadería, cada vale de gas, cada apoyo en exámenes y en medicamentos es determinante en la vida de la gente, de nuestras poblaciones. Muchas veces nos vemos limitados de poder aportar en elementos tan trascendentales o básicos para poder seguir apoyando a familias que más lo necesitan”, destacó. De esa manera, Reyes opinó que ese tipo de críticas vienen del desconocimiento de los grandes gastos de muchas de las comunas del país, que por cierto al menos 350 de aquellas más vulnerables serán beneficiadas con la puesta en vigencia del Royalty Minero. “No conocen las necesidades de la gran mayoría de la municipalidades, nos hacemos cargo de la salud, de la educación, de la basura”, enfatizó. Escucha la entrevista completa aquí:

En conversación con Radioanálisis, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), dio su punto de vista acerca del llamado del Presidente Gabriel Boric a los jefes comunales para ayudar en la aprobación de la Reforma Tributaria. La edil señaló que en el marco de la votación del Royalty Minero, alcaldes y alcaldesas de las comunas que más recursos necesitan estuvieron presentes en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para solicitarle a los parlamentarios que aprobaran la normativa. “Hay un aspecto común de los alcaldes y alcaldesas que guarda relación con la transversalidad de las necesidades que tenemos. Un alcalde, sea de derecha o izquierda, normalmente tiene los mismos problemas para administrar los recursos, que son la falta de recursos“, declaró. Tras la solicitud que el Presidente Boric le hizo a las autoridades municipales, el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, le recomendó al Ejecutivo que no siguiera insistiendo y enfatizó que la oposición no dará los votos para la Reforma Tributaria. Al respecto, Reyes señaló que en la votación del royalty “la derecha no voto alineada”. “Yo creo que eso tiene que ver también con la existencia de algunos sectores que sí están más abiertos a poder incorporar las necesidades de los alcaldes o las alcaldesas”, dijo. Así, agregó que “hubo varios (parlamentarios de oposición) que se la jugaron porque entienden que la realidad de los sectores que representan son realidades super complejas“. Respecto a la críticas sobre la mala administración de los recursos fiscales de parte del Estado y en particular de las municipalidades, dado los hechos que se han evidenciado en algunos municipios como el más reciente caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, la jefa comunal comentó que “hay de todo en la viña del señor, como dicen por ahí, pero es cosa de mirar el gasto que tenemos en muchos municipios, que somos aquellos donde viven los sectores más populares de nuestro país”. “Para nosotros cada caja de mercadería, cada vale de gas, cada apoyo en exámenes y en medicamentos es determinante en la vida de la gente, de nuestras poblaciones. Muchas veces nos vemos limitados de poder aportar en elementos tan trascendentales o básicos para poder seguir apoyando a familias que más lo necesitan”, destacó. De esa manera, Reyes opinó que ese tipo de críticas vienen del desconocimiento de los grandes gastos de muchas de las comunas del país, que por cierto al menos 350 de aquellas más vulnerables serán beneficiadas con la puesta en vigencia del Royalty Minero. “No conocen las necesidades de la gran mayoría de la municipalidades, nos hacemos cargo de la salud, de la educación, de la basura”, enfatizó. Escucha la entrevista completa aquí: