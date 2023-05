Marta Lagos por situación del oficialismo: “La gente no entiende cuál es el norte del Gobierno”

Tras una semana compleja para el oficialismo y que llevó a reflexionar en sus posturas al PPD y la Democracia Cristiana en sus respectivos Consejos Nacionales, la directora Latinobarómetro y MORI Chile, Marta Lagos, abordó el panorama en que se encuentra el sector y los alcances que dejaron las esquirlas de la elección del pasado 7 de mayo.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la analista sostuvo que sobre los llamados que hicieron las colectividades lideradas por Natalia Piergentili y Alberto Undurraga de ir en unidad a las elecciones municipales, “en la democracia las elecciones mandan y eso parece que es algo que le ha costado al oficialismo entender, porque no basta con tener propuestas, hay que tener propuestas que tienen votos”.

En ese sentido, comentó que “la decisión que han tomado a lo mejor ha sido compleja para muchas personas dentro del oficialismo, es la decisión correcta. O sea, ellos tienen dos posibilidades: O siguen defendiendo una tesis idealista, imposible de llegar a cabo porque no están los votos o se consiguen los votos para poder hacer lo que están proponiendo. Esos son los dos únicos caminos que existen en política y me parece de toda lógica que muchas personas se tengan que morder la lengua para decir ‘bueno ahora vamos unidos porque necesitamos los votos y sin votos no hay política’”.

A juicio de Lagos “yo creo que el mayor problema que hay hoy día es que la derecha dice muy claramente lo que es y la gente entiende lo que es derecha. La gente entiende lo que dice José Antonio Kast, pero la gente no entiende cuál es el norte del Gobierno. Entonces, creo que hoy día la izquierda no está poniendo sus posturas de manera clara”.

“Es tal la magnitud de la dispersión de las reformas y políticas públicas propuestas que no se ve el camino. Yo creo que es más importante mirar el camino, que mirar las construcciones que hay en el camino. En el caso de la derecha, lo que hay es un tremendo camino sin ninguna construcción entremedio, o sea, ellos no tienen programa, no hay ninguna propuesta concreta y, sin embargo, la gente los votó. Lo que los chilenos están diciendo es ‘señores, denme una cosa que pueda entender’ y, en este momento, la izquierda no se entiende”, dijo.

La analista explicó que “cuando eligieron a Boric no sólo en Chile, sino que en América Latina y también la izquierda europea, miraba este experimento de Boric y (Gustavo) Petro como una luz de esperanza y de renovación en la izquierda”, apuntando que en el caso de nuestro país “esta izquierda nueva, de gente nueva, tenía la presión de hacer una propuesta de un camino, no de una lista de supermercado de políticas públicas”.

En ese sentido, expresó que “la suma de políticas públicas no tiene un contenido valórico, lo que tiene contenido valórico es una propuesta ideológica consistente en un camino a futuro y eso es lo que hoy día la izquierda no propone. La suma de identidades no es una propuesta a futuro y eso es una cuestión que ha quedado más que clara, en que los chilenos no lo han entendido así”.

Por lo mismo, remarcó que en el oficialismo “no sólo la política les manda si es que quieren seguir compitiendo por el poder. Uno siempre puede quedarse del lado de los idealismos, pero si quieren, no les queda otra que competir unidos, porque si no, no tienen posibilidades de llegar al poder”.

“Boric llegó al poder con una propuesta de una sociedad muy moderna, muy posmaterialista, muy identitaria, que los chilenos no quisieron o que no supieron presentarla de tal manera que los chilenos quisieran. Entonces, si ellos quieren seguir optando por el poder, como políticos tienen que cambiar la manera de actuar. Con cambiar la propuesta uno puede decir ‘mira, nosotros proponíamos hacer 10 peldaños, ahora las circunstancias políticas nos obligan a tener que hacer un peldaño’, o sea, no tienen que renunciar al llegar a puerto, lo que tienen que hacer es modificar la ruta”, manifestó.

Además, Lagos consideró que “hay una confusión también conceptual en la discusión de creer que cambiar la ruta para llegar puerto significa abdicar. No creo que sea necesario que haya abdicar, pero la oposición quiere que se diga que abdicaron. Al contrario, a mí me parece políticamente astuto que ellos logren aunarse de una manera distinta para alcanzar el poder”.

“¿Qué es lo que vale al final en política? ¿La gente es capaz de llegar al poder para hacer las transformaciones o no es capaz de llegar al poder para hacer las transformaciones? Esa es la raya para la suma y lo que está haciendo la derecha es tratando de impedir las transformaciones, o sea, tenemos dos propuestas, una de las cuales se entiende súper claro que es ‘señor quedémonos donde estamos, porque no sabemos para dónde vamos’ y lo otro es ‘mire, señor, vamos para un lado, pero ¿Para dónde?’ Eso es lo que no está claro”, puntualizó.

En esa línea, la analista afirmó que “es tanto el estereotipo y los prejuicios, que vamos para Cuba, que vamos para Venezuela, que vamos para no sé dónde, que al final la cosa se diluye. A lo mejor hay mucha gente que votó por Kast porque cree que vamos a Venezuela, cosa que es absolutamente absurda, pero así funcionan las comunicaciones políticas”.

“Creo que el foco queda clarísimo, hay que ganarle a la reacción conservadora que está teniendo este país para seguir avanzando ¿Cómo se hace? ese es el punto de liderazgo, o sea, si los líderes de la izquierda no son capaces de convencer a su gente, hasta ahí no más llegamos”, expresó.